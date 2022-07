Sarà Bocelli la star del Google Camp 2022 a Sciacca: ecco i vip presenti

Gli uomini più potenti della terra scelgono Andrea Bocelli per il Google Camp 2022. Sarà la calda voce di uno dei cantanti più importanti del panorama mondiale ad allietare grandi uomini d’affari e vip che si riuniranno in assoluta riservatezza al Verdura Resort di Sciacca dal 31 luglio al 3 di Agosto.

Quest’anno lo staff di Google Camp ha scelto Sciacca per il Verdura Resort, uno dei luoghi più lussuosi in Sicilia. Gli anni scorsi, poco prima della pandemia, le location erano state i templi di Agrigento e quelli di Selinunte. Un anno è stato scelto anche il baglio di San Vincenzo a Menfi, immerso tra il mare e i vigneti a due passi dalle Giache bianche, una distesa di ciottoli bianchi che sfocia in un mare cristallino immerso nella natura che fu apprezzato anche dal principe Harry d’Inghilterra. Ma gli ospiti vogliono ancora più privacy rispetto a quella che possono offrire le famore aree archeologiche, visitatissime dai turisti.

Il Verdura Resort si prepara ad ospitare il mega evento, che sarà blindato. Una sessantina di voli executive con alcuni jet privati con il piano voli secretato per motivi di sicurezza. Già, secondo indiscrezioni sarebbe arrivato qualche ospite, alcuni arriveranno direttamente in elicottero, altri in auto blu e vetri oscurati, direttamente da Trapani e Palermo. C’è chi verrà anche direttamente a bordo di lussuosi yacht.

La struttura ricettiva di Sir Rocco Forte già in passato era stata utilizzata dagli ospiti di Google solo come base e per qualche piccola riunione tra uomini d’affari. Negli anni passati tra gli ospiti ci sono stati Elton John (tornerà), Lenny Kravitz, Leonardo di Caprio, Madonna, Lady Gaga, Charlize Theron, George Clooney, Will Smith e potenti magnati arabi e russi. Tra i nomi più attesi al Resort spicca quello di Christine Lagarde, attuale presidente della Banca Centrale Europea, che è già stata ospite al Google Camp ed è stata avvistata seduta al tavolo assieme al principe Harry durante la cena di gala al tempio di Hera di Selinunte. Tra i potenti nuovamente presenti dovrebbero esserci i fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page. Saranno tanti i banchieri che presiederanno all’evento. Nomi importanti dell’alta finanza mondiale.

Per Andrea Bocelli sarà la seconda volta. Già nel 2015 cantò alla Valle dei Templi di Agrigento assieme a Jonh Legend. Quell’anno era presente anche Rania di Giordania.

