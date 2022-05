L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 27 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

A causa di Venere in quadratura a Plutone, in famiglia e sul lavoro è possibile qualche battibecco di poco conto per malintesi che presto però verranno chiariti. Potreste essere così indecisi, che temendo di sbagliare, finirete con il commettere davvero qualche errore.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna è nel vostro cielo: nell’ambito professionale dovrete fronteggiare qualche incertezza, che però supererete grazie alle vostra mirabile organizzazione. Vi arricchirete con nuove esperienze e scambi stimolanti con persone che avete al vostro fianco.

Gemelli. 21/5 – 21/6

State diventando un punto di riferimento per tutti coloro che vi circondano. I vostri consigli sono un balsamo per chi non ha ancora una visione precisa. Fate pure degli acquisti importanti, certe occasioni favorevoli sono da cogliere al volo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se vivete amori complicati e difficili, visto che Plutone è in opposizione dal Capricorno, vi conviene mettere alla prova la profondità dei sentimenti. Con Mercurio benevolo, potrete accrescere il vostro bagaglio culturale e sfruttare le vostre risorse.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna dispettosa nel Toro vi farà trascorrere la giornata in continua apprensione e inquietudine. Controllatevi, perché rischiate di essere davvero intrattabili. Non badate troppo alle nuvole passeggere di oggi. Dovete avere maggiore fiducia in voi stessi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se state pensando di chiudere una relazione per buttarvi in un nuovo rapporto, riflettete bene prima di cadere in errori di valutazione dettati da Nettuno. Con Mercurio e Urano alleati, sarete attratti da confronti intellettuali, capaci di aprirvi nuovi orizzonti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se volete dare più spessore alla vostra storia d’amore, attenti a Venere, Marte e Giove. Recuperate la complicità e date più spazio alla tenerezza. Nonostante gli sforzi, non riuscirete a tollerare le lamentele del partner e questo creerà un po’ di scontento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per merito di Plutone alleato, saprete essere empatici e molto disponibili nel ménage a due, dovrete però scegliere la persona giusta da frequentare. Con Mercurio e Urano ostili, in amore potreste non cercare la stabilità, ma fuggevoli avventure.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie a Venere, Marte e Giove solidali al vostro segno, sceglierete il rispetto e la fiducia come capisaldi preziosi per l’intesa e l’armonia di coppia. In qualsiasi ambito, occhio alle distrazioni che potrebbero farvi trovare in situazioni poco piacevoli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Considerata Venere quadrata a Plutone, oggi faticherete a ottenere l’appoggio di coloro che contano per il riconoscimento delle vostre capacità. La giornata si rivelerà un po’ movimentata, dato che la Luna in Toro si divertirà a punzecchiarvi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna antipatica che si trova in Toro, probabili alti e bassi di umore per problemi che non riuscite a dipanare e a capire neanche voi. Giove vi permette di risolvere questioni urgenti, avvalendovi anche dell’appoggio di un amico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Urano propizio dà il via libera all’espressione più intensa della vostra creatività. Accettate i suoi suggerimenti, anche per superare pregiudizi e rigidità. Simpatia e fantasia vi consentiranno di inserirvi in ambienti diversi dal solito con grande soddisfazione.

