Oroscopo settimanale: nuove certezze per i Gemelli, ecco il fascino dei Pesci

Settimana molto complessa emotivamente questa, la Luna rinasce dal regno acquatico del Cancro, mentre Marte si prepara a migrare facendo un po' i dispetti. Nettuno, pianeta delle nebbie, si diverte a confondere un po' i dodici segni ma anche a fare sognare alcuni di loro... buona settimana a tutti!

Ariete

L'ultimo rush di Marte nel vostro segno sicuramente non è calmo né pacifico, ecco che state attraversando un periodo in cui una certa rabbia vi monta dentro ed un certo sentimento di repressione fa il diavolo a quattro per esplodere. Forse alcuni di voi si ritireranno nelle proprie abitudini, nella propria intimità come se aveste bisogno di recuperare qualcosa che sentite di aver sacrificato per sentimenti un po' frivoli che vi hanno un po' deluso. Fate pace con voi stessi ed accettate che le cose vanno come devono andare, dopo un bel carico di energia marziana è arrivato il momento di prendersi una pausa, non confondetevi dunque per l'ultima settimana di tensione…

Toro

Le stelle vi chiedono realismo e concretezza, probabilmente siete oberati di prospettive e di bisogni di speranze, di vedere oltre, che forse vi sfugge una visione lucida e critica della realtà. Ecco che le vostre vicissitudini diventano sempre più marcatamente utopistiche, ma avete rischiato più volte di atterrare nella realtà che non corrisponde alle vostre romantiche e positivistiche visioni. I pianeti di questa settimana vi ricordano che Plutone non favorevole sta facendo risalire a galla una serie di cose che pensavate di avere superato, mentre i sogni e gli affetti del cuore si scontreranno con qualche critica che vi aiuterà a capire perché si ripetono certe situazioni.

Gemelli

Nonostante il pianeta delle nebbie, Nettuno, tenti di confondervi un po', il brillante Mercurio si intenderà alla grande con Saturno chiarendo lucidamente dentro di voi una serie di dubbi e manifestando dirette volontà che vi fanno uscire dal limbo di sospensione al quale vi eravate un poco abituati. Il vostro cielo è decisamente pronto a semplificarvi la vita ed anche a godere di affetti più solidi. Chi vi conosce bene sa perfettamente che dietro il vostro allegro comportamento c'è una ricerca esistenziale molto profonda, sarà proprio il week end a fare scattare queste nuove certezze e a circondarvi di affetto.

Cancro

Odioso quel Marte che fino alla fine vi pungola, ma pochi giorni di disagio e poi nonostante l'appoggio onirico di Nettuno verrà meno facendovi vedere le cose con una più lucida plasticità. Ecco che la vostra Dea Luna vi magnifica e vi corrobora facendovi attingere alle vostre migliori qualità fatte di dolcezza e di grandissima affettività, con la quale recupererete tutto. Ma non finisce qui, poiché la vostra storia ha un netto bisogno di essere vissuta lontano da una serie di influenze poco felici e poco armoniche, il vostro cielo vi rende ancora una volta gli eroi di un sentimento da difendere a tutti i costi.

Leone

Energie un po' distratte e contraddittorie intorno a voi per ciò che riguarda l'ambito lavorativo e gestionale, mentre i pianeti bruciano per voi di passione, visto che l'amore e l'intimità bramano una vostra presenza a lungo sottratta da varie vicissitudini. Il cielo vi riempie di attenzioni nella vostra intimità, ma non fatene un cruccio se tutto intorno sentirete confusione e poca precisione. È una settimana molto complessa e particolare in cui potreste vedere rimandati alcuni progetti, non per vostra volontà ma perché le condizioni in generale esigeranno ancora tempo, mentre una ripresa sociale con pochi amici sarebbe un vero toccasana per il week end.

Vergine

Siete il segno che più di tutti subirà la retrogradazione di un Nettuno che getta un po' tutto lo zodiaco in confusione. Per voi sarà necessario tenervi forte ed accettare che molti intorno a voi non vedono la realtà per quella che è, e ben poco potrà la vostra capacità d'analisi. Attenzione, potrebbe capitare che anche voi stessi potreste accorgervi di aver valutato le cose in maniera parziale e trasferendo la visione su un quadro più ampio comprendere che qualche errore da parte vostra è possibile se non comprendete bene le ragioni degli altri. In amore c'è molto di cui discutere, mentre la nota positiva è che il vostro brillante astro Mercurio sta facendo di tutto per ridarvi centratura e lucidamente in idilliaca intesa con Mercurio vi farà ritrovare entusiasmo grazie alle parole di un amico o una comunicazione un po' lontana.

Bilancia

Ultima settimana in cui Marte ha esacerbato i vostri nervi e vi ha chiesto di scontrarvi se non apertamente almeno in maniera ideologica con quanto già conoscete e quanto risultano incongruenti alcune sequenze nei rapporti che avete intorno, il cielo vi mette nelle condizioni di rinunciare ad essere del tutto manifesti, come se una serie di contrattempi volesse rimandare un inevitabile accadere di cose su cui siete abbastanza confusi. Purtroppo per il vostro segno la cosa più difficile è prendere netta posizione e vi sarà chiesto di farlo soprattutto in relazione ad affari di famiglia ed aggiustamenti logistici ed economici che avete per troppo tempo rimandato. Affrontate anche il partner e decidete per voi stessi ciò che vi fa sentire veramente vivi, non impigritevi, a volte per conquistare l'armonia c'è bisogno di affrontare trasformazioni forti... in tutto ciò un'attrazione passionale diventa una magnifica relazione.

Scorpione

È una settimana un po' complessa in cui Marte in agguato, ma non ancora opposto, genererà in voi sospetti e diffidenze, anche se non hanno un vero e proprio fondamento. Forse state affrontando le cose in una maniera necessariamente diversa dal solito, sapete che le condizioni sono cambiate e che i presupposti si fonderanno su una misurazione di una resa che adesso realmente vi mette con le spalle al muro e vi obbliga a capire quali sono i vostri limiti. Stanchi forse, ma è solo un'ansia da prestazione che non deve impedirvi di pensare che andrà comunque bene. Il vostro cielo vi mette nelle condizioni di inseguire un amore ma anche qui non prendete lucciole per lanterne, cercate piuttosto di rasserenarvi e pensare che affronterete tutto in maniera forte come sempre.

Sagittario

Tra Nettuno confusionario e Marte aggressivo la vostra settimana sembra barcamenarsi su un'oscillazione di calma gentilezza e di esagerata voglia di fare che potrebbe farvi eccedere. Mediate bene tra le due tendenze e non abbiate paura di compiere un buon lavoro poiché sarà quest'estate tutta un grande banco di prova per ciò che desiderate veramente, senza ansia da prestazione, non è il caso, del resto state tutti un po' lottando per una nuova vita ed una nuova definizione della vostra realtà. È arrivato il momento di tirare un bel fiato e di farsi coraggio, non distraetevi pensando a cose dette o a stupide dicerie, il vostro modo di procedere sarà valutato come tale, non prendetevela con il partner se le cose potranno farsi complicate durante un week end che necessita di grande attenzione organizzativa.

Capricorno

La Luna, vi ricordo, ha spesso una funzione di specchio. La sua opposizione, per quanto possa essere un po' complessa da gestire a livello emotivo, vi dà comunque modo di osservarvi, fare un passo indietro ed avere la lucida visione di ciò che vi serve per affrontare meglio presente e futuro. Il vostro cielo è a vostra disposizione in realtà più che mai e vi esorta a non farvi sempre carico di cose che non dovete gestire solo voi, ma dividere con altri e condividere con chi amate sia le gioie sia i pesi di gestioni di responsabilità comuni che vanno dal lavoro agli affetti. Intanto, il lucido Mercurio vi darà una mano, ma siate furbi e per una volta lasciate parlare prima gli altri.

Acquario

Spesso la vostra estrema chiarezza mette terzi talmente tanto alla berlina che è inevitabile che abbiano delle reazioni inconsulte. Non fatevi confondere da questo Nettuno che insinua dubbi ed incomprensioni, poiché diradare le nebbie è uno dei vostri compiti zodiacali, in fondo pagare il prezzo della vostra unicità è qualcosa che sotto sotto vi diverte, visto che a volte fate sentire gli altri non all'altezza del vostro intendere le cose. L'intuito che vi caratterizza non sbaglierà con persone di cui non vi siete fidati ed il cielo questa settimana vi darà le prove di tutto questo. Se qualcuno vi responsabilizza per degli errori, ricordate che le proiezioni Lunari non costituiscono la vera realtà, abbiate comprensione delle insicurezze altrui e cercate in amore le vostre splendide certezze che per adesso non vi mancano, mentre un magico week end supportato da Mercurio vi farà sicuramente sognare.

Pesci

Proprio voi siete i diretti interessati dalla retrogradazione di Mercurio che però potrete padroneggiare. In quanto vostro astro guida il pianeta onirico delle nebbie e della psiche vi sta facendo vivere un momento davvero denso, confuso ed importante, ma che fa parte del vostro essere. Inizia un lungo periodo in cui la vostra vaghezza si potrà trasformare in fascino e diventare un'arma, anche se non sarà il caso di dedicarsi a progetti troppo impegnativi e di proiettare nel futuro troppo lontano le vostre relazioni sarà comunque un bellissimo periodo se riuscirete a concludere alcuni passaggi. La vostra carriera sembra protendere per un obiettivo che sembra promesso, ma gli astri vi chiedono di non pensarci per adesso, sistemate tutto per non avere pensieri quest'estate fatta di pulsioni sentimentali e nuove passioni che vi avvolgeranno completamente.

