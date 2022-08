Oroscopo della settimana, giorni di amore e di passione per l'Ariete

Venere entra nel segno più caldo, il Leone, mentre la Luna si fa piena in quello più freddo, l'Acquario, le signore dello zodiaco faranno impazzire i sentimenti a diverse temperature, mentre un poderoso Marte concede di sognare ai forti che non si stancano mai creando un bellissimo sestile a Nettuno... buona settimana a tutti!

Ariete

Finalmente una settimana in cui si può parlare di amore e di passione, ecco che i primi giorni saranno un po' inquieti e fibrillanti come se presagiste già ciò che sta per accadere, stupendo trigono di Venere da giovedì che finalmente vi fa incontrare la persona giusta o che creerà lo spazio affettivo in cui potrete muovervi serenamente, il vostro cielo vi rende di nuovo accesi ed ottimisti sopratutto quando il fine settimana vi riempirete di passione con il trigono vulcanico di Marte e Plutone che accenderanno in voi energie e passioni troppo a lungo sopite...

Toro

Il cielo è un po' pieno di impegni per voi, un po' cervellotico si direbbe visto che gli astri vi fanno molto riflettere su ciò che vorreste e cosa ancora lascia a desiderare, da giovedì venere inizierà un regime di quadratura che potrebbe determinare una certa fase di stanca nei legami e che potrebbe arrestare una serie di processi iniziati, ma niente paura gli astri vogliono solo farvi assaporare un momento di attesa e di maturazione, il fine settimana è più movimentato ed arrivano proposte che potreste anche accettare con sorpresa e divertito possibilismo...

Gemelli

È una settimana ottima per chi voleva svuotare i pensieri e stare in santa pace, ecco che mercurio il vostro pianeta si elide per un po' e vi porta ad una dimensione di pace e serenità che vi farà sorvolare su tutto senza troppo innescare meccanismi di analisi e di eviscerazione delle cose, ma se per carattere alcuni di voi dopo pochi giorni si annoieranno ci penserà un magnifico trigono della Luna a gestire le faccende affettive e tumultuose che all' ultimo minuto vi permetteranno di sfuggire verso un sogno inaspettato...

Cancro

Venere ha fatto del suo meglio transitando nei vostri gradi per farvi stare bene e per aiutarvi a tentare il tutto per tutto in un rapporto chiedendo anche spiegazioni e facendovi desiderare di non tornare indietro, in molti casi sarà risolutivo, in altri sembrerà di vivere un momento importantissimo che vi porterà ad un magnifico futuro, che anche se non vedete sarà il compito della Luna farvi sospettare con qualcosa che già nel vostro cuore è accaduta e che tenderà a trasformarsi in altro, la Luna potrebbe fare saltare qualche programma, ma anche se il week end non sarà come lo volevate passere un momento molto felice in compagnia...

Leone

Ottimo il vostro cielo che vi regala la presenza di Venere nei vostri gradi in questo momento bellissimo per voi in cui non solo la ripresa è tangibile ma vi sentite di nuovo padroni della vostra vita e liberi di decidere per altre situazioni al lavoro ed in amore in alcuni casi che vi faranno stare molto bene, intanto il cielo compie delle piccole magie gli affetti non vi mancano ed anche la condivisione con chi avete vicino, ma non innervositevi se la vostra cerchia di conoscenze vi riserverà qualche fastidioso discorso di gruppo da cui vi si raccomanda di stare lontani per celebrare meglio la vostra ritrovata calma e soddisfazione...

Vergine

Coraggio, anche se alcuni astri vi confondono altri giocano nettamente a vostro favore, è un periodo che non lascia spazio a soste e a momenti di stallo, infatti nel lavoro andate ancora avanti anche da remoto, mentre in amore si chiariscono alcune dinamiche e la forza di un Marte possente ed amico non solo vi farà ritrovare sopratutto nel week end le pulsioni affettive che desiderate nel profondo ma vi permetterà anche di essere resilienti rispetto all' incoerenza di tutto ciò che vi sta intorno, a volte qualche bugie potrebbe essere rilevata dai vostri acuti sensi logici, ma non per questo vi rovinerà lo stato di solidità a cui siete legati per adesso...

Bilancia

Avete accumulato una quadratura di Venere carica di analisi risolutive e prese di coscienza del vostro passato ed anche del vostro presente, sembra arrivato il momento di prendere delle decisioni, la vostra differenza ed il tempo di valutazione che vi è tipico hanno fatto il loro corso da giovedì una voglia di amare e di lasciarvi andare ad un nuovo sentimento che vi da felicità sarà una realtà sembrate infatti vogliosi di concedervi lo spazio che vi serve per comprendere fino in fondo ciò che veramente volete e come ottenerlo, è il vostro punto d' arrivo fare in modo che qualunque cosa riservi il futuro vi sentiate di credere dopo una lunga valutazione, adesso non avete più scuse...

Scorpione : siete stati eroici ad arrivare alla fine di un periodo che necessitava di grande calma e sopportazione, quindi non confondetevi per gli ultimi tre giorni, da giovedì infatti la situazione cambia moltissimo ed ecco che le intemperanze si scioglieranno in un desiderio di amare molto piacevole, ma e dal fine settimana un appoggio clamoroso proprio dai pianeti che sembravano avervi dato contro, anche se il lavoro per adesso non vi da le soddisfazioni che speravate almeno migliora tutto in amore...

Sagittario

Le stelle vi regalano un settimana molto calma, per nulla sollecitata dai pianeti tranne che per Venere che accenderà un trigono facendo in voi risorgere una fiammata per una persona che non vedevate da tempo, mentre tutto scorrerà placidamente e vi ripasseranno alla mente ricordi di un' epoca felice che per troppo tempo avete abbandonato, è arrivato il momento di godersi l' estate e di vivere fino in fondo la calma che aspettavate da tempo, mentre riabbracciate un' antica radice della vostra vita e ritrovate il senso di molti rapporti...

Capricorno

Meno male che c'è Marte a darvi la forza necessaria per affrontare tutto e rimanere di un granitico spirito mentre subite passaggi planetari un po' invasivi che vi mettono nelle condizioni di subire partner ed affetti o collaboratori che vi chiedono spiegazioni, guida ed affetto, sembrate sotto assedio, felice comunque perchè le responsabilità affettive tradiscono che il vostro patrimonio è esteso e pieno di grandi risvolti, intanto però dovrete stare attenti a come conducete la vostra personale esistenza, non si può sempre gestire tutto come se le emozioni non vi riguardassero, non prendete le richieste degli altri come un assalto alla vostra calma ma come un desiderio di affetto e di attenzione nei vostri confronti...

Acquario

La bella Venere, a cui in genere non date troppa importanza, ha deciso capricciosamente di farvi i dispetti, per cui entrando in Leone vi farà le boccacce dall' altra parte dello zodiaco, generando tutta una serie di tensioni intorno a voi, le persone che amate si sentiranno impazienti e piene di esigenze di cui vorranno parlare solo con voi, sarà molto richiesta al vostra assistenza e la vostra presenza, il vostro cielo brama un po' di calma e l'avrete quando ospiterete la magnifica Luna piena di agosto che vi renderà incredibilmente affascinanti e con un alone di mistero che sarà proficuo in amore e che accenderà un po' di nostalgia nelle persone che non vi avranno accanto e che vi ricercheranno, fuggite pure nei vostri paradisi se vi fa stare bene, ma non potrete fuggire ai sentimenti altrui...

Pesci

Il vostro cielo è un “sui generis” questa settimana tanto che le stelle che vi riguardano agiscono solo per voi, un aiuto da Marte che stimolerà il vostro onirico Nettuno che reagirà in maniera molto magica e sognatrice risvegliando in voi libertà respiro ed anelito alla felicità, voglia di lontano di mare e di tantissime cose da vivere, il vostro cielo vi fa costruire il paradiso più bello, quello dentro di voi che vi farà diventare la materializzazione del sogno per chi amate e così la vostra felicità sarà possibile, alla quale però non verrà richiesto nessun glam da copertina, ma anzi una discreta e misteriosa cortina che distoglierà gli sguardi dal vostro stato di grazia...

