Luna benevola per i Gemelli: l'oroscopo di oggi, lunedì 29 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 29 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Lunedì dinamico, con le stelle del firmamento che vi stimolano a varare nuove iniziative, a cercare l’incontro con gli altri piuttosto che lo scontro. L’ironia forse non salverà il mondo, ma vi consentirà di giocare con il toro, invece di afferrarlo per le corna.

Toro. 21/4 – 20/5

Ritornate al lavoro corredati di un piglio deciso. Affrontate gli impegni, con la ferma intenzione di avere la meglio su quanto rimasto in sospeso. I vostri simpatici animaletti domestici sono esuberanti? Una bella corsa all’aria aperta farà bene a tutti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna benevola per iniziare ottimamente la settimana. Grossi successi in vista in ambito professionale, idee vincenti e azioni adeguate. Bel momento per l’amore. Dichiarazioni, proposte e avances inoltrate con elegante romanticismo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Bianca Signora è di traverso insieme a Mercurio. Qualche conflitto in famiglia: inseguite la pace, ma gli altri non vi capiscono e non collaborano. Lunghe riflessioni e interessi profondi. Metterete in luce la bellezza interiore riservata solo agli intenditori.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera improntata all’apertura e al movimento. Viaggi e contatti interessanti allargano il vostro giro e aumentano la presa che avete sugli altri. Il piacere di piacere crea un circolo virtuoso, con effetti galvanizzanti sia in amore sia nella carriera.

Vergine. 24/8 – 22/9

I contraccolpi di Marte sono mediati da combinazioni fortunate e persone disponibili. In più, dedicandovi all’espressione artistica, scoprite talenti. La collaborazione con gli altri argina lo stress: un peso è più leggero, se lo suddividete in tante parti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna serena e beata nel vostro segno. Annuncio di un lunedì piacevole, fatto a vostra somiglianza: affetti, amore e acquisti a voi dedicati. Affabilità, socievolezza e tanta vivacità vi rendono un polo di attrazione per amici e conoscenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata di esplorazione della sfera interiore. Viaggi dello spirito accarezzati, vissuti o sognati vi trasportano in una dimensione ultraterrena. L’orecchio è teso ad ascoltare la voce del desiderio, che aspira a libertà, ambiti aperti e leggerezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna amichevole in Bilancia, promessa di tranquillità. Una storia d’amore che attende una decisione oggi può subire una piacevole accelerazione. Rappacificazione con il partner, condita da una cena romantica in una location esclusiva e raffinata.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Bianca Signora e Mercurio in Bilancia possono rappresentare la classica buccia di banana, su cui rischiate di scivolare correndo dietro alla perfezione. Sarete travolti da impegni e anche da battaglie, da cui comunque uscirete puntualmente vittoriosi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna e Mercurio in trigono: la configurazione ideale per vivere in un clima spensierato. Disinvoltura, spigliatezza e una comunicativa che coglie nel segno. È tempo di osare in amore e sul lavoro. Fatevi avanti con sicurezza, per cogliere occasioni d’oro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Concedetevi una pausa di relax, prima di buttarvi in nuove partite. Dedicatela a voi stessi e ai sentimenti, e ripartirete con una marcia in più. La giornata scorre tranquilla come un fiume che ormai è giunto alla foce. Calma piatta: godetevela!

