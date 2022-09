Oroscopo: settimana di emozioni per i Gemelli e di sogni per lo Scorpione

Settimana all'insegna di una Luna che porta chiarezza ed una nuova aria di concreto sentimentalismo, mentre la bella Venere esce dall'infuocato Leone e si fa stabile in Vergine mantenendo le promesse di un'estate indimenticabile per tutti...

Ariete

È una settimana che vi richiederà impegno, sia per contenere gli alti e bassi umorali altrui, sia le vostre considerazioni su cose e persone che si tingono di un certo esistenzialismo con cui andrete a braccetto tutta la settimana, ma sarete forti e resistenti, persino imperturbabili per orgoglio. Ascoltate il partner poiché potrebbe manifestare emozioni che non ha mai espresso. Intanto al lavoro nonostante un po' di stasi si procede con serenità...

Toro

È una settimana molto risolutiva per voi. Mentre tutto sembra fermo con i pianeti retrogradi, qualcosa si muove nel vostro cielo ed è proprio Venere la vostra guardiana che vi da modo di riaccendere in voi desideri ed opportunità. Anche l'altra signora dello zodiaco vi aiuterà. La Luna infatti si porrà in un benefico sestile che associato a Venere vi darà una vera e propria visione degli affetti e per molti sarà la settimana della verità, se dentro o se fuori dai rapporti che hanno dimostrato la loro vera valenza...

Gemelli

È un periodo segnato da emozioni contrastanti e questa settimana si aggiunge un elemento che potrebbe sbilanciare in positivo o in negativo tutto. Data la posizione di Marte, ecco che l'energia attiva aumenta generando a volte frustrazione perché la situazione e la quadratura di Venere vi impongono di contenere alcune esuberanze che proprio questa settimana vengono ad aumentare il volume delle vostre emozioni che vorrebbero trovare una strada per esprimersi. Il consiglio è di contenervi il più possibile e di non creare scontri inutili, per tutto il resto la concentrazione lavorativa potrebbe darvi grande soddisfazione...

Cancro

È la settimana in cui ricominciate a sognare, troverete infatti molto aiuto dalle signore dello zodiaco che si disporranno in maniera favorevole per voi, una Luna compatibile e piena di sogni che volete conquistare o riconquistare, amore in primo piano, mentre la bella Venere vi fa da cavallo vincente e sorvola sulle angherie di Mercurio che cerca ancora una comunicazione più razionale che al momento non è possibile. Ma nei sentimenti siete quasi imbattibili, quindi dateci dentro e cercate di fare del vostro meglio per riuscire ad amare sopratutto!

Leone

È la settimana in cui Venere vi abbandona e vi dice arrivederci avendovi dato il meglio che poteva e trasformando con voi la vostra idea di agio ed amore. Il vostro cielo è alle prese però con un Mercurio che aspetta ancora conferme lavorative o accordi ancora tutti da gestire e capire se vi vanno a genio. Intanto, un po' di fortuna in più a livello economico e tanta forza che vi regala la considerevole azione del planetario. In voi nascerà l'esigenza e la voglia di condurre le cose in maniera diversa ed anche di vagliare opportunità fino ad adesso scartate...

Vergine

Inizia benissimo la settimana per voi con l'azione energetica e piena di affetto della bella Venere associata al Sole per darvi una grande carica di energia. Ottimo fino a giovedì quando un agguato di Mercurio, il vostro pianeta guida, diventa retrogrado e vi infligge una serie di problematiche comunicative in amore per cui dovrete chiarire e pazientare. Non simpatica neanche la Luna che per tre giorni in opposizione dai Pesci vi renderà il week end pieno di emozioni contrastanti da gestire...

Bilancia

E se fosse mollare la presa la soluzione di questa tensione che vi accompagna da mesi?! La bella Venere, il vostro astro, si elide per un po', ma dalla sua posizione di dodicesima casa ideale, vi renderà emotivamente forti e affatto petulanti nel chiedere chiarezza e o spiegazioni. E si sa che attuando questo meccanismo si diventa inevitabilmente più seduttivi ed al contempo inappuntabili, se fosse proprio una leggerezza che in fondo vi appartiene come segni d'aria a rimettervi in connessione con il mondo...?! Inconscia strategia forse... ma il partner sembra innamorarsi o rinnamorarsi di voi.

Scorpione

La prima settimana di risalita per voi, che potrete confidare su una splendida Luna di acqua dal segno amico dei Pesci che vi darà chiarezza emozionale, coraggio e di nuovo vi mette nelle condizioni di sognare. Mentre ancora una serie di problematiche scorrono ma rendono tutto più gestibile vi aiuterà anche la forza del Sole che vi instillerà energia e pazienza tanto da sopportare un week end non proprio compatibile con gli intenti vostri e quelli del partner o degli amici con i quali sembra che il gruppo non funzioni. Molto meglio le uscite singole o a coppie...

Sagittario

È una settimana ricca di attenzione in cui ogni singolo evento sembra avere grande rilevanza emotiva per voi. Non state troppo in tensione ed anche se per ora il vostro Giove non funziona bene e non vi può sostenere come al solito, cercate di ritrovare il vostro entusiasmo e di non misurare la vostra realtà in maniera banale partendo da eventi poco significativi o da persone con cui non avete costruito molto. È il momento in cui gestire la vostra avanzata nel mondo del lavoro andrà fatto senza troppe aspettative e con una grandissima leggerezza...

Capricorno

Ben rinati o Capricorno ! Ecco che come da tempo predetto i pianeti vi svegliano da un inverno estivo che avete voluto. È finito il tempo della contrazione e della calma che tanto vi serviva e desideravate, ed adesso abbracciate il bellissimo trigono con Venere che vi scioglie di nuovo in sentimenti pieni e sensazioni euforiche e bevete fino in fondo questa Luna acquatica per sognare e sperare con il sostegno dell'amico zodiacale Pesci. È il vostro momento di ripresa, risalita ed accensione, i sentimenti sono in primo piano e voi tornate a manifestare entusiasmo e benessere...

Acquario

Esultate visto che Venere ha finito di farvi i dispetti e di sfidare la vostra seduttività alle prese con una certa dispersione energetica. Prendete tutto più allegramente e seppure Mercurio retrogrado non vi dà il massimo, vi offrirà comunque un' ottima spalla per progettare sognare e condividere. Entro il weekend arriva una bellissima notizia... intanto collaborazioni e lavoro in aumento, proprio perché seppur retrogrado Saturno è nei vostri gradi. Ed è un vostro pianeta, basta decidere di volerlo affrontare, del resto voi siete il segno della volontà!

Pesci

Siete i protagonisti di questa settimana con una splendida Luna che emoziona e spande luce sui vostri rapporti, sui vostri sentimenti sulle vostre emozioni, che diventano irresistibili per chi vi sta intorno. Seduttivi come sempre ma con qualcosa in più decisamente, è un momento di grandi dichiarazioni, sorprese e chiarezze che dall'amore alle relazioni in generale, al lavoro porteranno cambiamenti significativi. Adesso non dovrete fare altro che amare e godervi una settimana in cui brillerete tanto da mettere tutti nelle condizioni di volervi rendere felici.

