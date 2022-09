La congiunzione lunare con Nettuno turba i Pesci: l'oroscopo di oggi, sabato 10 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 10 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Finalmente è arrivato il weekend. Potrete ricaricare le vostre batterie che sono quasi esaurite, perciò non prendete appuntamenti di lavoro. Il partner assumerà il controllo della situazione, e vi rapirà per passare un pomeriggio di folli follie.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ultimo mobile da montare che avete acquistato ha solo le istruzioni in cinese? Con il sestile della bianca Signora a Urano, sopperirete con fantasia e intuito. Cambiate tattica, se quella che avete usato non ha portato al risultato sperato. Sarà la volta buona.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il conto del ristorante è più salato del previsto, ma dato che ormai avevate promesso di offrire voi il pranzo, fate buon viso a cattiva sorte. Con la disarmonia lunare a Marte, occhio agli investimenti piuttosto allettanti, ma assai poco proficui.

Cancro. 22/6 – 22/7

Difficile prevedere le mosse dell’altro, se non lo conoscete. Lasciatevi guidare dall’istinto e dalle intuizioni amplificate dall’Astro notturno nei Pesci. Avete la testa fra le nuvole, ma il partner vi perdonerà, se gli promettete di aiutarlo nelle faccende.

Leone. 23/7 – 23/8

Tirate fuori il vostro carattere laddove ce n’è bisogno, senza farvi prendere da paure e timori inconsistenti. Un po’ di coraggio da... Leoni! Basterà una piccola fortunata coincidenza, per rimettervi in carreggiata in men che non si dica.

Vergine. 24/8 – 22/9

La mancanza di armonia evidenziata dall’opposizione Sole-Luna potrebbe indurvi a fare il passo più lungo della gamba. Sarebbe meglio aspettare. Nelle decisioni siate sempre ben ponderati, evitando eccessi e soprattutto strampalati colpi di genio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le pulizie domestiche vi portano via parecchio tempo prezioso, che avreste voluto utilizzare diversamente. Lo shopping deve attendere un po’. Eliminate le mail inutili dall’account. Potrebbe non esserci spazio per ricevere quelle importanti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna nei Pesci vi sentite al top della forma. Il divertimento è assicurato in vostra compagnia, sempre che voi non vogliate restare soli! All’interno della coppia, un pizzico di gelosia non mina le fondamenta di un rapporto serio e stabile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non ascoltate le sgradevoli sensazioni apportate dalla disarmonia lunare. Potete rimediare a un piccolo ritardo con una... grande scusa. Eliminato il disguido, chi amate vi guarderà con rinnovata ammirazione. Passate più tempo insieme.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna nei Pesci amplifica il desiderio di stare in buona compagnia. Chiamate qualche vostra vecchia amicizia per una bella rimpatriata. Non avete dedicato abbastanza tempo a dolce metà o famiglia? Accettate un rimprovero senza fiatare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete superato alcune delle vostre paure, e potete anche andarne fieri. L’umiltà è un talento, ma anche un pizzico di sano orgoglio non guasta! Se prima avevate dubbi sulla strada da intraprendere, ora invece, dissolta la nebbia, siete molto più sicuri.

Pesci. 20/2 – 20/3

La congiunzione lunare con Nettuno forse non vi fa sentire in vena di stare insieme a troppa gente. Eppure chiudervi in voi stessi non vi fa bene. Anche se avete qualche impiccio da risolvere, potete contare su persone competenti. Basta chiedere!

© Riproduzione riservata