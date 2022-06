In pista i single del Sagittario: l'oroscopo di oggi, martedì 21 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 21 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata da fuoriclasse con la Luna nel vostro cielo. Mercurio in sestile indirizza costruttivamente l’impegno e contiene l’eccessiva foga. Nessuna aspettativa andrà delusa. A un meeting, a una convention acquisite visibilità, preziosa per il futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

Martedì incolore, ma tranquillo. Potete dargli una pennellata di rosa, tuffandovi tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente. A sorpresa un dolce messaggio dell’amato bene. Vi accontentate, ma avreste preferito averlo vicino.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Oggi una scintillante Luna vi spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse: elettrizzante, dinamica, imprevedibile come voi. Se l’amore c’è, è una fonte di allegria e complicità, frizzante come le bollicine di annata speciale.

Cancro. 22/6 – 22/7

La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporvi un ritmo accelerato, ma oggi siete colmi di felicità, volate liberi in una bolla a forma di cuore e non le date corda. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti nella coppia.

Leone. 23/7 – 23/8

In trigono al vostro segno, la Luna di Fuoco dinamizza piacevolmente questa giornata, regalandovi nuove idee e opportunità inattese. Al centro della scena, l’amore garantito dalla Luna che non pone interrogativi, ma offre certezze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fuori siete lo specchio della serenità, ma dentro covate curiosità inconfessate che forse la dolce metà sarebbe felice quanto voi di soddisfare. Oggi per voi solo routine e in alcuni casi anche incombenze extra o volontarie. L’ozio non fa per voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Uno tsunami nel ménage a due, scongiurato grazie all’intercessione non soltanto all’intervento di un amico sincero, ma anche di un barlume di saggezza. Più facile fare l’amore piuttosto che la guerra, specie se i sentimenti come nel vostro caso sono profondi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La fortuna assiste chi è nel commercio e chi studia. Per tutti gli altri la giornata scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi di artificio. È un buon momento: dovrete lavorare sodo, ma sarete ricompensati “in soldoni”. Rapporto gioioso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un trigono di Fuoco griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista i single e in pace gli accoppiati. Dopo una fase di stanca, Cupido rilancia. Bello quando la vita sorride, il partner vi coccola e gli amici vi coinvolgono in imprese avventurose.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi secca se qualcuno pretende di darvi ordini, ma “conoscete i vostri polli”: li lasciate parlare quanto vogliono e poi fate come sempre di testa vostra. Rimescolio interiore dovuto a un incontro con un ex. Ormai è storia, ma muove ancora qualcosa in voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Che bella cosa la luce del sole! Grazie alla Luna e a Mercurio, temperature sopra la media investono il fronte delle amicizie regalandovi sorprese. Lanciati anzi lanciatissimi sui social, tra chat, dibattiti e incontri virtuali, tutto scorre in un battibaleno

Pesci. 20/2 – 20/3

È una giornata topica per il cuore. Amate e vi sentite amati senza condizioni, essere insieme è puro piacere. Siete al centro dell’attenzione. Un sogno può finire lasciandovi l’amaro in bocca, ma la realtà è mille volte meglio della fantasia.

