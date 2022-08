Il Cancro ha la mente affollata di pensieri. L'oroscopo di oggi, domenica 21 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 21 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna in trigono a Saturno: in pratica un trampolino di lancio, per studiare bene i vostri progetti e gettarli al di là di ogni possibile ostacolo. Avrete l’opportunità di mettervi in luce senza timore di volare troppo in alto: “La fortuna aiuta gli audaci!”.

Toro. 21/4 – 20/5

Ottimi rapporti di collaborazione con i vostri familiari. Molte idee brillanti da definire o da rivedere, per adeguarle a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Correrete qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondate la vostra indole “ariosa”, puntando sulla fantasia, l’inventiva, l’elasticità. Creatività e piacere di costruire possono agevolmente rendere la routine meno noiosa e ripetitiva.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mente affollata di pensieri? Sgombratela praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Potranno esservi di grande aiuto. Potrete accusare un calo d’entusiasmo nel produrre a tutti i costi e non è detto che sia proprio un male.

Leone. 23/7 – 23/8

Il passaggio dell’Astro Notturno in Gemelli conferma le vostre speranze. Vi sentite pimpanti, avete intorno facce allegre, siete al centro dell’attenzione. Nuove simpatiche conoscenze che oltre all’amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Puntuale come un orologio arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti, s’insinua la sfiducia e basta un peso “piuma” per mandarvi al tappeto. Un piccolo cambiamento di programma non indica per forza che tutto sia precario o traballante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Morale alto e gratificazioni a iosa, sia nella carriera sia nella vita affettiva. È questo il regalo lunare dai Gemelli e del suo affidabile accompagnatore. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Probabile rientro alla base con tutte le conseguenze del caso. La voglia è poca, ma riprendere il tran tran sarà più facile a farsi che a dirsi. L’importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere, da lì poi muovetevi con pazienza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna in Gemelli seccante, per la sua quadratura a Nettuno. Dovete ancora rientrare al lavoro e già piovono dall’alto un mare di richieste impossibili. Saturno dall’Acquario vi rende pronti a fronteggiare con lucidità qualunque probabile emergenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Domenica priva di eventi significativi, ma la mente è già proiettata a domani: l’ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone professionale. Alcune situazioni del vostro ambiente non vi vanno a genio, ma con il capo la trattativa non è contemplata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice l’armonia lunare a Saturno, in mezzo alla gente vi trovate benone, le novità vi entusiasmano e lavorare è un piacere. Di buona lena, con un sangue freddo da eroi, mettete mano agli impegni, mantenendo il buonumore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non sono incontri pacifici quelli in atto tra la Luna, Nettuno e Mercurio, e voi che siete in mezzo ne fate le spese. Defilatevi, creano soltanto confusione. “Chi cerca trova”, dice il proverbio. Ma voi in realtà cosa cercate? Una domanda che merita una risposta.

