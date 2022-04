Oroscopo della settimana: belle notizie per i Gemelli, nuovo corso per il Toro

È una placida settimana che verrà scossa dal passaggio di Mercurio nel suo domicilio primario i Gemelli, ecco che l'argento vivo del Dio con i piedi alati porterà una ventata di allegria per lo zodiaco. Plutone retrogrado però in agguato metterà dei dubbi in alcuni dei dodici segni. Buona settimana a tutti!

Ariete

Una piacevole settimana per voi che una volta tanto non vi obbliga alle solite corse, o all'essere subissati da mille impegni che richiedono la vostra presenza o il vostro decisionismo. È tempo di riprendere il contatto con voi stessi, rifiatare ed accettare gli inviti degli amici o dei corteggiatori che questa settimana non mancheranno. Le stelle vi consigliano di essere morbidi nell'accettare le proposte ludiche e spensierate di questo momento, che non soddisfa gli ambiziosi tra di voi, ma che appaga moltissimo chi è già impegnato ed anela al bene prezioso del tempo che lasci spazio alla vita che veramente volete vivere, fatta di affetti e di amori in divenire. Ottimo il week and per dare una svolta ad un progetto economico che cambierebbe di molto la vostra prospettiva.

Toro

Si è proprio schiusa la primavera dentro di voi, state bruciando dalla voglia di vivere, ed il migliore alleato possibile lo avete come ospite in casa vostra, è Mercurio che sta facendo di tutto per ricreare quei rapporti sociali e quella comunicativa che per un po' è stata assente. Uscite e dinamiche felici per voi si prospettano serene e con molte sorprese, anche improvvisando ed andando a braccio senza particolare programmazione vi sentirete a vostro agio e leggeri come non succedeva da tempo. È un ottimo momento per guardarsi intorno e prendere delle decisioni importanti selezionando persone e situazioni che inevitabilmente vi rimettono in gioco, anche nel lavoro le condizioni sociali fungono da motore utile.

Gemelli

Questa è una settimana di belle notizie, visto che il vostro astro guida Mercurio fino ad adesso ospite dal vostro vicino di casa, il Toro, trasmigra nei vostri gradi esplodendo di felicità argento vivo e comunicativa. Ecco che le stelle ricominciano a girare, potreste avere all'inizio una sensazione di ipercarico e disperdere un po' le energie che andrebbero meglio direzionate, senza troppo perdersi in chiacchiere o in rapporti inutili. Ma ecco che il week end riuscirà a farvi focalizzare l'obiettivo e a rendervi perfettamente capaci di creare un nuovo corso di cose che determineranno l'assetto dei prossimi mesi. In amore siate chiari, abbandonatevi si alle passioni ma siate sinceri, la chiarezza sarà una dote fondamentale per trattare i nuovi e vecchi rapporti.

Cancro

Ottime prospettive per voi in una settimana in cui il cielo dei vostri gradi è assistito da più pianeti e supportato da tantissime nuove speranze che sembrano dare dei risultati. Da venerdì però Plutone inizia un moto retrogrado in opposizione al vostro segno, il che potrebbe generare degli accadimenti che mettono in dubbio le vostre certezze o che scatenino una certa gelosia nei confronti del partner. È arrivato il momento di prendere il coraggio a due mani e descrivere meglio ciò che provate, anche le vostre insicurezze e parlarne con il partner o con un qualunque referente affettivo vi sappia accogliere adeguatamente. Ecco che le incertezze rimarranno solo teoriche, a volte qualche rassicurazione val pur la pena di fare lo sforzo di mettere a nudo ciò che veramente provate.

Leone

Fino a venerdì la quadratura di Mercurio non vi lascia tregua e vi obbliga a fare in modo che ogni vostro sforzo sia volto a farvi ascoltare, a farvi stare bene nell'ambito lavorativo e a valorizzare la vostra figura che a volte sentite un po' bistrattata. Ma da venerdì in poi si cambia musica, come se il week end operasse un' insolita magia che vi riporta allegri e felici e sopratutto supportati da chi vi ama. Amici e consigli non mancheranno, ma non tralascerete anche di gestire una serie di cose sul piano pratico in maniera decisamente più lungimirante per il futuro. Forse una scarsa intesa o mancanza di dialogo con il partner è stata per un po' un motivo ricorrente, ecco che da venerdì avrete modo di riprendere il dialogo in maniera costruttiva ed agile.

Vergine

Ecco che il trigono di Mercurio dal Toro sta per terminare, il grande supporto cognitivo che il pianeta dell'intelligenza vi ha fornito ha permesso di incamerare una serie di informazioni che Plutone dal suo moto retrogrado ha prima erogato come dubbi o incertezze, adesso avrete la sensazione che tutti i tasselli vadano a posto. Ecco che la vostra realtà farà un balzo in avanti e forse più chiara in qualcuna delle sue parti. Non vi impelagate consigliano le stelle in percorsi poco chiari e persone non spinte da sentimenti positivi, fate piuttosto un'opera di vaglio attentissima su ciò che avete intorno, in modo che l'ambiguità altrui non vi metta in condizioni imbarazzanti. In amore si ristabiliscono gli equilibri e chi ha costruito bene si troverà con queste configurazioni ancora meglio.

Bilancia

Una settimana poco dinamica per voi fino a venerdì, è uno stato di calma in cui niente vi turberà, come nei vostri desideri, anche se sarà un po' noioso ma non vi sentirete incalzati da cose e persone che vi chiedono continua attenzione. Il trigono di Mercurio che si formerà da venerdì vi accenderà di nuovo comunicativamente e renderà più fluido il tutto facendovi venire voglia di un week end più comunicativo e pieno di impegni sociali in cui vi piacerà farvi condurre, mentre domenica gli scherzi emotivi della Luna potrebbero farvi sentire destabilizzati e pieni di sospetti, complice anche un antipatico Plutone che vi farà aprire spaccati su cose che metterete in discussione al netto di certezze che credevate di avere. In amore probabilmente chiederete un confronto.

Scorpione

Qualcosa è ricominciato a scorrere intorno a voi e vi sentite trascinati in un turbinio di cose che sembrano darvi stimoli e fantasia nuova, spunti e molto carburante da spendere. Ma è un momento planetario talmente contrastato che potrebbe venire fuori di tutto, in positivo e a volte un po' meno. Non siate dispersivi ed analizzate meglio la realtà, a volte declinare e dare ragione a qualcuno per i propri meriti è liberatorio sportivo e vi alleggerisce dal senso competitivo che avete, mentre in amore potrebbero avvicendarsi delle suggestioni su cui le stelle vi pregano di non essere precipitosi per quanto belle e dinamiche possono essere. Il richiamo di qualcosa da lontano si fa sentire, ma ancora non prende forma, aspettate i prossimi movimenti della Luna per decidere dove andare se avete voglia di lontano, se avete sempre voglia di evoluzione.

Sagittario

Mentre l'inizio della settimana è concentrato sulla vostra voglia di sognare e di rincorrere emozioni, da venerdì con Mercurio in opposizione dovrete muovervi in maniera più soave e delicata, senza per forza volere inseguire cose e persone a tutti i costi e sopratutto con molta discrezione. Con questa opposizione rischiate di dire qualche parola di troppo, il cielo manifesta grandi attitudini migliorative, ma anche per questo è con Mercurio che dovrete vedervela onde non rischiare la possibilità di prendere inutili abbagli su cose che sembrano amori ed invece si trasformeranno in calessi. Intanto la vostra positivista verve non vi fa smettere di ricercare qualcosa di nuovo nel sociale.

Capricorno

Sempre un po' in conflitto tra le ragioni del cuore e quelle della mente che allargano sempre di più i punti di vista per cui scoprirete non è uno svantaggio non avere necessariamente degli assoluti in tasca. Ecco che però la retrogradazione di Plutone non vi facilita e fa sorgere dentro di voi dubbi ed incertezze, ma in amore sopratutto non dovrete essere logorroici, ma anzi assecondare le attitudini del cuore, e comprendere anche le ragioni del partner. Al lavoro scoprire che avete sempre più generato le condizioni che vi porteranno a stare meglio e a rendervi particolarmente sensibili ad una serie di faccende che si trasformeranno in positivo facendovi pensare che siete ad un passo da un agognato traguardo.

Acquario

Il cielo dei vostri gradi ha delle logiche tutte sue, ed ecco che ancora una volta dimostrerete il peregrino teorema che Saturno tutto sommato è un pianeta fortemente positivo se utilizzato come solo voi sapete fare. Sarà infatti una settimana molto produttiva e riattivante di tutte le dinamiche che vi riguardano, il pianeta degli anelli attiverà i vostri automatismi uraniani e guidati dal vostro geniale istinto vi muoverete facendo operazioni che forse non comprenderete fino in fondo neanche voi stessi ma che saranno chiave risolutrice di molte cose che si sbloccheranno e vi faranno andare sempre più originalmente avanti. Intanto uno splendido novilunio per voi vi farà prendere delle decisioni innovative per tutto ciò che riguarda casa e famiglia, eccovi di nuovo sorprendere tutti!

Pesci

È ancora un cielo impeccabile per voi fino a venerdì quando Mercurio diventerà dispettoso e vi obbligherà in mezzo al tripudio planetario che vivete da un po' a prestare una maggiore attenzione alle relazioni e a come dialogate con le persone che potrebbero non sempre seguirvi nei vostri momenti emozionali. Il vostro cielo si tinge di armonia e di qualcosa di nuovo e di bello da un punto di vista sentimentale, ma da quello relazionale sarà richiesta attenzione e cautela. Per voi che siete il segno dell'empatia non sarà difficile, ma la vostra distrazione è sempre in agguato quindi siate vigili e non confondetevi troppo. Intanto i movimenti della luna potrebbero mettere in luce delle problematiche relative a patrimonio e famiglia che da un po' avete tralasciato. Ecco che le stelle vi forniranno l'occasione di ottimizzare anche queste aree.

