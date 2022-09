Ariete sulle spine in attesa di un pacco: l'oroscopo di oggi, martedì 6 settembre 2022

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 6 settembre 2022

Ariete. 21/3 – 20/4

L’attesa prolungata di un pacco importante vi tiene sulle spine. Non fatevi prendere dall’ansia e non vi fissate proprio su ciò che non va! Alcune strategie, se non hanno funzionato, andrebbero riviste, se volete puntare sempre più in alto.

Toro. 21/4 – 20/5

I vostri romantici desideri non andranno delusi, grazie alla perfetta alleanza della Luna con Urano. Vincete la timidezza e rompete il ghiaccio! Migliorate il luogo di lavoro con un piccolo apporto personale, sempre che tutti siano d’accordo, però!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Accettate pure un piccolo cambiamento, dato che alla fine potrebbe essere positivo sia per voi stessi che per le persone a cui volete bene. Siate pronti a mettervi in gioco, anche se non vi sentite affatto sicuri. La perfezione non è richiesta.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’Astro della notte vi rema contro e dovrete forse rivoluzionare la vostra agenda. Poco male, se riuscirete comunque ad arrivare in tempo all’appuntamento. Se volete andare d’amore e d’accordo con il vostro partner, prima di tutto ascoltate quanto ha da dire.

Leone. 23/7 – 23/8

In questo periodo il vostro umore non avrà più la spinta gioiosa di Venere. Ma se avete accumulato punti preziosi, è il momento di utilizzarli. Rinsaldate un legame usando sincerità e tatto. Non sarete soli, se condividerete le vostre sensazioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se ultimamente avete litigato con qualcuno, il trigono formato fra il Sole e la Luna vi darà più di una mano nel ristabilire un rapporto armonico. Con una visuale sgombra da inutili preoccupazioni, la vostra meta vi sembrerà già molto più vicina.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non riuscite a usare tutte le risorse che avete a disposizione, e proprio per questo il risultato ottenuto non soddisfa né voi né gli altri. Ammettete che potreste aver bisogno di un piccolo aiuto. In fondo cosa ci può essere di sbagliato?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Condividere la vostra opinione, pur se diversa da quella dei colleghi, sarà molto più facile, per merito del grande appoggio del sestile lunare. Se la vostra idea vi sembra giusta, non dovete modificarla soltanto per accodarvi alla maggioranza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un’ambizione smisurata vi porterà ad affrontare le sfide a testa alta e a non farvi fuorviare nel vostro cammino da chi cerca di ostacolarvi. Trovate la soluzione a un vecchio problema, e in ufficio finalmente tutti si accorgeranno di voi...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata al top della forma, grazie ai numerosi astri che concorrono al vostro benessere e alla vostra fortuna personale. Che volere di più? La congiunzione della Luna con Plutone vi spinge all’avventura. Occhio però a non mettervi nei guai!

Acquario. 21/1 – 19/2

Sfruttate al meglio le vostre energie, e potrete ottenere ottimi riscontri. Evitate di disperderle in attività né proficue né redditizie. All’interno della coppia ci può essere un momento in cui si vuole restare un po’ soli. Nulla di male.

Pesci. 20/2 – 20/3

Seguite il filo sottile del sestile lunare con Nettuno, se volete salire sulla cresta dell’onda della popolarità e rimanerci a lungo. Nel lavoro vi si richiede una maggiore creatività? Nessun problema per voi! Ne avete da vendere.

