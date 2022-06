Oroscopo della Settimana, Ariete pronto a dichiararsi a una persona speciale...

È la settimana del solstizio. Il Sole segna con il suo arrivo in cancro l'estate dello zodiaco. La bella Venere passa in Gemelli e si fa estiva e ridanciana, mentre l'evento della settimana tra pianeti è una risolutiva chiacchierata tra Giove e Mercurio che daranno ai dodici i segnali della sintesi...

Ariete

L'evento della settimana per voi è decisamente questo incontro tra Giove e Mercurio che costituisce una sintesi intellettuale molto utile ad aiutarvi a ricollocare tanti pezzi della vostra vita accettando un divenire concreto e sempre unico, evitando gli ostacoli, c'è anche Marte che tiene alta la bandiera e che vi esorta a credere che la vostra vita avrà presto risvolti attivi e pieni di passione, è arrivato il momento di fare ordine e per il fine settimana essere pronti a dichiarare le cose che non avevate fino ad adesso detto ad una persona speciale...

Toro

Un ultimo rush di energia e di azione prima di una pausa prevista in settimana, ottimi gli appoggi mercuriali che vi vedranno impegnati a svolgere alcune cose lavorative in maniera conclusiva ed efficiente, il vostro cielo però dovrà dire arrivederci al supporto della bella Venere che non sarà più dalla vostra parte, sfruttate quindi bene i giorni della settimana per concludere alcune cose e per dire al partner ciò che sentite, già nel week end ci sarà bisogno di riposo e di un calo di attività che però vi farà riposare...

Gemelli

Settimana molto intensa questa in cui Giove e Mercurio vi aiuteranno a salutare il Sole che dopo avervi caricato di energia si tufferà nel segno del Cancro, ma preparatevi ad un nuovo ospite, ovvero Venere che inizierà con voi la stagione estiva facendovi promesse di affetti e di opportunità che non mancherete di vivere e di sentire dentro di voi come utili e pieni vita e rinnovo, sarà bellissimo sentire tutto ciò, adesso che la stagione del Sole è finita siate più pacati e meno esposti, forse è il caso di godervi in santa pace i vostri affetti reali, quelli che non mancheranno mai di stupirvi e di riempirvi la vita...

Cancro

Pronti ad iniziare la vostra magnifica stagione?! Voi siete l'estate, e questa in particolare la vivrete con la forza del rinnovo solare, ma anche con la romanticità di una Venere in dodicesimo campo ideale che vi aiuterà a riflettere e a farvi sentire di nuovo dentro i vostri sentimenti, sarà un periodo pieno di coccole ed attenzioni, una fase di accettazione pacata e serena del partner e di tutte le complicazioni della coppia che verranno affrontate meglio, ecco che il Sole inizia a scaldarvi la pelle e Venere i sentimenti, sarà ottima l' intesa con i bambini o i familiari...

Leone

Un grandissimo apporto quello di Giove e Mercurio che vi faranno sentire liberi e pieni di progetti, ordine di pensieri e sintesi nei rapporti lavorativi e sociali, un magnifico trigono composto da questi due elementi vi aiuterà moltissimo, intanto però le energie solari si elideranno per un po', magari vi sentirete meno protagonisti o semplicemente avrete voglia di stare un po' più nel vostro privato, intanto la bella venere vi farà sognare e vi farà sentire ispirati, sentimenti ed affinità nuove che sentirete risuonare dentro di voi , ma anche progetti ed idee nuove per il futuro...

Vergine

È una settimana che dismette finalmente la pesantezza della quadratura con il Sole che vi toglieva energie e vi faceva sentire stanchi e sempre con l' ansia di dimostrare qualcosa a voi stessi, mentre il Sole cessa le ostilità, la bella Venere si fa dispettosa con voi e vi farà percepire cosa non va nel vostro rapporto di coppia, intanto il vostro cielo è decisamente indaffarato nel pianificare a livello affettivo una serie di cose che riguardano famiglia e congiunti che hanno bisogno del vostro consiglio, mentre al lavoro cambierà qualcosa di importante ed avrete percezione di quanto non tanto la vostra resa, ma i rapporti che si sono creati sono durevoli o meno...

Bilancia

Inizia una settimana in cui il senso di giustizia che vi è tipico potrà essere messo in discussione, voi stessi vi chiedere se il senso delle vostre azioni a volte non tenga minimamente conto di una visione altra della cosa presa in esame e che a volte pur di bilanciare le parti non prendete una posizione lasciando delusi gli altri, Venere sarà stimolante in questo processo e tenterete di recuperare qualcosa e con il tempo ci riuscirete, ma qualcosa sta cambiando dentro di voi tanto da farvi sospettare che oltre alla vostra verità ci sia altro che spesso trascurate...

Scorpione

Splendida per voi la settimana, che inaugura un periodo di netta ripresa, sembra infatti che le stelle abbiano per voi decretato la fine di una guerra, anche se sarete chiamati ad un maggiore impegno al lavoro finalmente Venere smette di essere opposta, e passa in Gemelli lasciando così il Toro, ed il sole diventa acquatico in Cancro corroborando la vostra natura elementare, è finalmente una nuova stagione da vivere con impegno e senza ostacoli, avete una nuova possibilità al lavoro non confondete però i sentimenti in ambiti non opportuni...

Sagittario

È un quadro molto bello il vostro con un Giove ed un Mercurio in sinergia amicale, mentre il Sole si sposta dall' opposizione che è stata stancante, il cielo vi libra in una nuova prospettiva leggera e serena, e tutto sembra possibile a fronte di dialoghi ed accordi che vi avvantaggeranno lavorativamente, ecco però la nota stonata, è la bella Venere che prenderà il posto del Sole in opposizione, così legami amorosi ed affettività in generale vi daranno l' idea di stare per sfuggirvi di mano ma non sarà proprio così se i rapporti sono solidi, non prendete lucciole per lanterne ma c'è di che sperare con un cielo così...

Capricorno

Si complica un po' il cielo per voi, ecco che il Sole entra in cancro ed inizia l'opposizione stancante di questa estate che per natura non è proprio la vostra stagione, ecco che nella coppia si affronteranno a viso aperto i problemi, ma a rincarare la dose sarà l'abbandono di Venere che esce dal trigono che vi ha tenuto gioco per un bel po' quindi affettivamente se avrete realmente costruito ecco vedrete i risultati di una autentica serenità, se siete stati poco attenti qualcuno potrebbe rinfacciarvi una poca presenza nella dimensione affettiva, tenete dure e sopratutto datevi maggiormente a chi vi supporta...

Acquario

Il Sole smetterà il magnifico trigono di cui per adesso avete goduto, ma le stelle non vi faranno mancare l' apporto della bella Venere che entrerà in trigono volendo colorare tutto di bello, e di amorevole, amore e passioni estivi sono dunque arrivati a bussare alla vostra porta facendovi sentire di nuovo in contatto con la parte creativa e gaudente di voi stessi, forse il cambio della guardia che vi serviva per addolcire un po' di più la pesantezza di un saturno che vi ha chiesto fin troppo, e tanto ancora vi chiederà, ma solo per creare in voi una nuova fortuna, professionalmente crescerete molto ed in amore sarete corteggiatissimi...

Pesci

Cambia notevolmente il cielo per voi in amore dovrete essere di poche parole e scevrare la paranoie e le paure dalle dinamiche, ma anche Mercurio inizierà con dei piccoli dispetti, siete un segno incredibilmente empatico e credete fortemente nella comunicazione affettiva, usate dunque le vostre facoltà da creature marine fatte di dolcezza ed intuizione, la settimana comunque è fatta di tante piccole intese e di messaggi affettuosi da parte di conoscenti ed amici che vi allieteranno non poco, chi di voi parte e chi di voi accoglierà qualcuno da lontano...

© Riproduzione riservata