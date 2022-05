I Me contro Te in tour: le date degli eventi e i prezzi dei biglietti

I "Me contro Te" in tour per l'Italia. E così, dopo l'ultimo successo in ordine di tempo, la conquista del David di Donatello (Premio Spettatore) con "Il mistero della Scuola Incantata", diretto da Gianluca Leuzzi, che ha totalizzato 805.559 spettatori da marzo 2021 a marzo 2022, i due youtuber siciliani hanno annunciato il loro nuovo progetto.

Me contro Te in tour, le date

La tournée di Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) partirà sabato 12 e domenica 13 novembre a Roma al Palazzo dello Sport, proseguirà sabato 19 e domenica 20 novembre a Bologna all'Unipol Arena, sabato 26 e domenica 27 novembre a Milano al Mediolanum Forum di Assago e terminerà sabato 3 e domenica 4 dicembre a Eboli (SA) al Palasele.

Me contro Te in tour, i prezzi dei biglietti

Su Ticketone è già possibile acquistare i biglietti di "Me Contro Te – Il Tour" che vanno dal prezzo minimo di 46 euro (nel caso di Bologna ed Eboli) e 51,75 euro (a Roma) ai 180,50 euro. I biglietti più cari (186,5 euro) per i posti vip pack gold ad Assago Milano.

Me contro Te, l'annuncio del tour

"Spiegarvi l’emozione di questo momento è impossibile, dopo anni e anni finalmente siamo riusciti ad annunciare il nostro TOUR nei palazzetti!!! Balleremo, canteremo e vivremo dei momenti che rimarranno per sempre indimenticabili nei nostri ricordi - scrivono sui social -. Ringraziamo tutti coloro che hanno già preso i biglietti e chi li prenderà".

Me contro Te, dal 2014 al 2022 una storia di successi

La carrierà di Luì e Sofì inizia con i video sul loro canale Youtube nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva "Like Me", in onda su Disney Channel e nel 2018 c'è l'uscita del loro primo libro "Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te". La coppia incide anche le prime canzoni: "Signor S", "Princesa" e "Kira e Ray". Tra il 2018 e il 2019 pubblicato altri due libri e il brano "La vita è un circo" e conducono il game show per bambini "Disney Challenge Show - Me contro Te". Nel 2020 l'anno della svolta, con il debutto al cinema di "Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S" (Warner Bros Entertainment Italia Srl - Colorado Film Production CFP Srl - Me Contro Te Production) e negli stessi giorni pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio "Il Fantadisco dei Me contro Te", certificato disco di Platino. Nel 2021, appena riaprono i cinema chiusi a causa della pandemia, ecco uscire subito "Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata" (vincitore del Biglietto D'Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) che si rivela la pellicola più vista dopo la riapertura delle sale cinematografiche. A fine 2021 nuovo libro con le storie natalizie. Nel 2022 l'ultimo film della trilogia "Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo".

© Riproduzione riservata