Oroscopo della settimana, Venere inaugura la stagione degli amori estivi

Settimana piena di cambiamenti zodiacali, mentre la dolce Venere inaugura la stagione degli amori estivi mettendo i piedi a bagno nelle lunari acque del Cancro, Mercurio in Leone si rende un po' protervo, attenti alla comunicazione, ma intanto viva l'amore!

Ariete

Settimana con un cambio della guardia importante, Venere diventa dispettosa in quadratura, e vi obbliga a prendervi cura di affetti e di cose che sentivate stavano sfuggendovi di mano in famiglia sopratutto se sentite dentro di voi l' esigenza di non perdere tempo e di ottimizzare le risorse che avete a disposizione affettiva, mentre Mercurio inizierà la sua posizione di trigono e vi lascerà liberi di decidere se volete veramente prendere del tempo per voi per i vostri amici e saltare nell' arena delle aperture sociali...

Toro

Con un Marte così elettrizzato e potente nel vostro segno è davvero complicato tenere a bada tutto quanto sopratutto il dispettoso Mercurio che per voi tende a confondere ancora di più accordi ed intese, la dialettica non è il vostro forte zodiacale, ed in questa configurazione conviene evitare di dire qualcosa di troppo, intanto il cielo vi da una mano e la bella Venere tende a farvi recuperare terreno in molti casi la vostra gentilezza risolverà tutto in altri dovrete avere pazienza anche con un partner che sembra ancora stentare a costruire solidamente con voi...

Gemelli

Qualche giorno di disorientamento per i cambi della guardia che occorreranno nel cielo , qualche dubbio fomentato dalla posizione di Plutone ma anche una sensazione di rassicurazione con Mercurio che dall'abile sestile rimette in pace il vostro sospettoso animo, ecco che le stelle vi vogliono fare capire che non sempre c'è un mistero dietro da scoprire, o qualcosa da svelare o chiarire, i vostri dubbi vengono da una grande capacità analitica che spesso si ingarbuglia con se stessa, anche se Venere esce dai vostri gradi il periodo in amore sembrerà molto più stabile...

Cancro

Siete sicuramente il segno che farà da crocevia per una serie di cambi planetari che vi permetteranno di essere felici, andrà via Mercurio che non vi potrà più obbligare a razionalizzare e a mettervi in secondo piano rispetto all' ascolto del partner, adesso si rivolge tutto verso la magnifica Venere che sembra entrare nei vostri gradi e darvi un' energia amorosa davvero bella e piana di dolce passione, intanto è l' ultima settimana in cui il sole attraversa i vostri gradi, siate solerti ad incamerare tutta quell' energia vitale che spenderete tra poco...

Leone

Arriva Mercurio doriforo a portarvi l'annuncio del Sole , il vostro astro che vi farà splendere come non mai in quest' estate infuocata e particolarmente significativa per voi che attraccate finalmente ad un livello di benessere troppo a lungo dimenticato, non mancheranno le sorprese ma ciò che conta è che finalmente l'energia di cui avevate davvero bisogno è arrivata a darvi il giusto nutrimento per rifocillarvi, al lavoro grandi novità in prospettiva, fuga d'amore o con l'amore garantita!

Vergine

Il vostro adorato Mercurio la smette di farvi pensare, la bella Venere arriva a coccolare i vostri sogni... è finalmente arrivato il momento che vi concediate una vera vacanza mentale e che da adesso in poi abbandoniate ansie, cervelloticità ed incertezze, è arrivato il vostro momento, gioite! Un'estate finalmente alleggerita da tutto e che vi promette di farvi stare molto più che bene facendovi dedicare ad affetti ed amori che non mancheranno di rendervi felici, si potrebbe dire che molto si aggiusterà e che è l'inizio di un periodo meno complesso, rilassatevi ed amate!

Bilancia

Mercurio smette di mettervi ansia da prestazione e vi rende tra il rassegnato ed il preparato a dipanare i problemi di ordine pratico amministrativo che vi ha finora sottoposto, anche in famiglia la situazione è più leggera, e vi permette di essere più sereni, adesso è il turno di Venere che vuole fare la stessa operazione di Mercurio chiedendovi semplicemente "e l amore"? Sapete quella cosa per cui siete molto portati, quell'ambito in cui il meglio della vostra etica e della vostra selettività viene fuori e vi mette a confronto con una pratica che non è più la vostra dorata teoria che a volte vi disancora dalla realtà, ora dovrete spendervi, single con il cuore in fiamme da non spegnere e coppie che ritrovano vigoria... auguri!

Scorpione

Il premio per il segno più inquieto dello zodiaco lo vincete sicuramente voi,compreso chi ha ascendente in questi gradi, mentre affrontate l' opposizione di Marte dalle voglie accese, la bella Venere vi viene magicamente in soccorso e vi rende ardentemente desiderosi di qualcosa che non potete del tutto avere in questo momento per questioni logistiche, di distanza o per impegni di lavoro o semplicemente perchè se non è complicato che bello c'è?! Rideteci su e gioite invece del fatto che nonostante queste tensioni avete ritrovato interesse voglia e desiderio, e per i più bravi di voi ci sarà un momento felice nonostante vi siete sentiti esclusi da qualcosa, oberati di lavoro e presi in contropiede dagli eventi, coraggio siete il segno che rende di più nel momento della crisi!

Sagittario

... bravi! Se avete resistito bene fino ad adesso sappiate che quell'antipatica di Venere ha smesso di farvi le boccacce dal segno dirimpettaio, e Mercurio furbo diventa socievolissimo e piano di passione, anche un po' voglioso se proprio dobbiamo dirla tutta, fame di esperienze e voglia di buttare tutto dietro le spalle che vi fa ripartire alla grande riprendere gli entusiasmi e... se la pelle ve la strappa una spina... ma che differenza fa...?! Ora che siete tornati i meravigliosi e generosi dello zodiaco tutto è di nuovo possibile con un sorriso ed il coraggio di vivere che dimostrate sempre!

Capricorno

Le opposizioni cambiano ma non finiscono, a Mercurio succederà Venere che ha promesso di farvi i dispetti per ciò che non siete riusciti ad esternare al partner a chi volete bene e forse anche a voi stessi, il cielo vi da un'opportunità davvero ottima di centrare meglio sul consolidamento delle vostre vicissitudini affettive, ma non fate progetti ampi a lunga scadenzo o semplicemente che come sempre abbiano il soffio dell' eterno, cercate invece di concentrarvi sul presente e vivere quello senza esitazione, i rapporti affettivi sono in primo piano abbiatene cura...

Acquario

... lo scrivo sempre che l'estate non è la vostra stagione, i pianeti veloci stanno solo facendo il loro passaggio dove devono stagionalmente ed essendo la metà del cielo opposta alla vostra è chiaro che avrete qualche fastidio, ma le stelle prevedono che vi rifugerete in un distacco glaciale che è tipico vostro, come se voleste tenere sotto tutela la cosa più importante per voi, il vostro benessere, anche se in amore va molto bene o siete tra i più corteggiati dello zodiaco qualcosa vi impedisce di spendervi veramente come vorreste, forse la vostra Venere è distante, ma l' afferrerete presto, intanto fatevi questo match tra la potenza dei ghiacci Acquariani e la forza del Sole estivo...chi vincerà tra Elsa e Daenerys…?!

Pesci

La bella Venere vi carezza con un dolcissimo trigono, e vi tende pronti all' amore, ad uscire dalle righe a manifestare apertamente la vostra condizione felice, intanto il cielo fa allontanare Mercurio che rende i tempi e la compatibilità zodiacale molto più complesso o semplicemente distonica non facendo collimare il ritmo degli altri al vostro, niente malinconie seppur brevissime, ma fuggitivo ridere che vi farà sentire di nuovo divertiti dalla situazione, glissate sul pesante amoreggiate con le leggerezze, è la formula perfetta per questa settimana piena di cambiamenti e di grande fortuna in amore...

