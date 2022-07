A Singapore la birra prodotta con acque di scarico, ha il sapore del miele

A Singapore si produce una bevanda realizzata con acque di scarico purificate che ha un retrogusto morbido e tostato e chi l'ha già provata dichiara essere simile al miele. Produrre una birra con acque di scarico è possibile a Singapore perchè dal 2003 è in corso un programma governativo per trattare le acque di scarico chiamato NEWater che ha l'obiettivo è contrastare il problema generale della mancanza d'acqua. Adesso però ci si è spinti oltre e la società NEWBrew ha deciso di utilizzare quest'acqua per produrre birra.

Gli ingredienti della birra

Per la birra bionda, che l'azienda definisce sia di "nuova generazione", vengono utilizzati malti d'orzo tedeschi, luppoli americani, lievito norvegese e acque reflue dei cittadini di Singapore purificate. Chi l'ha già bevuta riferisce abbia un sapore che ricorda quello del miele.

La birra NewBrew

Attualmente nella città-Stato asiatica è in commercio un solo tipo di NEWBrew, la Tropical Blonde Ale, birra bionda a fermentazione alta con una gradazione di 5%. È il frutto della collaborazione di PUB, l’agenzia governativa responsabile della gestione dell’approvvigionamento idrico di Singapore, e Brewerkz, un birrificio artigianale locale.

Come viene ricavata l'acqua

L’acqua utilizzata per creare le birre NEWBrew viene ricavata utilizzando il processo di purificazione delle acque reflue NEWater che è stato messo a punto dal governo del Paese nel 2003. L’acqua di fogna viene sottoposta a una microfiltrazione che elimina particelle microscopiche e batteri e, trattata, viene poi sottoposta a una fase di osmosi inversa e di disinfezione a raggi ultravioletti che ha lo scopo di uccidere i batteri e i virus rimanenti, garantendo la purezza.

