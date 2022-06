Zecchino d'Oro 2022, due bambine di Ragusa e Scicli e una di Gravina tra i finalisti

Tre bambine siciliane nella finale della 65esima edizione dello Zecchino d'Oro. Tra i piccoli cantanti in scena nell'ultimo atto della manifestazione canora per bambini ci saranno Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania, Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa e Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (Ragusa).

La prima canterà “COME KING KONG” con testo e musica di Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario; la piccola di Ragusa interpreterà il brano "ACCIUGA RAFFREDDATA”(testo e musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini). Infine Mariapaola da Scicli intonerà il brano "IL PANDA CON LE ALI” con testo e musica di Virginio e Daniele Coro.

L'edizione numero 65 dello Zecchino d’Oro andrà in onda su Rai 1 a novembre con la direzione artistica di Carlo Conti. I brani saranno cantati da 17 piccoli interpreti provenienti da 11 diverse regioni d’Italia e sono stati selezionati tra 550 proposte. Le canzoni regaleranno temi diversi, tutti attuali e importanti, come la voglia di diventare grandi, il rispetto dell’ambiente, la bellezza della diversità e tanti altri.

Da settembre in arrivo tante altre novità per tutti i bimbi – grazie alla collaborazione di Zecchino d’Oro con importanti partner del mondo entertainment per tutta la famiglia – per accompagnare i bambini nella loro crescita tutto l’anno, al di là dello storico appuntamento televisivo. Lo Zecchino d’Oro inizierà davvero a vivere tutto l’anno: si partirà con l’uscita delle canzoni, alle quali seguiranno i videoclip, le canzoni animate e tante altre sorprese.

Ripartono anche già a luglio i casting per l’edizione 2023 del festival canoro dedicato ai più piccoli. Su www.zecchinodoro.org il programma con le tappe in continuo aggiornamento: è già possibile iscriversi alle prime tappe. Lo Zecchino d’Oro dimostra di essere amatissimo da adulti e piccini non solo per i grandi successi da cantare, ma anche per la capacità di affrontare tematiche importanti con la leggerezza che solo i bambini sanno avere.

A maggio 2022 il canale YouTube Piccolo Coro dell’Antoniano ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma. In testa alla classifica dei brani più ascoltati c’è “Volevo un gatto nero” con 226.489.852 visualizzazioni, a cui seguono “Il coccodrillo come fa?” (150.201.500 visualizzazioni) e “Il caffè della Peppina” (113.940.167 visualizzazioni).

