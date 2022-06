Per la Bilancia domenica zeppa di impegni: l'oroscopo di oggi, 19 gennaio

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 19 giugno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Obiettivi e aspirazioni oggi dormono ben allineati nel cassetto. In attesa dell’occasione giusta per realizzarli, fantasticando riposate sugli allori. Inaspettato ed emozionante il contatto ravvicinato con una persona per cui avete perso la bussola.

Toro. 21/4 – 20/5

Forse per le finanze non sarà un periodo esaltante, ma la ricchezza che avete nel cuore, anche per dei pragmatici come voi, vale molto di più. Se avete un esame importante da preparare, studiate con un compagno, facilita la memorizzazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la quadratura scambiata tra la Luna e Mercurio, sensazioni ed emozioni potrebbero sopraffare il raziocinio, ma occhio alle facili promesse troppo belle per essere vere. Se avete in testa un obiettivo chiaro, applicatevi con determinazione. È il momento di focalizzarlo. Umore mutevole, può essere la mancanza di sonno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una bellissima domenica per voi: attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo, per rilassarvi, divertirvi e offrire spunti alla creatività.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata anonima, soltanto un po’ appannata da malumori e da dubbi sulla lealtà di un collega o sulla sincerità di qualcuno a cui fate il filo. Impegnati, ma non troppo. Apparite piuttosto svagati e a corto di motivazioni valide per fare di più.

Vergine. 24/8 – 22/9

In famiglia le battaglie riguardano le ambizioni, i differenti punti di vista. Ne potete parlare pacificamente o passare al... lancio dei piatti. Il lavoro procede un po’ a singhiozzo, avete la mente altrove e il perfezionismo oggi deve attendere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Domenica zeppa di impegni ma serena, se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa: avete frainteso o un collega vi ha fatto delle avances? Relazione da archiviare, senza girarci intorno e senza tentare riavvicinamenti. Rimarreste delusi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna d’Acqua in Pesci vi coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia d’amore, come se non ci fosse un domani. Un amalgama di genialità e buonsenso, fantasia e concretezza, per realizzare dei buoni progetti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera turbata dagli aspetti ostili della Luna e di Mercurio. I tempi dell’indeciso amato bene sono biblici e si sa che a voi l’attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di grave o preoccupante: solo un giorno poco brillante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Familiari e amici disponibili a coccolarvi, a raccogliere le vostre confidenze e con l’occasione a darvi qualche dritta sulle questioni sentimentali. Sereno accordo con i soci, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Traguardi impegnativi, il problema è l’incostanza. A momenti andate spediti come treni, in altri vi perdete facilmente in un bicchier d’acqua. Il cuore è matto: da una parte cerca di attrarre e dall’altra di allontanare per timore di perdere la libertà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venere abbraccia romanticamente Nettuno nel vostro segno. Il perno ruota intorno all’amore: ora possibile, appagante, a dir poco fantastico. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è una priorità anche nella professione. L’ingenuità non vi fa gioco.

