L'oroscopo di oggi, sabato 14 maggio: Gemelli simpatici e comunicativi

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 14 maggio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna rimarrà al mattino nell’opposta Bilancia e creerà qualche nervosismo. Fate attenzione a non guastarvi l’umore per qualche possibile critica. Concentratevi sui dettagli per avere sotto controllo la realizzazione di un’impresa che vi sta molto a cuore.

Toro. 21/4 – 20/5

Urano vi darà una mano a potenziare la vostra creatività, inoltre riuscirete a esprimervi in una vasta gamma delle vostre possibilità e qualità. Sarete così scattanti e ingegnosi, che saprete ben risolvere alcuni problemi pratici in un battibaleno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Simpatici e comunicativi, grazie a Mercurio nel segno e anche alla Luna in Bilancia. Non vi risparmierete in dialoghi piacevoli e generosi. Venere e Giove sono alleati: modificherete senza più indugi il vostro stile di vita rendendolo più sano.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna è sempre quadrata: oggi non sarà la mattinata giusta per instaurare un rapporto di cordialità con un conoscente che vi propone le sue idee. Urano spinge, ma prima di fare una proposta, preparate il terreno per accoglierla nel migliore dei modi.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna che resterà ancora per poco in Bilancia, una condotta oculata si rivelerà più proficua di un atteggiamento precipitoso e impulsivo. Siate scrupolosi! Non date troppa importanza a lievi difficoltà, dovute a imprevisti causati da Urano vostro nemico.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa di Marte in opposizione, dovrete per forza tener conto del parere di coloro che ricoprono ruoli decisionali. Non siate precipitosi! Mercurio vi ostacola: esami o colloqui importanti potrebbero rivelarsi un po’ deludenti, inferiori alle aspettative.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Al mattino, con la Luna che stuzzica Plutone e si appoggia a Saturno, non perdete tempo con una persona distratta e in polemica con tutti. Oggi non fidatevi della prima impressione nel valutare chi vi gira intorno. Siate più scrupolosi!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saturno contro sta mettendo alla prova la vostra capacità di affrontare le varie realtà della vita. Per fortuna nel pomeriggio vi soccorrerà la Luna nel segno. Marte in trigono vi dona ottimi riflessi, che vi consentiranno di procedere con maggiore sicurezza.​

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se dovete assumervi un impegno a cui siete stati delegati e che avete dovuto accettare controvoglia, temporeggiate, perché riuscirete a liberarvene. Affidatevi allo spirito d’iniziativa regalatovi da Giove, e guardatevi intorno con maggior ottimismo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna permalosa in Bilancia tenderà al risveglio a farvi andare ogni cosa di traverso. Mettetevi d’impegno per prendere le cose per il verso giusto. Se dovete fare delle scelte inedite, avvaletevi del consiglio di un collega con maggiore esperienza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno congiunto e l’appoggio di Mercurio, i vostri obiettivi saranno più chiari. Il senso pratico vi aiuterà a superare questioni che vi trascinate da tempo. Controllate l’influenza frenante di Saturno nel vostro cielo, che vi rende particolarmente pigri e svogliati.​

Pesci. 20/2 – 20/3

Pomeriggio, considerata la Luna in Scorpione, in cui direte finalmente no alle continue richieste di un familiare. È arrivato il momento di prendervi un po’ di libertà. Con Marte nel segno, avrete tanta grinta e intraprendenza, da sfruttare sia in famiglia che al lavoro.

