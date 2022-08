Il Toro vuole spezzare la routine, ma attenzione all'alimentazione. L'oroscopo di domani 20 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 20 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Realizzazione personale che arriva anche attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, incentivate da comunicativa ed entusiasmo. Nell’ambiente lavorativo non esitate a mettere in riga chi mostra scarso senso di responsabilità.

Toro. 21/4 – 20/5

Via libera alle situazioni che spezzano la routine, ma fate attenzione: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare i frutti sperati. Mantenete costante la determinazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se la quotidianità vi va stretta, fatevi trascinare dagli amici in un’iniziativa divertente, stando comunque bene accorti, non mettetevi nei guai! Nella professione siete una forza. La creatività e l’intelligenza compensano le lacune organizzative.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un guadagno extra si esaurisce in fretta, tra migliorie per la casa e per l’attività. Ma il lavoro si rivela molto produttivo, potrete rifarvi presto. Se una decisione sentimentale vi mette alle strette, cambiate aria. Forse non siete ancora pronti.

Leone. 23/7 – 23/8

Gratificati su tutti i fronti: personale, sociale, economico, eppure qualcosa vi infastidisce, forse l’ambizione vi toglie il gusto delle piccole cose. Non esagerate nella pretesa di ottenere risultati immediati o di forzarli con azioni inopportune.

Vergine. 24/8 – 22/9

Chiarite le ambiguità nei rapporti professionali, prima che qualcuno tenti di giocarvi qualche tiro mancino, ma fatelo con la dovuta diplomazia. Le delusioni vi impediscono di pensare lucidamente, ma le occasioni per rifarvi si presenteranno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fermenti prodotti da una bella novità: un nuovo amore, un viaggio, l’arrivo di una notizia vi renderanno espansivi. Attirerete gli sguardi di tutti. Nel lavoro aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Studiate una strategia per cavarvi di impaccio, se doveste trovarvi ad avere a che fare con persone che a naso non vi ispirano affatto fiducia. Avete l’appoggio e l’approvazione dei vostri familiari, per un progetto di studio o aggiornamento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dall’amore, alla carriera, alle finanze abbondano imprevisti, mentre le campane dello shopping suonano a distesa inducendovi in pericolosa tentazione. Segnali di disagio si manifestano con nervosismo, instabilità, malumore. La peggior minaccia: la gelosia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata sonnacchiosa. Imperativo evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di murarvi in casa per stare sì da soli, ma finalmente in santa pace. Se non fate sconti ai colleghi rivali, loro non ve ne faranno. Una disfida senza esclusione di colpi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una ventata di brio, per merito della Luna in Gemelli. Grandi privilegiati l’amore e la creatività. Facce nuove accendono la vostra immensa curiosità. Gli amici vi approvano e vi rispettano. Accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che più vi piace.

Pesci. 20/2 – 20/3

La voglia di darvela a gambe per schivare i confronti vi mette in contrasto con la famiglia, facendovi perdere anche occasioni preziose. Malintesi, incomprensioni, incontri con persone superficiali lontane dalla vostra accesa sensibilità.

