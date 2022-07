Scorpione, molto fumo e poco arrosto: l'oroscopo di oggi, sabato 2 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 2 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete temerari più del solito, con Marte in quadratura a Plutone. Chiedetevi sempre però, se ne vale la pena, prima di affrontare un’ardua sfida. Imparate a gestire l’ansia e anche a ottimizzare gli sforzi. Perché lottare contro i mulini a vento?

Toro. 21/4 – 20/5

Dovreste smussare gli spigoli della vostra personalità, o potreste incappare in qualche guaio, a causa delle divergenti opinioni tra la Luna e Urano. La volontà vi permette di guadagnare molti punti nel mondo degli affari, ma evitate l’ostinazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Suscettibili come non mai, per colpa delle bizze fra Mercurio e Nettuno. Fortuna che il tutto sarà mitigato dal proficuo sodalizio tra la Luna e Saturno. L’equilibrio è vicino a patto che sappiate come muovervi con delicatezza. Usate toni comprensivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’arrivo del fine settimana vi darà modo di ricaricarvi, se avete trascorso alcuni giorni stressanti. Nel frattempo, però... arretrati da sistemare! Accompagnate il partner a fare compere senza bofonchiare. Ci guadagnerete in intimità e serenità.

Leone. 23/7 – 23/8

Vivaci ed eccentrici, forse troppo, spronati come siete dalla quadratura lunare con Urano. Potreste non accorgervi di un errore di valutazione. Prendetevi cura delle persone che amate, tralasciando, solo per una volta, il vostro hobby preferito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Molto meglio non avere nemici anche se questo a volte risulta impossibile, a meno che non vogliate raggiungere sempre estenuanti compromessi. Vuotate il sacco, prima ancora che vi venga richiesto dalla dolce metà. Ci farete più bella figura.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Gli stimoli sono perfetti per arrivare a un equilibrio accettabile. Seguite le ispirazioni, che non mancano, e andrete sicuramente lontano. Gli ideali sono fondamentali, ma non considerateli in modo assoluto, o perdereste preziose chance.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Molto è il fumo, poco l’arrosto. Forse vi siete lasciati troppo impensierire da chi non vuole proprio facilitarvi un compito per voi importante. L’apprensione gioca brutti scherzi. Per far risalire il vostro rendimento, vi occorrerebbe più volontà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Guidati da perfette intuizioni, non fallirete neanche un solo tiro. Per caso non è che volete sbagliare di proposito per facilitare un amico? Non tutti riescono a starvi dietro, e forse proprio per questo rallenterete un poco. Che magnanimità!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le polemiche sono all’ordine del giorno, per via di alcuni vostri aspetti caratteriali esacerbati da un battagliero Marte disarmonico a Plutone. Dovreste avere qualche scrupolo in più, specialmente se le vostre decisioni ricadono anche sugli altri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nonostante la Luna sia ancora nel vostro segno opposto, il trigono Mercurio-Saturno vi permette di organizzare proficuamente e al meglio questo sabato. Con il giusto metodo, anche al problema più ingarbugliato potete trovare presto la congrua soluzione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se il caos regna sovrano sulla vostra scrivania, meglio porvi subito rimedio. Siete sotto il tiro dei capricci di Mercurio in quadratura con Nettuno. Nel lavoro e nella coppia il vostro peggior difetto in questo periodo potrebbe essere l’incostanza.

