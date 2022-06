"Sto male", Justin Bieber costretto a cancellare le tappe del tour

Sindrome di Ramsay Hunt e paralisi facciale temporanea: è stato lo stesso Justin Bieber a spiegare, su Instagram, quello che gli è successo. La pop star 28enne, che è stato costretto a cancellare le date del tour, ha mostrato in un video di 3 minuti che non riesce più a chiudere una palpebra, quella dell’occhio destro, e che lo stesso lato del volto è praticamente immobilizzato. La sindrome di Ramsay Hunt è una complicazione del fuoco di Sant'Antonio che può portare a una paralisi facciale temporanea e alla perdita dell’udito, che possono diventare permanenti in rari casi. L’artista aveva annunciato martedì che doveva cancellare i prossimi spettacoli del suo Justice World Tour, «a causa di problemi sanitari non legati al Covid». Gli ultimi mesi non sono stati facili per la popstar: a marzo la moglie, Hailey, a cui è legatissimo, è stata ricoverata in ospedale per un piccolo coagulo di sangue nel cervello.

