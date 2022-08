Oroscopo settimanale: amore e relax per il Leone, la Vergine torna a sognare

Settimana questa segnata dalle tensioni di Marte ed Urano che impongono lucidità e riflessione. Il cielo impone, con la presenza preponderante di Marte e Venere, di prendere decisioni in amore, o lasciarsi andare o migrare per altri lidi...

Ariete

Un Marte ancora un po' troppo complicato per voi da gestire che esplode di energia e di emozione e a volte vi pone davanti ad una fine delle cose, ma anche a dei nuovi grandi inizi. Accettate l'idea che il troppo difficile o doloroso va consegnato al tempo e riprendetevi la parte ludica del vostro essere che vuole assolutamente sentirsi libero poiché i troppi impegni che vi hanno assorbito lasciano poco spazio all' amore.

Toro

Il vostro cielo è caricato dalla vicinanza di Urano e Marte che sembrano sovraccaricarsi e probabilmente un accumulo di stress sarà possibile. Il vostro cielo è pronto però ad accogliere la dolce Venere a mitigare con i suoi influssi la situazione generale, il vostro cielo vi restituisce anche un appoggio Mercuriale che vi obbliga a riflettere su tutto ciò che non va e a placare l'insofferenza facendo mente locale su ciò che avete impostato male. Cercate di non perdere l'affetto di un amico che forse avete trascurato o disatteso.

Gemelli

Il cielo vi rende meravigliosamente comunicativi per adesso e crea delle grandi aspettative sociali e di apertura, relazioni nuove su cui forse nutrite una speranza di compensazione. Sicuramente le stelle saranno generose in questo senso, ma da metà settimana Mercurio forse tenderà a farvi debordare troppo e la vostra comunicativa potrebbe creare malintesi se non vi accorgerete dello spessore degli interlocutori. Ma in segreto coltiverete una passione che vi sta piano piano coinvolgendo sempre di più.

Cancro

Una settimana molto romantica ed appassionata per voi che siete aiutati sia da Marte che da Venere. È arrivato il momento di crescere e fare del vostro meglio in amore dove le dolci mollezze dell'estate vi lanciano verso sentimenti più autentici e più veri che lasciano uno spazio nuovo al cuore e alla realizzazione di un percorso in cui non vi sentirete di dipendere, ma di amare profondamente. È una delle settimane migliori dell'anno e sembra che siano arrivate novità anche da lontano, ma voi preferirete vivere nel vostro ambito affettivo in maniera esclusiva e serena.

Leone

Solo Mercurio ancora si attarda a non lasciarvi pienamente entrare nel vostro stato di grazia perfetto. È l'estate, la vostra estate, e sicuramente nutrite delle grandi aspettative di felicità e di voglia di relax. A metà settimana anche i pensieri e le domande sul futuro che vi ha posto Mercurio si dilegueranno lasciandovi a vivere un periodo estivo pieno di amore e di grande sentimento, convincendovi anche che le direzioni in cui avete investito sono quelle che matureranno e vi daranno soddisfazione. Ma per adesso sospendete il tutto ed entrate mentalmente in vacanza.

Vergine

Questa settimana arriva Mercurio nei vostri gradi e finalmente il vostro pianeta vi permetterà di mettere in ordine tanti pensieri, riprendere una comunicazione che da tempo avevate trascurato e credere che tutto andrà meglio sarà facile. Ma l'appoggio più bello è quello che vi daranno Marte e Venere che sembrano darvi forza e coraggio in amore e farvi ancora sognare. Un nuovo amore sarà possibile per i single mentre le coppie già collaudate si aprono ad un'estate meravigliosa.

Bilancia

Un cielo bellissimo per voi adesso che Venere comincia a dettare legge e volenti o nolenti non potrete più fuggire dalle esigenze che il vostro pianeta esige per voi. Seppure l'inizio settimana è un po' carico e pieno di cose da fare, già da mercoledì la vostra voglia di intesa aumenta, dialoghi proficui con chi amate ed intese ritrovate, per procedere meglio nella costruzione di un sentimento che sempre più dentro di voi trova la naturale collocazione senza le vostre solite resistenze. Fino a domenica dove finalmente deciderete di dare corsi e risvolti alla vostra vita sentimentale importanti e costruttivi.

Scorpione

Settimana un po' convulsa per voi che subite pienamente l'opposizione di un Marte davvero fastidioso che vi mette immediatamente in contatto con cosa nella vostra vita o nel vostro lavoro non funziona. Ci sono abbastanza elementi per decidere un necessario cambio di rotta che motiverà un nuovo modo di impostare le cose. Intanto, il cielo è sempre più prodigo di emozioni e vi regala con la tensione di Venere in trigono un sentimento irresistibile dal quale verrete irrimediabilmente attratti.

Sagittario

Mercurio è per adesso il vostro nemico. Non funziona per voi e cercherete di ovviarlo in tutte le maniere semplicemente desiderando pace e serenità. Non è il caso di comunicare in maniera diretta e non serve impelagarsi in discussioni che sembrano non essere produttive. Ovviate allora e cercate di fare del vostro meglio per superare le prove che i rapporti propongono. In tutto ciò se sarete lasciati in pace calma e serenità vi accompagneranno per tutto il resto della settimana.

Capricorno

È vero che preferite generalmente evitare, ma non potete costituirvi a monadi per sempre, e l'invito alla forza di Marte casca a pennello. Dovrete infatti utilizzarlo per recuperare rapporti amicali e dire serenamente ciò che pensate, se ritenete di sentirvi disattesi ditelo pure con fermezza ma mai con aggressività o rabbia, rischiate di fare passare il messaggio sbagliato. Ma niente potrà fermare le vostre ragioni, e troverete sicuramente la maniera migliore per riprendere la padronanza del vostro circostante in termini di relazione.

Acquario

Marte ed Urano vi renderanno lucidi e spietati e con una glaciale padronanza della vostra volontà. In maniera adamantina deciderete di eliminare rapporti improduttivi e cose e persone che non vi hanno affatto giovato. Adesso che non vi sentite più in obbligo di prestare attenzione a ciò che intorno a voi vi disturba cercherete di fare del vostro meglio per semplificarvi la vita e considerare che ogni goccia di sentimento dovrà essere investita bene, come del resto gli interessi. Più di una persona dovrà fare i conti con la vostra sottrazione all'equazione e computare conti che non tornano in vostra assenza.

Pesci

È solo Mercurio che da giovedì diventa antipatico nei vostri confronti, ma nulla di grave visto che i poderosi aiuti di Marte e Venere sembrano fare scaturire amore in ogni dove per voi. Rinfrancati da un benessere generalizzato, eccovi pronti di nuovo a partire e a fare del vostro meglio per liberarvi da cattivi consiglieri ed amici poco discreti, unico pericolo di questo momento d'oro. Lasciatevi dunque vivere sopratutto in amore ma osservate una cauta discrezione.

