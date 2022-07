Incarico di rilievo per l'Acquario: l'oroscopo di oggi, martedì 5 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 5 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se l’umore non è il massimo, non usatelo come scusa per non aiutare la vostra dolce metà nelle noiose ma indispensabili faccende di casa. Meglio scaricare la tensione non appena possibile, senza lasciare che possa, prima o poi, esplodere.

Toro. 21/4 – 20/5

Marte viene a darvi manforte, in tutte quelle occasioni in cui occorre maggiore volontà. Anche la passione si riaccende all’interno della coppia. Potete organizzare da soli ogni dettaglio, grazie alla vostra precisione maniacale. Ottimi risultati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Alcuni cambiamenti in casa non vi piacciono molto. Provate a parlarne con il vostro partner, ma difficilmente cambierà idea velocemente. Un progetto vi porta via molto tempo: non potete non desiderare, anzi pretendere, una ricompensa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Loquaci e impulsivi, considerato Mercurio arrivato nel vostro cielo in sestile con Marte in Toro. La timidezza non è un problema, almeno per oggi. Nello sport darete il meglio in questo periodo, grazie a una coordinazione perfetta. Che eleganza!

Leone. 23/7 – 23/8

Se un piccolo guadagno extra vi permette di concedervi anche qualche lusso, questo non vi esime però di risparmiare laddove potete farlo. L’esperienza vale sempre più della teoria, anche se a volte un corso di perfezionamento può aiutare.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’intemperanza dell’opposizione Luna-Nettuno sarà mitigata dal trigono lunare con Plutone. Fidatevi delle vostre capacità e anche gli altri lo faranno. Dimostrate quanto valete senza battere ciglio. Il vostro apporto prezioso viene richiesto da più fronti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un amico vi chiede una mano e voi, impegni permettendo, vi fate in quattro pur di soddisfare quanto prima ogni sua esigenza, senza risparmiarvi. Il caldo si fa sentire, ma per il bene vostro e dell’ambiente non accendete troppo il condizionatore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Evitate atteggiamenti superficiali, che potrebbero costarvi cari in termini di fiducia e amicizia. La responsabilità va messa in prim’ordine. L’orgoglio va allontanato, quando dovete intavolare un’importante discussione. Ne vale la pena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avrete qualche grattacapo e qualche piccola preoccupazione nei riguardi della vostra reputazione. Meglio non gettare benzina sul fuoco. Se un collega non fa il suo dovere, siete pronti a redarguirlo prima che se ne accorga il vostro capo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avete una marcia in più nel mondo degli affari, per merito della consonanza tra la Luna e Plutone. Occorre costanza e volontà? Ne avete da vendere. Andate dritti verso l’obiettivo senza tergiversare. Certo, se in qualche occasione foste meno brutali...

Acquario. 21/1 – 19/2

Inutile ammassare conoscenze senza interiorizzarle. Un animo tranquillo vale più di mille raccomandazioni. Potete fare a meno di molte cose. Accettate un incarico di rilievo con entusiasmo. Ma forse avete fatto tutti i conti senza... l’oste.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dato che il senso pratico probabilmente non è molto, per colpa dell’opposizione lunare a Nettuno, fareste meglio a predisporre un piano B di riserva. Occhio agli inganni e ai raggiri. Di millantatori ne è pieno il mondo. Vi promettono facili guadagni?

