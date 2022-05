Oroscopo della settimana, giorni di cambiamenti per lo zodiaco: un carico di positività per l'Ariete

Settimana molto ricca di cambiamenti di aspetti planetari che invertono i modi di pensare e di agire, ecco che le cose per molti tornano a posto anche se in una confusione planetaria che rende tutto convulso per i dodici ma sicuramente migliorativo! Buona settimana a tutti!

Ariete

Marte e Giove sono nei vostri gradi, cosa mai potrebbe andare male con questa concentrazione di energia attiva e fortunata, mentre le stelle muovono per rendervi come sempre la più grande forza motrice che lo zodiaco possiede, questo carico di positività andrà utilizzato al lavoro dove concentrerete le forze per cambiare situazioni noiose e sempre piene di impegni poco stimolanti, mentre nel campo sentimentale si avviano nuove tendenze, più rilassate ed attendiste se vogliamo, lasciate fare alla vostra sensualità che con questa configurazione planetaria trasuda e cercate di fare del vostro meglio per essere spensierati, chi è attratto e motivato troverà il modo di interessarvi...

Toro

Si riequilibrano le forze planetarie questa settimana, Marte si spegne e si accende Venere che vi allieta e distrae tanto quanto basta per sentirvi più spensierati e per rimettere in ordine alcune cose trascurate da lungo tempo, il cielo provvede anche a gestire una serie di faccende che termineranno la loro fastidiosa corsa, il cielo vi rende felici del quotidiano e le piacevolezze in amore abbondano, ma anche la curiosità che vi rende insicuri in amore sembra dare spazio a sospetti nel fine settimana che potrete chiarire immediatamente con il partner, non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi...

Gemelli

Sembrate volere rimettere in ordine le cose, Mercurio scappa via un' altra volta e voi non vi sentite affatto abbandonati o persi, anzi, state semplicemente facendo in modo di riequilibrare le cose dandovi tutti gli strumenti possibili per ottenere la vostra realtà in ogni modo niente di ciò che temete può sconvolgervi, niente di ciò che fate potrà sovvertire la modalità pacifica che vi siete dati, il bisogno di ascoltare e di imparare e di non affidarvi a cose e a persone difficili o complicate, voglia di semplicità e di leggerezza, voglia di confondere il quotidiano con un pizzico di morbida fantasia alla quale vi adeguerete...chi vi ama sa come prendervi...

Cancro

Interessantissimi gli aspetti planetari questa settimana per voi, seppure Marte inizia la sua quadratura che vi obbligherà a stress e molte cose da fare non sempre piacevoli, a volte noiose o semplicemente burocratiche, ecco che la bella Venere inizia un bel sestile che vi farà recuperare smalto, e vi renderà pratici e sicuri negli affetti dove vi esprimerete al meglio, anche se da Venerdì una serie di rapporti o di dialoghi andranno rivisti poiché potreste sentire di essere osteggiati in qualche modo o semplicemente messi in scacco da alcuni punti di vista, e probabilmente non vi tratterrete dal manifestarlo, mentre la progettualità lavorativa avanza e vi rende ancora più impegnati e vi fa avere la sensazione sottile di stare perdendo qualcosa...

Leone

Splendido augurio per voi dal cielo zodiacale, i pianeti sono incredibilmente a favore, ecco che il positivo Giove ed il vostro magnifico astro guida il Sole e Marte con la loro rete di sestile e congiunzione saranno dei poderosi alleati che vi aiuteranno a fare funzionare tutto e a rendervi piuttosto forti nella maniera di gestire la vostra vita, vigoria, positività ed impegno saranno i vostri dettami, niente potrebbe rinfrancarvi di più , sentirvi di nuovo baciati dalla fortuna e presi in considerazione dell' universo che sembra avere progetti positivi per voi, anche la passione non farà difetto, ottimo il momento per le coppie e grande la possibilità di tornare a lavorare in ottimo aspetto...

Vergine

Mercurio il vostro astro vi porta un po' a pensare, a rivedere gli ultimi passaggi delle vostre esistenze, le ultime scelte fatte, un po' di pausa interiore e tutto che si setta su una dimensione un po' meditativa che sta molto nelle vostre corde, ecco che le cose sembrano andare verso una direzione più pacificata, ma è Venere nel suo magnifico aspetto di trigono a dare la svolta alla settimana facendovi rivivere le piacevolezze dell' amore e facendovi sentire che siete ancora dentro qualcosa di molto vivo che vi interessa recuperare e che vi farà andare verso una piacevole revisione della vostra vita sentimentale, la vostra realtà finisce per rendersi palese e chi non sentirà di provare più qualcosa di importante deciderà di rifiorire da un' altra parte...

Bilancia

Cambio di approccio per voi e cambio di significato da dare agli altri, all' opposizione infatti c'è un curioso cambio della guardia tra Venere e Marte, e voi avrete finalmente sciolto i vostri dubbi, alcune persone che credevate in un modo si rivelano in un' altro e voi darete nuovi significati e nuovi spazi, ricollocare l' importanza di tutto e tutti sarà il mestiere di questa settimana, anche gestire meglio i limiti con persone che vi stanno vicine e che sentite come soffocanti, anche Mercurio si fa più morbido e smette di crearvi sospetti ed ansie, ma questo non durerà a lungo, quindi sfruttate bene questo momento di lucidità per avere quella visione che vi serve, e per compiere finalmente un balzo in avanti che vi farà intravedere una nuova realtà in cui potrete vivere più serenamente...

Scorpione

Una settimana molto analitica, di ricerca, di dettagli che sembrano sempre più indirizzarvi verso delle concretezze, su più fronti sia Mercurio che venere vi chiederanno di essere precisi, al lavoro dove non potrete trascurare nulla, alla vita sociale in cui vi muovete con rinnovato approccio ma non dimenticando cosa è successo di trasformativo che ha rimesso tutto in discussione, il cielo è decisamente incline a mettere ordine per prepararvi meglio all' opposizione dei due pianeti che per adesso vi gestiscono meglio, ci sono anche dei buoni risvolti martedì con una consapevolezza in più, ci sono maggiori possibilità di sintetizzare e semplificare passaggi noiosi, ma mentre tutto scorre cercate di avere una visione migliorativa del futuro sopratutto in amore dove necessiterà un maggiore spirito autocritico nell' approccio, un' attrazione irresistibile a breve...

Sagittario

Mentre Mercurio se ne va dalla scomoda posizione di opposizione e vi fa sentire di nuovo comunicativi e pieni di vita ecco che le cose si fanno più semplici e voi vi sentite meglio, ma il poderoso aspetto di Trigono che si stabilisce con il Sole e Marte è davvero miracoloso, grandissima energia, e ritrovato entusiasmo saranno le costanti di questa settimana viva ed intensissima, ma adesso è arrivato il tempo di ricostituire le forze ed i rapporti con il mondo, farvi più intensi e passionali nell' amore e gestire al meglio lo stato di grazia planetaria che per adesso intorno a voi si è creato, da domani sarete imperiosi e pieni di risoluta capacità, volete semplificare le cose un progetto nuovo vi allieta e finalmente comprate o vendete, o risolvete legalmente tantissimi passaggi...

Capricorno

Sta iniziando una fase davvero fortunata, fatta di piccole risorse che dal niente vi semplificano la vita, di circostanze complici e di grande ingegno, le parole saranno di nuovo misurate e piene di consapevole obbiettività, il cielo rivela grandi progetti cuciti addosso a voi, è la fase più favorevole dell' anno per gestire gli affari e tentare migliorie a tutto campo, mentre venere vi conforta e vi chiede se state davvero bene così, non fate l' errore di spendervi solamente dentro dinamiche oggettive e lavorative, investite invece in qualcosa che abbia a che fare con una risposta e chiedetevi cosa veramente volete dalle relazioni e dai sentimenti che spesso posponete, non distraetevi dal più bel progetto di cui disponete, che è quello di rendervi felici!

Acquario

Quando i pianeti iniziano a ruotare in maniera convulsa il grado di nervosismo aumenta, ma in maniera corrispondente anche la vostra innata capacità di colpire nel segno ed essere risolutivi a colpi di genio, seppure per adesso le energie sono intermittenti e convulse, vi renderete conto in mezzo alle varie vicissitudini di quanto siete amati veramente e siete stimati, di quanto alcune persone farebbero per riavervi nella loro vita, e di quanto le soluzioni alle problematiche risulterebbero efficaci se solo esposte con la bravura filologica e capacità espressiva che solo voi sapete usare con il vostro stile unico, non snervatevi e confidate in qualche bella sorpresa che non tarderà ad arrivare e cercate di costruire più sicurezza intorno a voi che state sicuramente vivendo molto più intensamente degli altri, seppure vi sentite stanchi non mollate anzi, guardate cosa riuscite a sopportare in questo periodo così convulso...

Pesci

La settimana inizia salutando i dispetti di Marte che finalmente smette di farvi sentire in stato di tensione e vuole rendervi di nuovo liberi, arrivano allora venere e Mercurio con un nuovo grande trasporto per i single e con rinnovata energia per le coppie che forti di un poderoso sestile cominceranno a vivere una serie di faccende in maniera sempre più concreta e strutturata, adesso si può essere felici senza lo strazio delle tensioni e vivere più serenamente il tutto, andrete incontro a migliorie lavorative e molte novità dipenderanno dal vostro ritrovato equilibrio emotivo che sembra fare da padrone e a rendervi più seduttivi molte persone conteranno su di voi e la vostra disponibilità...

