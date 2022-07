Oroscopo settimanale: è l'ora del relax per molti segni ma non per il Leone

Settimana abbastanza articolata e piena di cambi planetari che riconfigurano la realtà dei dodici segni, più dolce ed onirico Mercurio che sussurra ai sogni, mentre molto possente Marte in Toro dà delle regole di sicurezza a tutti. Ed ancora un fine settimana con Giove e Mercurio in quadratura pronti a riservare sorprese. Buona settimana a tutti!

Ariete

È sempre un momento molto forte salutare il periodico arrivederci di Marte che completa questa settimana il suo soggiorno nei vostri gradi e finalmente vi lascia più liberi e più leggeri, senza il carico di quella pressione emotiva ed emozionale che gravava su di voi da moltissimo tempo. Il cielo vi rende più sereni ed anche Mercurio la smette di nutrire direzioni scontate e banali. Tutto il planetario non vi abbandona di certo, ma vi lascia liberi di rilasciare a modo vostro l'energia ed il sostegno che i pianeti vi hanno elargito nell'ultimo periodo facendovi tra l'altro stancare visto che le esuberanze planetarie vi hanno portato un po' troppo ed in maniera disordinata, adesso rimettete la vostra vita in ordine.

Toro

Per un segno venusiano come il vostro, il transito di Marte non è mai troppo semplice, forse vi sentirete un po' inseguiti da una fretta che ha tutto da dimostrare in relazione al lavoro dove dovrete un po' tirare le somme su risultati che a volte non corrispondono né alle aspettative né all' impegno profuso. Anche in amore il divario tra desideri e disincanto è da considerare notevole, forse gli astri vi vogliono fare riflettere sulla possibilità di impostazione nuova delle cose e cercare di comprendere perché alcuni rapporti non vi fanno sentire scelti fino in fondo. Fisico e passione in aumento sicuramente ma con dei disordini e delle non continuità temporali da osservare...

Gemelli

L'argento vivo e l'esuberanza tipica del vostro segno si attenuano per un po' dando l'arrivederci a Mercurio, il vostro sostenitore che vi lascia e migra nelle acque sensibili e lunari del segno vicino. Ecco che vi accorgerete che non è proprio un male visto che si attenuano le ansie e la vostra agenda potrà essere non più sovraffollata ma libera di dare nuovi risultati. Adesso il cielo rende tutto molto più sereno ed il desiderio di relax si fa veramente pregnante, le mollezze di Venere vi solleticano di più e potreste desiderare di viaggiare in una centro benessere o un posto lontano dalle mondanità ma che vi faccia sentire a vostro agio ritrovando voi stessi. Il dialogo con il partner si fa meno concitato e si ascoltano di più gli affetti. Per il lavoro rimandate a settembre ciò che non siete riusciti a finalizzare entro questo periodo.

Cancro

Ottimi i cambi planetari per voi, ecco che Mercurio entra ospite nei vostri gradi e la voglia comunicativa e di sperimentazione si fa curiosa e divertente. Aumentano le possibilità di relazioni sociali e per i single gli incontri passionali complice il sostegno in sestile del focoso Marte che vi rende un po' più sanamente egoisti. Per le coppie è assolutamente un momento di ripresa in cui il dialogo si fa di nuovo sereno e possibile senza quella paura di fondo di dirne una di troppo e perdere l'armonia di coppia... Adesso è visibile la miglioria che i pianeti vi regalano anche la lavoro dove accordi ed incontri potrebbero dare luogo a promesse e a nuovi sviluppi collaborativi.

Leone

Le sorprese e gli imprevisti non mancheranno di certo in questa settimana in cui Marte inizia una stancante quadratura, facendovi ritrovare invischiati a degli impegni che avreste volentieri voluto evitare ma che celano delle sorprese positive e la possibilità di fare degli extra che invece risulteranno nel tempo vantaggiosi. Forse desideravate più tempo per voi, per la coppia e per il partner ma le condizioni dei pianeti vi riserveranno sorprese. Proprio l'eclettico Urano manifesterà dei cambi di rotta improvvisi che vi incuriosiranno non poco, passato e presente si mischiano e sentite come grande assente un amico di vecchia data. Scoprirete inoltre che ciò che pensavate di alcuni non è proprio la realtà e sarete stupiti con effetti speciali.

Vergine

Finalmente un po' di relax per voi e condizioni decisamente migliori. Mercurio si reca a far visita all' amico Cancro nel regno della Luna e Marte focoso è in un tellurico Toro in aspetto meraviglioso di trigono a darvi energia forza e passione. Contenti? Ci voleva dopo tanto logorio planetario che ha generato ansia sia al lavoro che nella vita privata. Ma giusto per non farvi troppo abituare alla calma, Giove sorprende tutti il fine settimana e forse con un atteggiamento nuovo di cui a volte non vi rendete neanche conto risulterete seduttivi presso qualcuno che non vorrà affatto mollarvi. Calibrate bene l'insofferenza alle persone che non si muovono in maniera delicata come vorreste.

Bilancia

La prima buona notizia dell'estate per voi finalmente, Marte ha finito la sua opposizione, cala decisamente lo stress e lo stato di guerra che sentivate dentro, meno ansia e più accettazione del circostante. Sarà invece il dispettoso Mercurio a dargli il cambio, quindi non potrete più evitare di affrontare verbalmente il partner o chi vi ha cagionato imbarazzo o persone a cui dovete rendere conto, il vostro cielo si fa si più leggero. C'è ancora qualcosa che si deve aggiustare, ma sarà una questione di corretta interlocuzione. Intanto, il fine settimana vi sorprende con novità belle, un invito inaspettato una breve fuga col il partner dalla città, un momento insomma felice che vi ricorderà che c'è sempre un modo di stare bene, e che la totalità della realtà va affrontata forte di quei dolci momenti.

Scorpione

Mercurio negli ultimi anni si è rivelato un pianeta amico che vi ha fatto compiere non pochi percorsi introspettivi utili a trasformarvi in ciò che siete adesso, ed ancora una volta vi viene in soccorso rendendosi magico e fluido lunare ed empatico e vostro sostenitore dal trigono generato dalla sua posizione in cancro. Sarà proprio lui a darvi la capacità di sopportare l'opposizione di Marte che andrà avanti quasi tutta l'estate. Ecco che il cielo si rende per voi contemplativo e dotato della giusta calibratura tra pensieri ed azione che vi aiuteranno a spuntarcela in quest'estate tutt'altro che semplice per il lavoro gli impegni e per la prova generale che questa comporta visto che sembrate giocare molto del vostro futuro in una serie di investimenti professionali ed affettivi che vi rendono si tesi ma pieni di speranze ed aspettative.

Sagittario

Da martedì un senso di calma e serenità saranno dominanti, il flusso energetico di Marte che vi faceva andare un po' su di giri termina e voi sarete molto più che rilassati, ma anche Mercurio termina la sua opposizione quindi anche l'aggressività verbale e la comunicazione diventano molto più dolci. È il momento adatto per entrare nella dimensione rilassata delle vacanze e cercare un posto più comodo per il vostro cuore e di vostri sentimenti. Ecco che il planetario riconfigura una serie di condizioni per voi che non saranno semplici, e che presupporranno un'estate con delle responsabilità da pianificare sopratutto questa settimana, con calma ed accettazione, ma ciò che conta è potere ritrovare con il partner il giusto equilibrio relazionale e questo sarà possibile.

Capricorno

Ottimo il sostegno e la condizione di Marte che sembrano darvi forza ed energia, farvi riprendere dopo lunghe fatiche e farvi assaporare la condizione ideale per cui possiate avere la vostra realtà in maniera viva e piena di ripresa. Ma sarà l'opposizione di Mercurio e quella quadratura del fine settimana con Giove a potervi tendere un tranello, ovvero potreste dirne una di troppo. Non esagerate dunque comunicativamente e riprendetevi il vostro spazio fisico in maniera pratica senza troppo fare filosofia o decidere di affrontare argomenti non convenienti con il partner o con amici. Rimane comunque un momento privo delle solite fatiche e gestito in maniera migliore di altri periodi della vita in cui cercavate altro e stavate decidendo di abbandonare delle strade.

Acquario

Inizia una brutta quadratura di Marte che sembrerebbe darvi noia, proprio quando Mercurio termina il suo aspetto felice e vi fa sentire un po' spaesati e senza referenti. Ma è il momento adatto per essere ottimisti e per giocare un po' con i ritardi ed i rimandi, visto che vi siete sentiti frustrati dalle inadempienze altrui, ecco che adesso potete decidere voi i vostri tempi e cercare una ragione in fondo a voi stessi per rendervi protettivi ed amorevoli nei vostri confronti mettendo la distanza giusta. Bene invece con il partner e le passioni anche se sembrate un po' distratti, e senza un particolare obbiettivo. Creatività in aumento ottimo sistema per indirizzare le tensioni verso qualcosa di positivo.

Pesci

Gioite del fatto che le configurazioni planetarie ricambiano il clima e vi mettono di nuovo in luce e protagonisti di quest'estate. Ecco infatti che Mercurio diventa amico e suggeritore onirico dal mondo della Luna dell'amico Cancro e dal poderoso Toro promesse di protezione e passione che torna ad essere concreta e non fluttuante, mentre potrete assistere ad una serie di cambi di atteggiamento nei vostri confronti da parte di persone che potrebbero avervi giudicato svenevoli e poco efficaci. Siate accoglienti e disponetevi in maniera ricettiva ai disagi di alcuni, è in fondo un po' la vostra rivincita. In amore ecco che le cose migliorano moltissimo e si concludono anche accordi importanti al lavoro.

