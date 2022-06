Amori e passioni tra le stelle, ecco l'Oroscopo dell'estate 2022

Benvenuta estate! Ecco come i dodici vivranno l'estate 2022, mentre il Sole riscalda l'anima da troppi inverni, amori e passioni imperversano tra le stelle, ma sarà un'estate piena di fasi conclusive e di grandi ripartenze per molti. Buona estate!

Ariete

Giove e Marte destinano una stagione forte e particolarmente piena di nuovi risvolti, molti di voi concluderanno un'epoca e finalmente si apriranno ad una nuova fase della vita sentimentale, viaggi troppo a lungo rimandati saranno possibili ma sarà sopratutto ad agosto che la Luna stregherà i cuori ed accenderà i sensi, molti di voi hanno deciso di ridimensionare l'atteggiamento verso il lavoro e concedersi più spazi vitali, sarà un'estate capace di mettervi nelle condizioni di accettare nuove disposizioni di idee...

Toro

È un'estate che vi chiede di riflettere non poco sulla necessità di fissare dei punti nella vostra vita sentimentale ed in quella lavorativa, fino a Giugno Venere vi inviterà a prestare molta attenzione e a lavorare sul progetto affettivo per poi farvi riflettere su tutto ciò che vi serve per non sentirvi soli in amore... mentre al lavoro dovrete dare per scontato un po' meno il vostro ruolo visto che qualcosa ha dimostrato che il solito schema d' azione non dà i risultati soliti...intanto pensate ad un viaggio con amici che stranamente quest'estate sarà possibile senza intoppi...

Gemelli

Buona estate a voi che passerete allegramente a braccetto con Venere godendo di allegria e di dinamiche nuove, relazioni interessanti ed amicizie davvero entusiasmanti, sembra l'estate in cui vi rifarete da tante piccole sconfitte che avete sentito nel passato, ma le stelle non si limiteranno a darvi una mano nelle relazioni ma anche al lavoro e nel pratico dove mieterete dei piccoli successi che vi aiuteranno a sentirvi meglio, solo una piccola raccomandazione vi fanno le stelle, ovvero quella di non investire troppo in persone che conoscete poco, datevi tempo...

Cancro

Anche a voi appartiene l'estate visto che siete per natura il segno del Solstizio e con voi parte la magia estiva che vi fa desiderare di andare in vacanza da tutti i pensieri e mentre la bella Venere vi aiuterà sopratutto ad agosto a realizzare quello spazio per i sentimenti tanto agognato e tanto sottratto ad una serie di faccende tutto verrà incalzato dalla scomoda posizione di Giove e Marte che tenderanno a creare un imprevisto dietro l' altro, non fate dunque troppi programmi e cercate di assecondare le giornate ed i week end in maniera consona a tutto ciò che l'inclinazione del momento esige, adattabili alle vicissitudini sarà comunque un' estate divertente...

Leone

Finalmente la prima di una lunga serie di estati che non vi angustia come negli ultimi anni è accaduto, è la vostra stagione e voi non vedete l'ora di viverla con la trionfale regalità che vi è propria, adesso che avete qualcosa di veramente importante nel cuore, e che il concetto di famiglia è diventato fortemente una certezza, sentite che il vostro mondo affettivo è solido, manca solo un margine in più per il lavoro e per le cose da fare che vi permettono di spaziare verso attitudini un po' dimenticate, ma è anche l'estate che non vi farà abbandonare troppo a lungo il lavoro e che promette di costruire qualcosa di solido anche li, che si protrarrà per altro fino all'autunno...

Vergine

La parte più bella dell'estate per voi è sempre settembre, quando tutto diviene più pacato e sereno e l'ansia di un'estate divorante lascia spazio alla quiete mollezza di un autunno alle porte, il mese di luglio è un mese perfetto per concedervi quel relax che un anno impietoso ha impedito di vivere, mentre agosto ha si la stessa direttiva distensiva ma con una particolare attenzione al rapporto di coppia che potrebbe necessitare di attenzioni a lungo trascurate, settembre invece è un mese in cui la ripartenza lavorativa sarà fondamentale e capirete cosa veramente al lavoro può cambiare se cambiate atteggiamento voi...

Bilancia

Siete il segno a cui tocca la diretta opposizione di Giove e Marte quest'estate, vi verrà in soccorso Venere fino a metà giugno, ma sarà un'estate di assestamento dove dovrete rivedere tantissimi assetti familiari, discutere con partner e parenti su necessità e logistiche ed ottimizzazione delle risorse, insomma è un'estate che servirà a riprogrammare tutta la vostra vita negli affetti primari e nella logistica dove una serie di varianti potrebbe farvi ripensare a sogni e progetti, cambierà molto la vostra vita ed anche se temete che poco possa rimanere come prima è proprio ciò che in cuor vostro speravate da tempo, non abbiate paura dei cambiamenti...

Scorpione

Il vostro cielo estivo dopo una fine giugno rinfrancante è alle prese con un Marte che vi obbliga a sopperire a situazioni in cui efficienza e dinamicità saranno più evidenti, il vostro cielo è decisamente preso da una dimostrazione di forza che vi terrà impegnati, anche se a volte vi sentirete stressati sarà importante ottenere dei risultati apprezzabili al lavoro che sembra creare più difficoltà del consueto, isola felice la prima metà di agosto dove troverete il tempo per un po' di relax e combinerete anche sentimentalmente bene degli incastri che lasciano al tempo il margine per guarire delle ferite e cercare sentimenti nuovi e più appaganti...

Sagittario

Passionale e calda è la vostra estate, che finalmente proprio con l' aiuto di Giove , il vostro pianeta guida promette di essere una bellissima stagione, in cui anche il lavoro sembrerà aumentare, le speranze finalmente non saranno rette solo dal vostro proverbiale ottimismo, ma anche da prospettive nuove e di sviluppo che tenderebbero a fare si che in amore e nella realizzazione futura, promesse e patti verranno rispettati, ma non solo avrete anche i margini per gettare le basi per coltivare un' ambizione familiare che semplifica ed arricchisce la vostra vita...

Capricorno

L'estate si apre con una'opposizione a luglio di Venere che vi obbligherà ad occuparvi meglio e più approfonditamente della vostra situazione sentimentale, probabilmente il partner esige che facciate un po' di più la vostra parte per fare funzionare il rapporto, troppe volte sacrificato per il lavoro e per progetti che ancora tardano a vedere la luce e a farvi rendere conto che la vostra realtà non è fatta solo di impegni, il lavoro comunque esigerà molta energia e forza risolutrice, è giusto che vogliate dare la svolta che da tempo inseguite ma sarà anche giusto fare del vostro meglio per curare gli affetti più importanti...

Acquario

Anche se voi "odiate l'estate" come cantava una canzone di tanto tempo fa ecco che la vostra quest'anno potrebbe farvi ricredere, anche con Saturno tra i vostri gradi vi divertirete non poco, visto che la bella Venere si concentrerà sul rendere solidi con l' aiuto di Saturno legami ed affetti, mentre sembra essere l' estate in cui finalmente concluderete progetti troppo a lungo rimasti aperti ecco che la vostra vita finalizza dei traguardi che vi porterete come pietre miliari della vostra vita fieramente negli anni a venire, intanto in amore le lune di agosto vi faranno riflettere su ciò che volete veramente costruire in futuro con una persona speciale...

Pesci

Dopo un giugno un po' impietoso ecco che luglio apre un' estate con le magie di una Venere che si veste d'acqua di magia e di sogni, i vostri sentimenti tornano di nuovo protagonisti e fino a buona parte d'agosto vivrete il vostro sogno d'amore, mentre le stelle muovono però ben altro favorendovi anche nel lavoro e nelle questioni che avranno a che fare con un lento divenire che completerà al vostra ascesa, si preannuncia un settembre in cui tornerete forti e solidi al lavoro e forti delle relax di un'estate generosa ma che non vi espone troppo pubblicamente vi sentirete ancora più protetti...

