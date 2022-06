Oroscopo settimanale: è il momento dell'Ariete, passione e felicità

È una settimana piena di prese di coscienza ed i dodici segni si scontreranno con ciò che li fa veramente stare bene o male, occorrerà molta calma con un Mercurio che inizia a ruotare in maniera vigorosa, occhio alla comunicazione... buona settimana a tutti !!

Ariete

Ecco il primo dei week end caldi in cui le stelle saranno generose e portatrici di grandissime innovazioni nel vostro destino, si accende la passione per mille motivi nel vostro cielo, con una luna piena di trigono e con degli aspetti planetari che innescano passione e calore. Ed ecco arrivare il vostro momento zodiacale, è la vostra pienezza, quella dello spirito entusiasta degli inizi e della passione che torna sovrana, mille le direzioni che si apriranno è il risveglio tanto atteso, siate felici!

Toro

È una settimana di pensieri per la testa e considerazioni sul vostro operato in maniera autocritica che sentono di rivedere alcune sequenze. Eppure questa sarà una settimana in cui Mercurio vi anestetizza dai pensieri ricorrenti e questioni sospese che non vi rendono molta serenità. Ma sarà Venere a rendervi pieni di aspettative e di morbidezze in amore dove sperate di ottenere tutto l'estro e la dinamica felice che vi aspettate. Per le coppie è un momento molto intenso, di ripresa, per i single le speranze che si riaccendono verso qualcosa di importante.

Gemelli

Pienamente padroni in questa settimana delle energie del vostro astro guida Mercurio che finalmente vi fa progredire e non arretrare trascinandovi in brutti scherzi che a volte pagate carissimi. La comunicazione si fa finalmente viva e dinamica mentre le vicissitudini riprendono sì un allegro andante, ma vi danno modo di fissare concetti e pensieri che da tempo non elaboravate con piacere. Ecco che le vostre realtà stanno di nuovo colorandosi della vostra brillante intelligenza, ma vi chiedono di evitare le esagerazioni in amore e nelle relazioni amicali come se aveste ricevuto una comprensione importante guardandovi dall'esterno con gli occhi di un amico.

Cancro

È una settimana ricca e mutevole, il vostro cielo è denso di cambiamenti e prese di coscienza. È vero che volete ancora una volta essere felici, ma forse questa volta persino al prezzo delle vostre sicurezze affettive, potreste infatti decidere che volete di nuovo una certa libertà e che siete stanchi di trovarvi in situazioni ripetitive e stanche di routine. Ecco che per voi si fa avanti l'ipotesi di costruire in maniera diversa e forse è ciò che aspettavate da tempo, meno impegnati in maniera totalitaria, e più aperti al possibilismo. È una settimana importante che per molti di voi segnerà una svolta, concentratevi e decidete per cosa è meglio per voi.

Leone

Seppure la retrogradazione di Saturno ancora vi dà noia e non affronterete il lavoro al meglio delle vostre aspettative ecco però che gli astri vi danno un recupero magico accendendo in voi la forza comunicativa di un Mercurio ancora una volta vostro amico, e cercando di eviscerare le parti emotive con un buon supporto della Luna che vi farà entrare di nuovo in contatto con i vostri sentimenti. Godetevi quindi amore e relazioni affettive e cercate di fare del vostro meglio per non cadere nelle solite trappole ambiziose delle aspettative. Godetevi il presente ed il partner che sono le vostre grandi certezze.

Vergine

Una settimana impietosa e difficile ma che vi dà i mezzi per rendervi definitivamente conto che la vostra storia è ad una svolta. In amore siete pronti ad accettare il fatto che alcuni percorsi se non possono essere migliorati vanno assolutamente evoluti e che al lavoro non siete protetti se non da voi stessi e la vostra integrità. Ecco che la misurazione con le vostre realtà sembra farsi tangibile e toccherete con mano i risultati di come vi siete spesi in tutte le faccende che vi riguardano. Siate forti e cercate di barcamenarvi nel turbinio di eventi che serve solo a farvi capire cosa veramente volete da voi stessi e dalle vostre vite.

Bilancia

Un bisogno di leggerezza e voglia di inseguire i sogni sono le caratteristiche determinanti di questa settimana che si annuncia cruciale per voi. Mentre volete leggerezza e pensieri semplici vi renderete conto, grazie alle varie rotazioni planetarie che tutto ciò che non vi piace è analogicamente da evitare, forse vi renderete conto che alcune verità scomode le avevate davanti agli occhi da un bel pezzo ma che non avevate la voglia di affrontare. Adesso troverete in voi il coraggio di evolvere verso molto altro... anche se questo dovesse costare un prezzo molto significativo nel vostro quotidiano.

Scorpione

È una settimana piena di aspettative, come se aspettaste che il lungo lavoro finora svolto per vivere vi avesse fatto maturare al punto da ricevere un premio, ed è in fondo così, almeno nel mondo dell'interiore. Ma se pretenderete troppo dal presente forse vi sbaglierete, sembra infatti che gli astri vogliano operare in maniera sotterranea e darvi una serie di input davvero utili ma solo su alcuni piani della realtà. Non siate avidi di vedere tutti i percorsi concretizzati in un solo istante poiché il cielo ha in serbo per voi ulteriori evoluzioni a cui occorrerà per forza di cose essere vigili e coscienti dei propri limiti e delle proprie aspettative. Siate sereni e godetevi il trascorrere di un tempo che porterà tanto senza mancare di interiorizzare le evoluzioni interiori del presente.

Sagittario

Un Mercurio in opposizione non è mai troppo semplice da affrontare nel quotidiano anche se non comporta chissà quali apocalittici risvolti, ma sicuramente vi rende difficile la quotidianità, se poi aggiungiamo un Nettuno che sembra fare di tutto per farvi cadere in abbagli e miraggi che sono semplicemente frutto delle vostre paure ecco che dovrete essere forti e centrati tanto da scansare le insidie di una cedevolezza emotiva che viene generata solo da insicurezze. Non fatevi abbagliare e cercate di mantenere saldo il vostro credo, è alla lunga che vincerete e sarà un' estate fantastica.

Capricorno

Non è per voi semplice accettare di non comandare gli eventi del destino, ma vi ricordo che gli Dei greci punivano fortemente questo tipo di attitudine umana. Pacificatevi col fatto che non sempre potete essere l'ago della bilancia e che a volte stare ad osservare e rendervi conto per bene delle dinamiche altrui potrebbe essere un'esperienza utile e quanto mai portatrice di grandi consapevolezze. Schermatevi da un mercurio che vi chiede di essere sofisti e di non guardare le cosa come sono, non siate invece troppo severi in amore dove i cattivi rapporti Venere/Saturno vi fanno pensare che forse non sono rose e che quindi non fioriranno... siate sereni e contemplativi è una settimana che si gioca molto nella vostra mente.

Acquario

Ottimo aspetto quello che si genere con Mercurio che vi restituisce agilità e grande dinamismo sociale e negli affari. Piccole entrate di danaro e soddisfazioni proposte, complimenti che fioccano, per le grandi imprese ancora un po' in panchina data la retrogradazione di Saturno proprio nei vostri gradi che ancora esige un netto stacco tra pensiero ed azione. La vostra realtà però sembra viaggiare tra incontri nuovi e un dinamismo intellettuale e lavorativo efficace, sempre seduttivi, in amore si aprono nuovi orizzonti mentre il passato non vi dimentica anche se questa è una tematica a cui siete refrattari per natura, visto che voi vivete nel presente. Progetti ed opportunità utili anche se il quadro d' insieme vi rende un po' frenati.

Pesci

Iniziate la settimana con una quadratura di Mercurio non troppo semplice da affrontare visto che vi farà intendere che non è tutto oro ciò che luccica nelle vostre relazioni. Forse avete intuito delle verità che non vi fa molto piacere acquisire e che nonostante sogni ed aspettative state forse dirigendovi verso qualcosa che non volete fino in fondo. Ecco che sarà Nettuno, la forza dello spirito, il vostro pianeta guida a parlare per voi e a ridarvi il coraggio dei sogni e dei sentimenti, fate ciò che veramente sentite e non lasciate spazio a condizionamenti e a doveri che non sentite come fluidi o concordi alle vostre vere aspettative. Siate fluidi e riconoscerete una saggezza che vi chiarirà i dubbi dentro di voi.

© Riproduzione riservata