Luna alleata delle relazioni del Toro: l'oroscopo di oggi, 2 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 2 giugno.

Ariete. 21/3 – 20/4

In caso di indecisione, un amico vi aiuterà a fare la mossa giusta. Evitate gli scontri di petto... agite d’astuzia! L’intelligenza non vi manca. Le relazioni affettive si approfondiscono, ma cercate di essere comprensivi e come sempre sinceri.

Toro. 21/4 – 20/5

Questo giovedì di festa è caratterizzato da una bella Luna. Domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un’alleata preziosa per le vostre relazioni. Giornata ideale per il mare: buttarvi in acqua, rinfrescarvi tra i flutti, organizzare una gita in barca.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Curerete le finanze, mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se nell’attività siete audaci, in amore date prova di viltà fuggendo gli impegni e le responsabilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna nel segno, fautrice di emozioni e di ricordi, in combutta con Urano, trasforma la nostalgia in risorsa permettendovi di accogliere le novità. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per voi stessi. Potrete aprire capitoli nuovi.

Leone. 23/7 – 23/8

L’ottima capacità di imporvi all’attenzione vi consente di allargare il giro di affari. Sfruttate ogni opportunità per affermarvi in ambienti nuovi. Una storia d’amore alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da gesti affettuosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete giù di corda, magari a fronte di una delusione sentimentale, fatevi coccolare dai familiari: vi daranno tutto ciò di cui ora avete bisogno. Uno sguardo attento all’impostazione delle spese potrebbe darvi l’idea giusta per migliorare il bilancio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi rema contro, causando malumori in casa: il vostro rigore va smussato. Date spazio al desiderio di muovervi e di stare in compagnia. Siate meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli influssi positivi della Luna sono una benedizione per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito, per recuperare certi rapporti un po’ traballanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili. Dovete fare un passo indietro, e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone vicine.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna... Domani tutto o quasi tutto si appianerà. Nel lavoro riuscite a dare il meglio. Non vi lasciate fuorviare dall’umore e procedete per la vostra strada.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Datevi da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti e adeguarsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potrà essere una giornata serena, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra il dovere e l’affidabilità e l’irresistibile voglia di evasione. Non siate titubanti, a far sbocciare il coraggio di fare i passi necessari per avviarvi verso la felicità.

