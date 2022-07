Cancro, torna la pace nella coppia: l'oroscopo di oggi, 21 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 21 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

A metà settimana calano l’energia e l’entusiasmo e si fa sentire la pesantezza nel dover sbrigare qualche faccenda arretrata non rimandabile. Un collega vi fa notare che il vostro modo di fare non è sbagliato, ma molto più lento del solito.

Toro. 21/4 – 20/5

La morsa della gelosia potrebbe farvi reagire con troppa veemenza. Senza voler cancellare nulla, siete sicuri che non ci siano soluzioni? La congiunzione Luna-Marte vi fa vedere tutto rosso, il suo sestile con Venere vorrebbe addolcirvi un po’.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Invece di restare sul chi va là, cominciate ad aprirvi di più con il team dei colleghi. Un atteggiamento espansivo sarà un’ottima presentazione. Con le spalle coperte da un piccolo aiuto, eviterete di presentare una stima non proprio azzeccata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se all’interno della coppia ultimamente c’è stata qualche incomprensione, il sestile lunare con Venere vi darà una mano a ristabilire la pace. Prima di tutto ascoltate attentamente l’interlocutore. È il primo passo per un dialogo più proficuo.

Leone. 23/7 – 23/8

La disarmonia tra la Luna e Mercurio non vi permette di contare su una perfetta lucidità. Ecco forse perché potreste affogare in un bicchier d’acqua. Se non organizzate al meglio tempi e spazi, difficilmente potrete portare a termine un’ardua impresa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Affrontare di petto un’impervia salita non è mai stato così facile, grazie all’appoggio lunare nel paziente Toro. Non vi fermate proprio ora! Allargate le vostre vedute, senza cedere alle lusinghe di personaggi assai poco raccomandabili.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se avete lasciato qualcosa in giro per casa, non prendetevela con i familiari, se ora faticate non poco a ritrovarla. Serve un po’ d’ordine... Per chi è in cerca di un’occupazione diversa: non attendete che le occasioni vi piombino addosso!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in opposizione non vi consentirà di giocare troppo come il gatto con il topo. Vi conviene essere leali e onesti in ogni situazione. Non appena qualcosa non va come vorreste, diventate scontrosi e collerici anche con chi non c’entra nulla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Preferite non affidare compiti ad altri, per quanto tediosi possano essere. Preferite fare tutto da soli, anche se a fine serata... che stanchezza! Con un pizzico di fiducia, potreste riuscire finalmente a delegare almeno le faccende domestiche ad altri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In questo momento vi sentite in grado di superare qualunque difficoltà. Ottimo, tuttavia cercate in ogni caso il buonsenso e un sano realismo. Al lavoro il tempo passa rapidamente, dato che voi ci mettete tanta passione e assidua voglia di fare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se l’aperitivo non vi soddisfa, non prendetevela subito con il cameriere. Tutt’al più la prossima volta magari sceglierete un altro posto. La quadratura lunare rallenta il raggiungimento degli obiettivi personali. Pensate di più agli altri?

Pesci. 20/2 – 20/3

Con l’appoggio leale della Luna in Toro, non faticherete a farvi ascoltare. Prima di proferir parola però, dovreste avere le idee già chiare. Se state troppo sui social, il partner potrebbe lamentarsi. Passate più tempo con le persone amate.

