Brillano Ariete e Pesci: l'oroscopo per tutti i segni di oggi, martedì 26 aprile

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 26 aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata brillante non soltanto nella carriera, dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche per la vita affettiva, si apre uno scenario di piacevoli novità. Saprete intuire le necessità altrui e agire con generosità. Dispacci inattesi e positivi dalle finanze.

Toro. 21/4 – 20/5

Atmosfera di largo respiro, per merito della Luna e Urano alleati. Alla grande tutto quanto riguarda i contatti e le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti. Disinvolta e gioiosa, una tenera amicizia vi distrae dalle grane familiari senza chiedere nulla in cambio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro: vi restituirà entusiasmo. Messaggi teneri di nascosto dal partner ufficiale senza conseguenze, solo qualche rimorso di coscienza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Complici la Luna e Marte appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare a sorpresa vi verrà riconosciuta. Intuito formidabile, sogni, progetti e ideali portati avanti con determinazione, anche nuotando controcorrente.

Leone. 23/7 – 23/8

Martedì dinamico, all’insegna della socievolezza, ma anche del relax. Se avete sempre voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario. Particolarmente favoriti gli studenti, primi fra tutti quelli che necessitano di una dose extra di sicurezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Contro di voi lavorano la Luna e Marte: una combinazione da... paturnie. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali. Agli amici la vostra nuova fiamma non garba e ve lo dicono senza peli sulla lingua, rendendovi sospettosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Clima tranquillo, che agevola una routine bene organizzata, nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione vostra e altrui. Una serata in cui ci sarà tempo per tutto. Per i figli, per il partner, per una videochiamata con gli amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In famiglia siete determinati e aperti alla cooperazione. Propositi, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti così! Se la dolce metà è sospettosa, non è per sfiducia, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nella coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate! Il sentimento è autentico. Talmente profondo che ammetterlo prima di tutto a voi stessi vi spaventa da morire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il vostro fiuto per gli affari non fa una piega, tanto da indurvi a un investimento che sembra azzardato, ma che nel tempo darà i suoi frutti. Risposte positive a una domanda che vi ha tenuto con il fiato sospeso e buone notizie sul fronte degli studi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso: per assicurarvi una buona riuscita, impegnatevi! È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita professionale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ottima giornata! Nessun limite al vostro desiderio di espansione personale o di coinvolgere gli altri in programmi che vi stanno molto a cuore. Processo in corso di grandi trasformazioni nell’atteggiamento, nelle abitudini e nel ménage a due.

