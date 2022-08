Il Sole nel Leone è ai ferri corti con la Luna in Toro. L'oroscopo di oggi, venerdì 19 agosto

L'oroscopo di oggi 19 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì anonimo. Una sorta di rientro alla base, dopo i recenti exploit, è funzionale per ricaricare le batterie e fare il punto della situazione. Tensioni in famiglia. La vicinanza non aiuta, in casa o sotto l’ombrellone il poco spazio vi toglie ossigeno.

Toro. 21/4 – 20/5

Malumore dichiarato, ma di breve durata. Il modo migliore per trascorrere bene la giornata è badare al sodo: l’apparenza non ha sostanza. Lievi frizioni in amore. Il rimedio miracoloso da usare è a base di coccole, abbracci, parole gentili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un’atmosfera poco stimolante, con la Luna nelle retrovie che vi sottrae entusiasmo. Il solito ambiente, le solite facce: un film noioso già visto e rivisto. Strano ma vero vedervi così poco comunicativi, a rimuginare sulla sparata senza motivo di un parente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il sestile lunare dal Toro a Nettuno associa l’intuito alla razionalità, rendendovi un bel punto di riferimento per chi vi sta intorno. Ore serene allietate da sorprese e da amici pronti a condividere con voi sogni, bisogni e progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Il Sole nel segno è ai ferri corti con la Luna in Toro. La famiglia vi pressa: un pranzo tutti insieme appassionatamente vi rimane sullo stomaco. Non riuscire a far capire il vostro punto di vista vi irrita così tanto da scagliarvi contro il mondo intero.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mattinata veramente eccellente, sotto lo sguardo lunare benevolo dal Toro. Lavoro, natura, riposo, coccole e famiglia. Meglio di così... Le cose si stanno mettendo bene negli affettivi. Scegliete la comunicazione diretta: è la più efficace.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giorno di ferie o turno di riposo all’insegna della totale anarchia. Orari e regole in libertà adattati alle vostre esigenze più profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se da tempo siete abituati a stare sempre all’erta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venerdì di fuoco sotto il tiro della Luna e del Sole, che vi inclinano rispettivamente alla pigrizia e all’iperattività. L’equilibrio sta nel mezzo. Date una chance a una persona, prima di decidere che non è adatta a voi. Lasciate che le cose scorrano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potreste approfittare di questo periodo per modificare positivamente lo stile di vita, specie se da tanto tempo non vi concedete pause di relax. Un viaggio, uno spostamento: queste sono per voi le priorità. In mancanza di programmi è pura noia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Bel quadro astrale: la Luna, Marte e Nettuno sfilano per voi parati a festa. Coccolati dalla buona sorte, sorridete e, meraviglia, gli altri vi sorridono. Concedetevi un’avventura virtuale, un flirt, con la possibilità di comparire o di sparire nel nulla.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio starvi a un miglio di distanza, oggi che per varie ragioni vi tocca armarvi di coraggio, rinunciare agli svaghi e andare a lavorare. Un bel daffare in casa tra pulizie, cucina, bimbi da intrattenere e partner brontolone. E se mollaste tutto? Tacere potrà essere la decisione più saggia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima tranquillo lontano dai clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scoprite o riscoprite il piacere delle amicizie vecchie e nuove. La vita di coppia recupera gradatamente dei punti, e alcuni incontri segnano una buona partenza.

