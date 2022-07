Oroscopo di luglio, il mese dei sogni e delle emozioni: le previsioni segno per segno

Inizia il mese dei sogni e della luna, del caldo estivo che sembra un po' ammansire lo stress e dare un po' di leggerezza ai dodici segni che si barcamenano sotto un clima planetario davvero caotico. Mentre un'onda emotiva coinvolgerà tutti, il bisogno chiarimenti si fa pacato e fluido... Buon luglio a tutti!

Ariete

Il mese di luglio vi alleggerisce non poco dai bollori ardenti di Marte che finalmente transita in Toro lasciando forse meno spazio alle passioni, ma sicuramente donandovi una serenità a lungo tralasciata, meno inseguiti da ansie e meno presi dalla decodifica di sentimenti di persone che non comprendete fino in fondo. Il cielo inoltre annuncia un grande impegno lavorativo ma che si fa più pacato e meno totalizzante, sentirete il bisogno di prendervi cura di affetti, cose e persone un po' trascurate, una vecchia fiamma potrebbe farsi risentire.

Toro

Sarà il mese in cui ospiterete un Marte di transito che vi obbligherà a chiudere una serie di faccende lavorative e che vi metterà davanti una serie di ostacoli da superare. Sarà un mese incalzato da scadenze ed impegni presi che solo quando Venere sarà in sestile lasceranno spazio alle dolcezze dell'amore. Il quadro migliora verso la fine del mese, ma promette una serie di condizioni diverse in cui vi troverete più da individui e non supportati in senso corale. Il che vi potrà fare accorgere di alcune capacità risolutive che in molti casi si riveleranno trasformatrici e risolutive.

Gemelli

Il cielo di questo mese è un mese più calmo e pacioso del solito, Marte non vi dà più il turbo e Venere e Mercurio si sposteranno dolcemente in Cancro, lasciandovi con meno tensione planetaria da gestire, come se un sonnacchioso pomeriggio estivo in tutto il suo chiarore accecante vi invitasse semplicemente a fare un riposino e a diventare un po' più esistenzialisti, facendovi riflettere su moltissime cose, soprattutto su relazioni poco riuscite e in amore a quanto la vostra esigenza comunicativa si possa scontrare con un partner che potrebbe avere una modalità completamente diversa. La sensazione di aver ottenuto molto ma allo stesso tempo di stare un po' in panchina a livello lavorativo, insomma tra tutto e niente iniziano per voi le riflessioni estive.

Cancro

È un mese per voi molto fasico e pieno di cambi. Ecco che i pianeti che si avvicenderanno avranno un susseguirsi dolce e per nulla aggressivo, sarà prima Mercurio a pervadervi di voglia di verità e facoltà mentale di diradare le nebbie e di vedere lucidamente le dinamiche affettive che da tempo venivano ovattate per non soffrire. La bella Venere vi verrà in soccorso a metà del percorso rifacendo tutto bellissimo ma regalandovi la ricollocazione adeguata per i vostri sentimenti che inquadreranno molto meglio il vostro panorama affettivo. Molti di voi avranno il coraggio di fare scelte forti e basate sulla propria ricerca di benessere, mentre un Giove di fine mese vi obbligherà a pianificare un viaggio che vi riporta alle origini della vostra personale bellezza e voglia di amare.

Leone

È un mese che si incentra moltissimo sugli affetti, e su decisioni forti da prendere, gran quadrato a T che intercorre tra Marte che inizierà a pungolarvi e Saturno che con la sua posizione decisamente contro vi mette nelle condizioni di decidere lavorativamente cosa fare o meno, tutto sta nelle decisioni, epocali per alcuni di voi. Non è un mese di grande azione pratica ma di maturazioni di finalità che vorrete raggiungere anche al prezzo di abolire alcune strade o relazioni. Per la seconda metà sicuramente la chiarezza del Sole vi illuminerà con la sua corroborante energia e vi farà pensare che ciò che avete maturato sarà ciò che vi si confà, ma in amore ci penserà Mercurio a chiarire e a pianificare progetti importanti con il partner.

Vergine

Un mese che vi addolcisce non poco, visto che una serie di trigoni sarà dalla vostra parte, non inizia in maniera subitanea questa sensazione ma a poco a poco troverete che i problemi soliti saranno più gestibili e con il partner potrete godere di un periodo riposante e magari progettare una vacanza che vi restituisca un necessario spazio per respirare. Sarà la fine del mese un po' più movimentata, quando Giove inizierà a retrogradare e vi obbligherà di botto a prendere coscienza di una dinamica sentimentale e, o legale che avevate trascurato, il cielo si trasformerà per farvi risolvere una volta e per tutte questo problema e accettare definitivamente la vostra attrazione verso una persona che vi distrae.

Bilancia

Sintetizziamo così il vostro luglio: amore e caos! Un'inaspettata quanto comica quadratura combinata tra Mercurio e Venere vi metteranno in agitazione, ma dopo tanta sensazione di stasi e di tempo perso e dopo una serie di revisioni intorno a cose e persone che credevate certezze, ecco che la situazione si dinamizza un po', si corre per inseguire l'amore che va su e giù, piccole e frequenti partenze, inframezzate da impegni gestionali di eventi che sembrano incalzare e a volte precipitare nevroticamente lasciandovi un po' in tensione e facendovi reagire a scatto a volte interrompendo momenti felici, trasporti ballerini per cose e persone, malinconie brevissime e fuggitivo ridere, cantava il buon Vecchioni, ma troverete comunque un posto per sorridervi ed archiviati o chiariti alcuni passaggi sarete prontissimi a fare sì che la vostra realtà possa essere più ordinata. Immergetevi con ironia in questo caos, del resto avete già maturato che se non vi resta che piangere sarà preferibile ridere di piccole avversità.

Scorpione

È un mese bello tosto per voi. Inizia Marte in opposizione e voi sarete delle polveriere pronte ad esplodere, sarà sopratutto nel lavoro che dovrete trovare la quadra, ma non sarà semplice visto che questo mese è la prova definitiva che certi assetti sono cambiati per sempre e voi dovrete comunque procedere dimostrando di sapere fare tutto ciò che avete sempre fatto senza il particolare sostegno di qualcuno o qualcosa che fino a poco tempo fa vi faceva sentire più sicuri. Seppure la voglia di esplodere con questa configurazione di Marte è parecchia, ci penserà un Mercurio amico a rendervi furbi e a farvi valutare che diplomazia ed elusività saranno molto più convenienti per voi in questa situazione, un po' meno trattenibile la tensione verso agosto, un' attrazione passionale potrebbe distrarvi ma sembra molto complicata e distante.

Sagittario

È un mese che insieme ad agosto vi farà atterrare su una realtà plastica che darà un nuovo senso alla pianificazione del tutto. Avete voglia di pianificare una vacanza, uno stacco importante, ma la retrogradazione di Giove vi chiederà di rinunciare a qualcosa. Tranquilli, è solo rimandato, il lavoro sarà il divoratore di programmi e di condizioni tutte da affrontare con fermezza e con varianti inaspettate dato il coefficiente di caos che i pianeti in generale scatenano da un po'. Forse il cielo vi vuole dare la misura di diversi punti di vista che vi mostreranno anche come non è semplice come sembrava svolgere funzioni e prendere delle responsabilità di persone che avete minimizzato in passato. Ecco che il cielo però vi regala una più luminosa conoscenza e comprensione dello stato di cose e delle altrui persone, in amore se voi avete voglia di mare il partner probabilmente avrà voglia di montagna.

Capricorno

Un mese di ripresa per voi, Marte dal cinque inizia un poderoso trigono che vi aiuterà a tenere botta a tutto, e a stimolarvi praticamente visto che siete notevolmente provati dall'ascoltare gli altri, le esigenze altrui sicuramente le avete studiate per bene da un po' di tempo a questa parte, potrete però varare strategie d'uscita che vi consentiranno di fare molto oltre ciò che fate normalmente, e sempre mantenendo un aplomb distaccato e basato sull'osservazione potrete muovervi un po' di più con piccole ma significative azioni, mentre le opposizioni di Mercurio e Venere non vi risparmieranno chiarimenti in amore e nelle relazioni in generale. Ecco che le cose si faranno più chiare, come chiaro ormai è che volete fuggire dal lavoro, cambiarlo ed applicare strategie nuove che vi possano consentire di dirigervi verso la vostra nuova vita, una destinazione programmata e desiderata da un po'.

Acquario

Seppure sarete sotto quadratura di Marte dal cinque in poi saranno i vostri ghiacci siderali a venirvi in aiuto, opterete infatti per un sano distacco da tutto ciò che vi circonda, complice anche da un certo punto in poi la fine trasmissione dei rapporti con Mercurio per un po', dovrete solo chiudervi in un silenzio che vi è proprio e stare ad osservare come se per magia il caos che sentite intorno non riguardasse il vostro interiore. E tale infatti è la tesi degli astri, rassegnatevi a tempi e a modalità che non sono i vostri ma ai quali dovrete se non sottostare quanto meno essere pazienti ed ignorare. I vostri sono progetti molti più ampi di ciò che si vede quasi di regola, fate quindi gli gnorri con le scaramucce planetarie di poco conto, del resto la bella Venere vi sarà amica e molti di voi vivranno un amore in totale discrezione e senza troppe mondanità...

Pesci

Un mese che per voi rappresenta uno spiritoso caos pieno di divertenti accelerazioni e di battute d'arresto, ma i divertenti e movimentati Mercurio e Venere saranno vostri complici perfetti. Sembrate impegnati in una seduzione ad intermittenza che tra alti e bassi sembra darvi molto brio e trascinarvi in quelle fluide storie dove l'alternarsi emozionale vi tiene vivi e pieni di grande sentimento. Intanto il lavoro passa sotto silenzio e voi nonostante gli impegni sentite il richiamo del mare, quest'anno però tenendo anche conto degli affetti familiari che richiedono una maggiore presenza ed una certa organizzazione che non farete mancare. Per i single sarà un luglio davvero interessante pieno di occasioni divertenti ed eventi che si confondono...

