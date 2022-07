Emojipedia, ecco l'enciclopedia delle faccine che vengono sempre più utilizzate

L'Emojipedia sta spopolando: si tratta di una enciclopedia che raccoglie e cataloga tutte le emoji ed è continuamente aggiornata. È stata fondata da Jeremy Burge nel 2014. L'esigenza è nata perchè le emoji sono diventate una forma di comunicazione che dal decollo dei social approfondisce il dialogo con reazioni. Le "faccine", che utilizziamo automaticamente senza stare troppo a pensare, sintetizzano i nostri stati d'animo: allegria, amore, tristezza, noia e felicità. Negli ultimi giorni la collezione si è arricchita con le emoji 3D Fluent trovati all'interno di Microsoft Teams e in arrivo ce ne sono tante altre.

Nuove emoji in arrivo

Tra quelle in arrivo, una dettata dal gran caldo di questi giorni e una con cui si mostra un segno di imbarazzo. Poi c'è il cappello blu: se qualcuno reagisce a un messaggio con questa espressione, probabilmente significa che non ci crede. C'è anche la faccina implorante che si utilizza quando si vuole manifestare il sentirsi toccati da un gesto o da un messaggio affettuoso, reagendo come segno di ringraziamento.

Perchè sono importanti le emoji

Vengono utilizzate costantemente nei messaggi Whatsapp, nei post su Instagram e Facebook e vengono continuamente aggiornate e reinventate. Secondo un’analisi condotta da Meta, sui profili Instagram e Facebook in Italia e nel mondo, le emoji più amate sono quelle relative agli sport e al cibo.

Le emoji più utilizzate

Tra le prime, quelle più utilizzate dagli italiani sono il pallone da calcio, da basket, da pallavolo, la persona che solleva pesi e la persona che nuota. Nel mondo, invece, c'è una classifica con in vetta il calcio, poi il cricket, il rugby e il baseball. Per quanto riguarda le emoji su cibi e bevande sono tra le preferite degli italiani, in particolare quelle legate ai festeggiamenti: la torta di compleanno , i calici alzati e la bottiglia di spumante sono le più utilizzate. Molto apprezzate sono anche le nuove Emoji Version 14.0 rilasciate lo scorso anno: le mani a forma di cuore, la faccina che trattiene le lacrime, la faccina con gli occhi che sbirciano, la faccina con la mano sulla bocca e la faccina che si scioglie sono le emoji più utilizzate dagli italiani nei loro contenuti social.

© Riproduzione riservata