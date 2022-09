Oroscopo di settembre, per il Cancro un mese di leggerezza e voglia di amare

Settembre mese di riflessioni e di computo, contemplativo ed esistenzialista, ecco che le stelle ed i pianeti iniziano a disegnare le loro trame autunnali, vediamo come se la caveranno i dodici!

Ariete

È un mese assolutamente denso, pieno di coscienza e con un po' di esistenzialismo tutto autunnale per voi, settembre ed ottobre portano di regola per voi delle opposizioni zodiacali per il regolare transito dei pianeti opposti in Bilancia, ed ecco che proprio Marte e venere saranno protagonisti di passaggi ma più che altro di una quadratura che vi farà molto riflettere sulle relazioni, ciò che è importante capire in questo anno così complicato e difficile sarà che le vostre vicissitudini sembrano guidate da una presa di coscienza nuova e che avrete sicuramente compreso che non c'è nulla che non va in voi, ma che sarà utile misurare e validare alcune relazioni e rapporti di ogni tipo alla luce di un riscontro davvero felice e motivante, soprassedete su tutto e vedrete che ogni relazione darà i suoi indici qualitativi...

Toro

Finalmente Venere torna ad essere protagonista nel vostro cielo, e vi basterà quella per affrontare prontamente tutto ciò che vi servirà in questo mese fatto di rientro e di grande attivazione, anche se avete lasciato molte cose in sospeso, non saranno certo gli astri a fare sì che i vostri impegni di cuore non trovino la motivazione adeguata, il vostro cielo è sempre tenuto insieme da una solida volitività che è sempre alla ricerca di qualcosa, ma molti di voi troveranno risultati anche non soddisfacenti che Venere vuole che vediate bene per non perdere altro tempo per amare, anche se alcune relazioni non sono andate come desideravate adesso è il tempo di investire bene su altro, magari dinamizzandovi un po' ed assettando la routine verso qualcosa di più stabile, non perdetevi in soliti ritualità , è tempo di nuove abitudini...

Gemelli

Settembre è sempre un mese di contrasto per voi, è il mese in cui il vostro astro Mercurio invece che dedicarsi alla comunicazione ed alla socialità cerca di scavare dentro e di fare luce su quanto non vi è chiaro, è il così detto domicilio notturno di Mercurio, ed ecco che qualcosa del passato deve necessariamente venire fuori, l' esigenza di rivedere scelte fatte con voglia ma che adesso vi aderiscono proprio molto meno, e quindi una revisione di tanti elementi dell' ultimo periodo che caratterizzano una serie di vicissitudini che state adesso vivendo, nelle relazioni forse siete stati troppo precipitosi o avete ascoltato poco le esigenze del partner, nella vita pratica dovete rivedere la logistica e mille altri collaterali che hanno a che fare con gli investimenti economici e quanto vi costa in termini di libertà, cercate di calibrare bene e di non confondervi, poiché sono solo le conseguenze delle scelte fate fino ad adesso...

Cancro

Buone notizie dal pensieroso settembre che quest'anno per voi è portatore di una certa leggerezza e voglia di amare, il vostro cielo è assolutamente pieno di una Venere che vi farà desiderare di nuovo di amare e di rendervi importanti per qualcuno, recuperare la dimensione affettiva e darvi gli strumenti per non sentire che i vostri sforzi in amore sono stati vanificati, il vostro cielo è decisamente in ripresa, non ancora in piena soluzione ma sicuramente pieno di grandi speranze, ed è proprio sperando che troverete tutto ciò che cercate anche senza troppo essere razionali, una controtendenza lavorativa che vi lascia più liberi più leggeri e che rimanda più in la le definizioni del tutto, non perdete di vista la vostra realtà affettiva e ricostruitela con criteri sani e che sopratutto si basano sulla reciprocità...

Leone

Per voi settembre è storicamente il mese della vista, della visione pratica ed oggettiva delle cose, siete il cuore dell' estate e sarà forte in voi l'esigenza di sentire e vedere ciò che ha causato, il vostro cielo è assolutamente lucido ed esigente di fare il punto della situazione, e di comprendere cosa non va bene, sopratutto al lavoro o semplicemente nella riorganizzazione pratica della vostra vita, il cielo prelude a grandi rivolgimenti e staglia una prospettiva nuova e piena di grandissime prospettive, basterà varare un' idea ed un progetto di ottimizzazione delle risorse che vi accompagni fino a fine anno e vedrete che otterrete i vostri risultati, non date tutto per scontato anche perchè il lavoro potrebbe essere un campo in cui molte sorprese si potrebbero avvicendare e vi darà modo di scegliere voi stessi la vostra strada...

Vergine

Settembre vi regala una bellissima arma, l'appoggio della bella Venere, astro che vi aiuterà a fare luce sugli affetti e vi permetterà di sopportare la retrogradazione di Mercurio e l'opposizione di Nettuno con grande diplomazia forza e dolcezza, il vostro cielo sfrutterà gli astri di luce, facendovi sentire viva la voglia di proporre soluzioni e riscaldare il vostro cuore con sentimenti nuovi vivi ed autentici, forse siete stanchi di moltissime lotte e battaglie e di sopportare, con un po' di ironia venusiana affronterete tutto e vi vedrete decisamente più belli, e capaci di riparare voi stessi da tutto e da tutti, questo gioco dei transiti vi regalerà una pianificazione del futuro che finalmente non avrà paura di abbandonare tutto per creare una nuova vita...

Bilancia

Dopo un periodo in cui le incertezze o lo stato di precarietà altrui vi ha fatto traballare e vi ha resi insicuri fino a snervarvi ecco che le stelle hanno in serbo per voi una mese di assoluta ripresa, il cervellotico Mercurio finalmente vi abbandona e vi lascia con meno frasi e pensieri da processare, mentre la bella venere vi aiuterà a superare un periodo di incertezza e vi farà andare incontro a nuove certezze negli affetti, ed ecco che le fasi emozionali tornano a posto, inoltre il compiersi in settembre di una meravigliosa Luna nei vostri gradi inneggia alla rinascita e favorisce la ripresa della vostra vita in senso morbido ed affettivo, una pace interiore finalmente raggiunta e senza troppi rovelli che vi macerano, abbracciate la parte finale dell'anno con ritrovata speranza è una svolta tanto attesa...

Scorpione

Un mese molto confuso per voi che state uscendo dopo mesi da un fuoco incrociato di pianeti che vi hanno parecchio stressato, ancora vi sentite di brancolare nell'incertezza, ma almeno godetevi il fatto che per quanto il quadro generale non sia risolutivo sicuramente è un mese che non vi chiederà oltre che non una paziente osservazione delle dinamiche che non vi puntano direttamente, certo fremete dalla voglia di vedere realizzati alcuni desideri, che non mancheranno di arrivare nei mesi successivi, ma ancora la quadratura di Saturno retrogrado tra l'altro incide parecchio, state tranquilli e superate questo periodo complesso, a metà mese non fatevi tentare da reazioni di sfogo inutili, cercate solo di abbracciare la vostra stanchezza confidando che gli sviluppi ulteriori saranno positivi...

Sagittario

Anche voi come il vostro dirimpettaio Gemelli state valutando cosa comportano le scelte che avete fatto negli ultimi periodi della vostra vita, in amore avete sicuramente preso delle decisioni e scontrati con le conseguenze di queste, molti sono tornati sui propri passi altri hanno continuato a procedere verso qualcosa di nuovo, ma è il prezzo che esigono i sentimenti autentici per trasformarsi e diventare altro, il cielo si fa caleidoscopico e vi mette di fronte a vicissitudini davvero particolari, sembra infatti che anche al lavoro la vostra viglia istintiva di rivendicare giustizia ed un ruolo si faccia pregnante, non lasciatevi guidare dall' istinto anche se la forza marziana a cui attingete è notevole impiegatela bene negli sport o in qualcosa che vi metta a contatto con ciò che vuole il vostro inconscio, del resto non ci sono trasformazioni che non debbano passare necessariamente per qualcosa di veramente speciale, è il momento di accendere dentro di voi qualcosa di speciale...

Capricorno

Come promesso fin dall'inzio dell'anno la fase di stasi è finita ed inizia adesso una riattivazione forte del vostro cielo e del vostro Karma, è arrivato il momento di riuscire a riprendere il vostro coraggio e di non mascherare la vostra pigrizia da atteggiamenti di tattiche di sparizioni che non servono a nulla, esprimete meglio i sentimenti, trigoni da tutte le parti, sopratutto di Venere e Mercurio che vi aiuteranno e vi sosterranno in amore e ad esprimere sentimenti e volontà, vi sarà richiesta una nuova strategia lavorativa e vi si parerà davanti la possibilità di capitanare una nuova direzione che vi appaghi e vi renda di nuovo padroni di situazioni importanti a cui tenete moltissimo, fate del vostro meglio per esprimervi... non è un peccato...

Acquario

Settembre sarà un mese in cui vivrete forse nell'errata convinzione che nulla stia accadendo, ma non è affatto così , seppure il pesante Saturno fermo e retrogrado nei vostri gradi non la smette di appesantirvi sarete in grado di distinguere bene quali sono le impossibilità di azione in una situazione statica e poco dinamizzata, il vostro cielo vi promette molto sopratutto fino a fine mese, e vi sconsiglia di immergervi in pensieri di analisi che sembrano volervi fare macerare in delle stasi evolutive di cui non avrete proprio bisogno e non vi serviranno, piuttosto guardate a quanto fatto fino ad adesso e non fatevi spaventare da eventi che incalzano e vi occupano il tempo, siete tra i fortunati che avranno avvicendamenti interessanti per quel che riguarda il lavoro e la realizzazione sentimentale, guardate tutto con positività invece che pensare all' infinito sui massimi sistemi, state bene ed è un periodo di calma... cosa volete di più...?!

Pesci

Sarà un mese in cui la vostra adattabilità e la vostra risorsa principale che risiede in una empatia mutaforma e cangiante vi saranno di grandissimo aiuto, visto che affrontate delle opposizioni planetarie ecco che Mercurio vi obbligherà a fare i conti con la mutevolezza altrui, con i cambi di programma e con delle promesse non mantenute o con fatti che non rispettano i tempi ed i luoghi delle vostre esigenze, continuate però ad essere seduttivi ed il consiglio che le stelle vi regalano è proprio quello di dissimulare e soprassedere a delle piccole incomprensioni che non vi servono a nulla, è arrivato il momento di vincere tutti con una maturità che non è della mente, ma un' atavica sapienza del cuore che vi fa investire in sentimenti che riuscirete a salvare a portare dove volete con l'arte della benevolenza...

