Mariah Carey accusata di plagio per la celebre canzone di Natale

Mariah Carey è stata denunciata per violazione del diritto d’autore per la sua canzone più famosa. Si tratta di All I Want For Christmas Is You, pubblicata nel 1994 e col tempo divenuta uno dei brani natalizi più diffusi al mondo.

Il querelante, che chiede 20 milioni di dollari per danni, è il compositore Andy Stone, il quale, nell’atto giudiziario, cita sia Carey - come riporta la Bbc - sia il suo coautore Walter Afansieff. Stone, depositando l’atto presso l’Eastern District della Louisiana, riferisce d’aver scritto il pezzo nel 1989 e di non averne mai concesso l’uso.

L’album Merry Christmas, in cui la canzone era contenuta, fu pubblicato dalla Columbia Records il primo novembre 1994 ed ha venduto 15 milioni di copie.

© Riproduzione riservata