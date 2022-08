Oroscopo della settimana, Giove protagonista: nuovi affetti per i Toro

Una settimana che vede protagonista il moto retrogrado di Giove il pianeta che tutto ottimizza, e proprio per questo alcuni metteranno un po' a punto ciò che interiormente dovrebbero risolvere o finalizzare concretamente, piccole crisi ma anche grandi propositi costruttivi per i dodici...

Ariete

Il Giove retrogrado che state affrontando vi promette di sistemare ogni cosa e di riuscire a dare una qualità nuova alla vostra vita entro il 2023, intanto i mesi scorreranno abbastanza dinamici e con un Marte meno bellicoso del solito riuscirete a padroneggiare scontri e confronti in maniera decisamente più fluida e meno guerriera del solito, il vostro destino adesso sembra volervi più riflessivi e cauti, ma solerti nel cogliere ogni sfumatura di ogni tipo di rapporto senza bisogno che esplodiate, una nuova coscienza contemplativa è ciò che vi regalano gli astri, amore e lavoro progrediranno con il tempo auspicando ad un futuro meglio costruito e ragionato...

Toro

Mentre le sollecitazioni di Marte diventano molto più leggere la bella Venere si appresta a farvi sentire di nuovo il calore degli affetti, forse quest' estate vi ha un po' sospesi, fatti sentire un po' in cantina e vi ha obbligato ad aspettare tempi e condizioni migliori, il lavoro degli astri si è concentrato sul farvi riflettere su quanto ancora avete da maturare lavorativamente o come aggiustare questioni che avete dato un po' troppo per scontato, delegare non sempre è sinonimo di comodità poiché la vostra attenta visione è indispensabile, in amore qualche miglioramento, ma le direzioni più interessanti promettono di arrivare più in là...

Gemelli

Ottima per voi la presenza di Marte che regala energie nuove e rompe la routine che mal sopportate, ma non sempre vi sarà facile essere diplomatici, seppure bramavate qualcosa di più intenso e meno noioso ecco che le cose si dinamizzano anche in maniera divertente e passionale, ma il cielo non vi permette di fare troppa conversazione ed anche in un rapporto antico forse dovrete rivedere la capacità comunicativa e la comprensione reciproca, forse non vi vanno semplicemente a genio i vecchi sistemi di relazione, ottimo periodo per inventarsene di nuovi ma senza fare una colpa a chi non segue più il vostro modo di essere da tempo...

Cancro

Periodo di riorganizzazione per voi che vi trovate alla fine di una stagione che non ha forse mantenuto le aspettative che nutrivate, il momento esige da voi riflessione e calma, analisi sul perchè i moti ondivaghi di Giove hanno determinato una fluttuanza tale nei vostri rapporti da farvi sentire un po' in balia degli eventi e credere che siete stati abbandonati da alcune relazioni, non è del tutto così infatti è Giove, mica Saturno, forse non avete fatto i conti con la vostra stessa stanchezza e con la presa di coscienza che neanche voi avete voluto investire più di tanto, ci sarà tempo per finalizzare queste riflessioni, ma ciò che è importante è capire come la vostra realtà può finalmente concretizzare qualcosa di più solido magari un po' più lontano...

Leone

Seppure è l'ultima, sarà una splendida settimana in cui ancora la bella Venere ospite nei vostri gradi non smetterà di allietarvi e farvi sentire meno incombenti gli impegni e forti in amore dove vi sentite davvero felici di fare tutto ciò che volete, il vostro cielo è davvero perso in un'atmosfera felice e piena di sicurezze, solo mercurio latita indaffarato in ben altro e non comunicativo con voi, il che vi fa perdere incisività nella comunicazione, ma non c'è bisogno per adesso di utilizzare i talenti del furbo dio dai piedi alati, piuttosto ammantarsi di tutto l' amore che avete intorno, intuire sarà più efficace di intelligere, mentre amare sarà più intenso del comunicare...

Vergine

Proprio adesso che manca poco all'ingresso di Venere nei vostri gradi le stelle vi esortano ad evitare di convincere chi amate o qualcuno dei vostri affetti a non prendere delle decisioni o a rimandare a momenti di più comprovata sicurezza alcuni progetti, poiché l' opposizione Giove Mercurio è fortemente attiva per adesso lasciate che sia, e non dialogato sopratutto durante il week end con chi non vuole sentire, lasciate piuttosto che gli eventi si compino e che si prepari il tutto per un nuovo e più distaccato approccio che lasci agli affetti la libertà di manifestarsi nella loro verità non sempre potete aggiustare tutto...

Bilancia

Inizia un periodo di maggiore rilassatezza che vi fa evitare una serie di ansie, i pianeti non si dispongono male e voi che siete tornati alla vita quotidiana cercherete di fare del vostro meglio per rivedere posizioni e vecchi concetti che non aderiscono più alla relatà, forse questo stacco estivo serviva a farvi capire perchè talune cose non hanno funzionato e perchè la vostra carriera non sempre ha dato i risultati promessi, adesso sarete più pronti ad intervenire e con ritrovata capacità diplomatica ecco che riuscirete a ridiventare saggi ed equilibrati, anche in amore ci si scontra meno, ed è il momento di capire se la direzione che nutrite affettivamente è degna di un salto di qualità ulteriore o se vi sentite di investire in altro nella vostra vita, una cosa è certa: noia e stati di tensione gratuiti avete promesso di evitarli più a lungo possibile...

Scorpione

Finalmente Marte ha smesso di vessarvi e di rendere ogni cosa difficilissima, non sembrate più vittima di eventi oppressivi e o limitanti, ma finalmente liberi di agire, migliora di molto il panorama delle relazioni e si accendono speranze e solidarietà, il cielo potrebbe si essere ancora complicato per via di rapporti che ancora non crescono o per via di condizioni per cui ben poco potete fare, magari qualche familiare ha bisogno di voi , ma niente nubi all' orizzonte, forse non sarà ancora il momento di sognare una favola d' amore, ma decisamente guardandovi intorno migliora di molto il panorama e le occasioni di socializzazione...

Sagittario

Seppure i pianeti non sono generosi e non creano delle belle dinamiche energetiche saprete sicuramente trarne il meglio, proprio il vostro nume tutelare Giove per adesso non ruota bene il che vi fa perdere un po' di incisività sugli eventi e sulle relazioni, ma non è il momento di rischiare prendendo decisioni drastiche che spezzerebbero i rapporti, il cielo infatti vi da i mezzi per riflettere su una rottura, Marte in opposizione è decisamente vibrante, e voi potrete avere una visione chiara di come a volte il vostro comportamento fin troppo ottimista può arrecare danni alla relazione, e convincervi che non sempre avete l' idea migliore, è arrivato il momento di prendere coscienza di tutta la caratura delle vostre relazioni, con calma e con serenità...

Capricorno

Ribadire che le stelle vi avevano predetto che sareste volutamente usciti di scena per qualche tempo da ancora più valore a quel sotterraneo istinto espansionistico che state ricominciando a sentire dentro di voi, è parte del vostro karma elevarvi e tendere ad un'ascesa anagogica, ma seppure siamo al risveglio della vostra coscienza ambiziosa non ci sono stelle che indicano una particolare direzione creativa, osservate allora il percorso dentro di voi ed assecondate i pensieri, piano piano escludendo direzioni improbabili arriverete a focalizzare il centro di un nuovo obbiettivo verso cui ambire, del resto cosa sarebbe la vita senza un desiderio, senza un anelito trainante...?!

Acquario

Un Giove un po' pasticcione ed arraffazzonato vi rimette in contatto con desideri e con relazioni, affetti e dolcezze, vi si raccomanda semplicemente di fare fluire i vostri sentimenti tutta la settimana ed esser certi di sentire ciò che con le parole non sempre è facile o necessario dire, non importerà molto questa settimana la forma in cui vi esprimerete , ma la presenza e l' espressione in se dei vostri sentimenti delle vostre emozioni, il cielo è favorevolissimo alla ripresa di varie connessioni intorno a voi, sopratutto le lavorative e le affettive, nel week end invece non tentate di esternare e tirate un po' i remi in barca onde evitare di essere fraintesi o di estendere attenzione ed affetto verso chi ne potrebbe solo approfittare per mero ludibrio...

Pesci

Anche se uno dei vostri numi tutelari, Giove è retrogrado nei vostri gradi non sembra portarvi gran chè difficoltà anzi vi farà bramare di impegnarvi in qualcosa e di sentirvi utili a qualcuno, ottimo il periodo per interessarsi di volontariato o degli affetti cari, o di qualcuno in famiglia, anche nel lavoro tenterete di imprimere una certa prodigalità, mentre la vostra realtà sembrerà presa d' assalto da sentimenti pieni ed intensi, solo il week end potrebbe non accontentarvi e fare si che ci siano delle variazioni sui vostri programmi o sulle vostre aspettative, forse il partner non avrà la disponibilità che vi aspettavate per un piccolo viaggio o per un momento di intimità...

