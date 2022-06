Piccoli imprevisti per i Gemelli: l'oroscopo di oggi, martedì 14 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 14 giugno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete dinamici, con la Luna Piena amica di Marte. A temperare l’irruenza ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma concreti. Partenza per un viaggio d’affari o piacere per l’estero, forse non da soli, ma con una squadra affiatata.

Toro. 21/4 – 20/5

Non sottovalutate l’idea di passare beatamente una giornata in panciolle. Oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. State attraversando cambiamenti importanti che possono disorientarvi, ma procedete con energia e fiducia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tenete conto oggi di qualche piccolo imprevisto. Con il passare delle ore, tutto o quasi tutto si aggiusterà. Vita sentimentale appagante. Dei vivaci scambi di opinioni con le persone che vi circondano instaurano un confronto costruttivo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ambizioni eccessive, pretese irrazionali e giudizi dettati dal vostro stato d’animo possono creare un’atmosfera di freddezza nella coppia. Prudenza! Siete sulla difensiva, e qua e là si percepisce qualche forzatura, saranno gli altri a notarla. Rilassatevi!

Leone. 23/7 – 23/8

Un bel martedì da vivere in piena libertà, dimenticando, almeno per un attimo, passato e futuro. Oggi conta solo il luminoso presente. Con la Luna Piena schierata con voi, potete aspettarvi un umore tendente al bello. Massaggi rassodanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Prendete le cose come vengono, imprevisti inclusi. Vi accorgerete che non tutti i “mali” vengono per nuocere. Al contrario...Dandovi da fare nella vostra professione, sorprendentemente otterrete più di quello che desiderate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le vostre ansie. È il momento ideale per brevi spostamenti, incontri, per dedicarvi a iniziative di carattere sociale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie alla presenza di spirito, guadagnerete punti in ambito professionale, mettendovi in risalto agli occhi di chi valuta il vostro operato. In amore recuperate il terreno perso con la passionalità: vi consentirà di rimediare alle vostre mancanze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le energie e i pensieri si concentrano sulla sfera pratica. Carente l’inventiva sostituita però dal senso critico e dalla cura dei dettagli. Favorevoli disegni celesti, oltre a evidenziare le doti migliori, promettono di realizzare i desideri del cuore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Punti sul vivo da un rimprovero, forse immeritato, sarete tentati di chiudervi in voi stessi, ma un’occasione improvvisa vi fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto dei vostri saldi e sacrosanti valori. Ma mediare si può.

Acquario. 21/1 – 19/2

La curiosità stimolata dalla Luna Piena vi spingerà a esplorare ambienti diversi che arricchiranno il vostro bagaglio culturale e allargheranno gli orizzonti. Riabbraccerete una persona cara che vive lontano. Amicizia o amore? Il cuore non fa distinzioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Idee subito attuabili. Tra calcoli e bilanci, traducete in concreto i vostri sogni, senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di mettervi in gioco. L’intuito, il dinamismo, la capacità di cogliere segnali che agli altri sfuggono vi rendono vincenti.

