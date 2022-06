L'Oroscopo di Venere: l'estate inizia nel segno della... comunicazione

Venere in Gemelli, ecco che l'estate inizia con il pianeta dei legami nel brioso segno della comunicazione, ma cosa significherà? La bella Venere non solo ci dà contezza dei legami e chiarisce la comunicazione tra i soggetti ma si occuperà anche di farci vedere le cose come stanno con fine arguzia...

Ariete

Mentre le passioni di Marte rendono pulsante qualche relazione, ecco che Venere esigerà una maggiore conoscenza del soggetto e delle garanzie maggiori, intanto si fa chiaro nella vostra vita chi veramente tiene a voi e chi... meno...

Toro

È una Venere di chiara visione posta in secondo campo, che esige da voi un maggiore contatto con la realtà, vorrete fare i conti con le vostre difficoltà ed i vostri errori e capire perché si ripetono alcune sequenze in amore che non vi hanno lasciato troppo soddisfatti...

Gemelli

Chiaramente per voi è una Venere di lusso, poiché è anche il pianeta della “piccola fortuna”... si sistemeranno molte piccole beghe, avrete più margini e sopratutto in amore avrete una visione chiara di chi vi ama, vi cerca ed accenderà entusiasmi stagionali che vi riempiranno il cuore...

Cancro

Nel vostro caso Venere si fa di dodicesimo campo ideale, ovvero il vostro serbatoio emotivo, sembra infatti che alcuni ripensamenti e nette tensioni siano venuti a galla, vi serve una pausa per ammorbidire tutto, e cercherete di obliare le difficoltà con momenti di dolcezza e malinconia, non durerà molto ma per adesso è meglio sorvolare...

Leone

Vi porta fortuna nel campo del lavoro e delle amicizie, il vostro cielo potrebbe raggiungere delle certezze che non sono solo sentimentali, che non dovrebbero mancarvi per adesso, ma anche economiche e professionali, è tempo di progettare una vacanza con il partner per troppo tempo rimandata...

Vergine

Venere e Mercurio vi informeranno su alcune questioni che non potrete molto rimandare, certamente il cielo vi aiuterà a risolvere in fretta le scadenze, da un punto di vista sentimentale qualche piccola omissioni anche da parte vostra potrebbe causare fraintendimenti, usate bene il periodo poiché Venere in quadratura non è semplice ma vi fa vedere quale è veramente il problema...

Bilancia

Momento amichevole in cui amici e perone varie vi riempiono di input e vi danno una visione più ampia e più chiara di tutto ciò che desiderate, forse il vostro cielo aveva bisogno di costruire un po' meglio delle certezze, e non mancheranno spunti e punti di vista che getteranno una luce nuova anche sul vostro rapporto che ha bisogno di essere rinnovato...

Scorpione

Spostandosi in Gemelli ecco che la bella Venere dismette la sua opposizione, dandovi sicuramente più respiro e facendovi valutare meglio le cose che prima erano filtrate da una sensazione di mancanza di empatia e di affetto da parte di terzi nei vostri confronti, tutto si fa più oggettivo ed anche la ricerca del partner avviene con criteri diversi...

Sagittario

È una bella prova Venere con Mercurio in opposizione, vi si richiederà di essere morbidi e gioviani come il vostro pianeta guida, ottimisti e non aggiungere troppo, a volte i vantaggi celeranno una parte di responsabilità notevole con cui farete i conti, come anche con il partner e con le persone che vi stanno intorno...

Capricorno

Venere per voi si elide un po' dal cielo e vi lascia spazio per riflettere sul perchè non vi sentiti supportati come pensavate, vi ricordo che Venere è anche il pianeta della “ pesa “ affettiva e valutativa intorno a voi, in fondo è un modo per segnalarvi punti deboli secondo le stelle ed intervenire su quelli...

Acquario

Un bellissimo trigono in amore tutto per voi, ecco che si risvegliano i sensi estivi, ma non solo associata a Mercurio per voi la bella Venere sarà portatrice di soluzioni felici e di incontri molto ben riusciti, seduttivi come non mai state vivendo un momento stupendo che con amore vi rinfranca di un anno di fatiche...

Pesci

È intorno a voi e nell'ambiente affettivo in cui vivete che dovete dare un po' di più, sempre dolci ed accudenti adesso è il caso di fare sentire bene le persone che amate, sopratutto il partner che dato il regime di quadratura di Venere nei vostri confronti esigerebbe vivervi con più sentimento e meno ansia o tempo sottratto...

