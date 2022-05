Toro, via libera agli investimenti economici: l'oroscopo per tutti i segni di oggi, lunedì 9 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 9 maggio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per merito di Venere che transita nel vostro cielo, vi renderete conto che la vostra dolce metà costituisce per voi un profondo e autentico punto di riferimento. Grazie a Mercurio, darete il meglio nel lavoro e nello studio. I risultati si preannunciano più che buoni.

Toro. 21/4 – 20/5

Con Giove alleato, via libera agli investimenti economici. Fate però attenzione a non strafare e a non fidarvi ad occhi chiusi di persone che conoscete poco. Vi attendono nuove responsabilità nella professione, ma con allettanti prospettive di successo assicurato.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Riprenderà il via una trattativa a cui tenete molto e che sembrava interrotta. Giungerete felicemente ai risultati che avevate sperato di ottenere. Per colpa della quadratura di Giove dai Pesci, prima di fare una spesa importante, pensateci bene.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dopo aver covato a lungo perplessità ed ansie, finalmente avrete la forza di liberarvi di legami che da tempo percepite come vincolanti e soffocanti. Metterete a punto idee stimolanti che sovvertiranno la routine, tra i ringraziamenti dei colleghi.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna congiunta in opposizione a Saturno in Acquario, impiegate le vostre energie senza incolpare nessuno, se a tratti avrete dei cedimenti. Lesa dal Sole in Toro, la Luna nel segno dilata le emozioni e aumenta oltremodo le vostre pretese.

Vergine. 24/8 – 22/9

Occhio alle discussioni scaturite anche da inezie: potrebbero trasformarsi in una mareggiata che tutto travolge, una tempesta non arginabile. Potrebbe essere imminente l’opportunità di cambiare radicalmente la vostra vita: mantenete alta la guardia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non coinvolgete un familiare negli affari di cuore, perché di un ago potrebbe farne un pagliaio. Dunque siate saggi e tenete la bocca chiusa. La vostra creatività, con Venere in opposizione, lascerà un po’ a desiderare, ma vi divertirete lo stesso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ostilità di Saturno suggerisce un impegno più costante nei compiti abituali e se volete apportare delle modifiche, procedete con i piedi di piombo. Non rifiutate la proposta di un amico di fare un viaggio: forse avrete occasioni che vi cambieranno la vita.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa di Mercurio negativo, avvertirete lievi somatizzazioni dovute all’eccessiva attività mentale, con qualche antipatico disturbo come il mal di testa. Venere dall’Ariete vi aiuterà a non accumulare ansie e tensioni, e a sdrammatizzare tutti i problemi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere è dissonante: non scartate subito le avances di una persona che vi gira intorno. Anche se non vi entusiasma, cercate di conoscerla meglio. Questa Venere potrebbe pure complicare la situazione lavorativa per via di un’antipatia. Regolatevi!

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno nel segno, la serietà e il rigore che vi contraddistinguono saranno apprezzati come meritano. Un pizzico di humour renderà più incisivi i vostri interventi. Se intorno a voi tutti si danno un gran daffare, non è detto che dobbiate imitarli. Prendetevi i vostri tempi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Essendo Giove in congiunzione, non potete realizzare insieme tutte le idee che vi frullano in testa. Fatelo per gradi e soprattutto selezionate le migliori. Il vostro spirito di iniziativa viaggia a pieno regime. Sappiatelo sfruttare nel miglior modo possibile.

