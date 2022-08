Il lunedì contraddittorio del Sagittario: l'oroscopo di oggi, 8 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 8 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata piuttosto scorrevole e produttiva, un po’ di stanchezza arriverà in serata. Grazie all’impegno, riuscirete a concludere quanto iniziato. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che vi innervosiscono.

Toro. 21/4 – 20/5

Inseguendo la vostra idea di felicità, potreste peccare un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiate fiducia nella vostra inventiva. Una nuova amicizia amorosa potrebbe darvi molto di più di una storia troppo “regolamentata”...

Gemelli. 21/5 – 21/6

La vita di relazione vi impegnerà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Sensazioni intense arricchiscono seppur disordinatamente il quotidiano. Datevi tempo per elaborarle.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttatelo per lavorare, studiare o concedere tempo a voi stessi. In seguito avrete soltanto voglia di riposare. Con calma e pazienza potreste smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte del prossimo.

Leone. 23/7 – 23/8

Concreti e anche convincenti, potete conquistare la vostra fetta di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati, agite con calma. Il settore professionale in primissimo piano, sullo sfondo la vita affettiva, forse poco gratificante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Risveglio fuori fase per colpa della Luna. Ma in serata riacquisterete l’equilibrio e la lucidità che vi consentiranno di vedere più chiara la situazione. L’amore vi sostiene in questo periodo, non lasciate che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tutto può essere trasformato, soprattutto quello che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, naturale che facciate fatica a star loro dietro. La vostra attività registra un fermo, che può essere anche positivo in un’ottica di revisione generale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In campo pratico potete concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici, ma è necessaria una riflessione sulle iniziative da prendere. Le problematiche sentimentali vanno presto risolte: accettate l’evidenza, e rimboccatevi... il cuore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Scortata da Saturno e Nettuno, la Luna vi accompagna verso un lunedì contraddittorio. Attrazioni senza un dopo ancora troppo impegnativo. Clima disinvolto e brillante, attenendovi alle regole di semplicità e immediatezza. Niente digressioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti dalle stelle e da chi apprezza il vostro operato. Fase faticosa, ma vincente. L’ambiente è pieno di chiacchiere a volte inutili, tirate dritto al vostro scopo. La felicità non è un’utopia.

Acquario. 21/1 – 19/2

La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri, avete bisogno di comunicare, confrontarvi con gli altri, scrivere. Un viaggio per scambiare impressioni ed esperienze. Muovendovi vi caricherete di nuove energie.

Pesci. 20/2 – 20/3

I semi messi a dimora lavorano rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. Riguadagnate autostima e fiducia nelle vostre capacità. La vostra cassetta degli attrezzi contiene creatività, adattabilità, fortuna e buoni amici: fatene buon uso.

