"L'arte della gioia" e un film a Favignana: si cercano comparse e attori in Sicilia, i casting

La Sicilia set cinematografico e scattano i casting. Si cercano comparse per la nuova serie tv "L'arte della gioia", ispirata all'omonimo romanzo, che si gira da metà settembre, a Catania e a Palermo, e che vede alla regia, l'attrice e regista Valeria Golino. Dopo i casting per i ruoli dei protagonisti, adesso la casa di produzione è alla ricerca delle comparse.

I requisiti per "L'arte della gioia"

Per questa nuova selezione che avviene esclusivamente online si cercano sia minorenni, tra i 5 e 12 anni, che maggiorenni, uomini e donne, dai 18 agli 80 anni. Per quanto riguarda gli uomini maggiorenni, i candidati devono avere capelli pettinabili, senza rasature nè doppio taglio. Le donne non devono avere meches, shatush e gel alle unghie. Entrambi devono essere senza tatuaggi e con sopracciglia naturali, non ritoccate e non tatuate.

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna scrivere una mail con i propri dati , ovvero nome, cognome, età e recapito telefonico all'indirizzo casting.serietvsicilia@gmail.com, allegando una foto in primo piano, con volto ben visibile e su sfondo bianco e una foto figura intera, con volto ben visibile e su sfondo bianco. Per i bambini, invece, non sono richiesti particolari requisiti fisici, se non quello di avere un'età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per candidare un minore bisogna scrivere all'indirizzo mail casting.genericiminori@gmail.com, allegando una foto in primo piano, su sfondo bianco e con il volto ben visibile, una foto figura intera, su sfondo bianco e con il volto ben visibile, la copia del documento d'identità e del codice fiscale (fronte e retro) di almeno un genitore e un recapito telefonico. La società che si occupa dei casting fa sapere che verranno cancellate in automatico le candidature dei minori se non saranno presenti i documenti di almeno uno dei genitori allegati all’email.

La Kino produzioni cerca attori per film a Favignana

La Kino Produzioni S.R.L, inoltre, per prossimo progetto cinematografico, le cui riprese avranno luogo presso l’isola di Favignana ad ottobre, è alla ricerca di attori. Il film è ambientato a metà anni 90, in estate. Si tratta di piccoli ruoli, figurazioni speciali e figurazioni semplici di età compresa fra i 6 anni e i 75 anni.

I requisiti

Si cercano solo persone residenti a Favignana, Marsala, Trapani. Chi fosse interessato dovrà presentarsi venerdì 26 e sabato 27 agosto, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 presso la Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, in via Amendola 29 a Favignana. I candidati devono presentare la carta d'identità e la tessera sanitaria. Inoltre, si sta cercando un ragazzo per il ruolo di Cosimo, residente residente sull'isola a Marsala o a Trapani con appoggio su Favignana, di età compresa fra i 18 anni e i 25 anni. Per quanto riguarda le caratteristiche, deve essere bello, tipico isolano e con sguardo intenso, che sappia guidare pick-up e che non abbia tatuaggi molto visibili. Inoltre, la società cerca una coppia di fidanzati o amici residenti sull'isola, a Marsala o a Trapani con appoggio su Favignana, età tra 20 e 35 anni circa, per scena in cui la giovane coppia si bacia appassionatamente.

Disposizioni Covid

La società Kino fa sapere che in relazione alle disposizione governative e/o regionali e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set a test sierologico e/o tampone rino-faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori della serie) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico della Kino Produzioni.

