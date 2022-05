L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 21 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere e Giove vi permetteranno di condividere con il partner situazioni divertenti e spensierate, che daranno una marcia in più alla vostra complicità. Emergerà il vostro talento creativo, che potrete sfruttare aiutati da chi fa parte di ambienti artistici.

Toro. 21/4 – 20/5​

Con la Luna quadrata a Urano nel segno, vivrete momenti un po’ agitati. Sarebbe meglio riflettere prima di agire, ma non sempre ci riuscirete. Se doveste trovarvi a competere con un rivale, vi destreggerete in modo disinvolto, avendo la meglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Venere e a Giove, non avrete bisogno di dimostrare a nessuno quanto valete. Avete chiara coscienza delle vostre qualità e capacità, e questo vi basta. Il Sole è congiunto a Mercurio: con il partner avrete molto da dirvi. Desideri e sogni in perfetta armonia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Seguite il suggerimento dell’idealista Nettuno a voi favorevole, e dedicate parte del vostro tempo agli altri, a chi ha bisogno di vicinanza, di sostegno. State accorti, non potete sempre pretendere che la dolce metà faccia e dica solo quello che piace a voi!

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno ostile vi renderà complicati ed esigenti, ma per fortuna Venere e Giove sapranno alleggerirvi il cuore e rendere il rapporto di coppia ricco e appagante. Fiuto per gli affari, via libera ad acquisti importanti, ma visto Saturno, attenti a chi concedete fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa di Marte che vi ostacola, si prospettano esperienze ad alto voltaggio emotivo. Mantenete il controllo e siate, per quanto vi sarà possibile, prudenti. Necessità di maggiore stabilità affettiva. Cercate di costruire con il partner un legame più solido.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Venere opposta dall’Ariete, se non siete certi dei vostri sentimenti, tempo: meglio non fare promesse che poi non siete certi di poter mantenere. Giove contrario potrebbe tentarvi più del dovuto a tavola. Al bando eventuali abitudini poco salutari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non siate cavillosi e pedanti, tutti possono commettere errori. Mettetevi nei panni degli altri e pensate a quante volte è capitato a voi di sbagliare. Contrattempi mandano all’aria i programmi. Non demordete: coglierete più avanti frutti più succosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete single? Non rifiutate gli inviti e la conoscenza di persone nuove: tra loro potrebbe nascondersi chi aspettavate da tempo di incontrare. Gettate le fondamenta di una relazione amorosa più stabile: l’equilibrio sentimentale è vitale per voi...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Comprenderete di avere vicino persone, non solo in grado di consigliarvi, ma che sono anche disposte ad appoggiarvi in qualsiasi scelta facciate. Giove transita nell’Ariete: sarete quindi spinti a selezionare gli impegni per ridurre il sovraccarico.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno in casa vostra, vi sorprenderete di voi stessi, di fronte all’intenso desiderio di fare sul serio in amore, di porre solide basi per il futuro. Gli incontri con persone nuove saranno intriganti e capaci di rinnovare molti aspetti della vostra vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi date molto da fare per portare avanti dei compiti, fino quasi a esaurire le vostre forze. Ma forse dovreste fermarvi un attimo e chiedervi se ne vale la pena. Vivrete momenti così significativi e coinvolgenti a livello emotivo, che vi sentirete felici e appagati.

