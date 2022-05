Massimo Ranieri cade durante il concerto a Napoli e finisce in ospedale: costola rotta

Incidente per Massimo Ranieri durante lo spettacolo al teatro Diana di Napoli. L’artista è caduto ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sta bene nel complesso, ma ha riportato una costola rotta.

A un certo punto dello show Sogno o son desto, il popolare artista napoletano, 71 anni da tre giorni, deve scendere lungo la scaletta al centro del palco per raggiungere la platea cantando. Stavolta - erano all'incirca le 22 - ha messo un piede in fallo. Un incidente che gli ha provocato forte dolore, l’interruzione dello spettacolo e la necessità di essere curato dai sanitari. La direzione e il personale del teatro sono intervenuti subito e hanno chiamato il 118. È partito un mezzo dalla postazione Loreto Crispi e il cantante è stato trasportato in ospedale.

Il bollettino dell'ospedale parla di fattura costale destra. La direzione sanitaria del Cardarelli ha infatti confermato che Massimo Ranieri, è «sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido». Ha aggiunto che «gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni».

