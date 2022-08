Nuovo look per Arisa, capelli cortissimi biondo platino per l'esibizione a Pozzallo

Nuovo look per Arisa. La cantante svela la nuova capigliatura sui social: capelli cortissimi biondo platino. Una nuova acconciatura a pochi giorni dall'esibizione del prossimo 16 agosto a Pozzallo, quando terrà un concerto ospitato all’interno della Sagra del Pesce.

Una vera trasformazione quella di Arisa: il biondo platino è lo stesso che la cantante aveva scelto durante la partecipazione a Ballando con le stelle, su Rai 1, dove ha vinto con Vito Coppola. Per quanto riguarda il taglio cortissimo, sembrerebbe che la cantante l'abbia fatto per il troppo caldo patito in questi giorni. L'artista pubblica sui social un video in auto mostrando il nuovo look mentre canta.

Arisa è impegnata in concerti prima di tuffarsi, o meglio rituffarsi, nel mondo di "Amici". Domenica 18 settembre al via la nuova edizione con tante novità tra cui il corpo docenti. Sembra infatti che Anna Pettinelli e Veronica Peparini, rispettivamente insegnanti di canto e ballo, diranno addio al talent. Al loro posto subentreranno Arisa ed Emanuel Lo e per entrambi non si tratta di un debutto ma di un ritorno.

