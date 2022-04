Fedez mostra il fisico allo specchio: "Persi 10 chili dopo l'operazione. Non vedo l'ora di salire sul palco"

Fedez mostra il suo fisico in un selfie e mette in evidenza il suo corpo dimagrito. "Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato.

Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e salire su un palco", ha scritto in una story Instagram. Il rapper fa vedere la cicatrice dell'operazione al pancreas a cui si è sottoposto a fine marzo.

Fedez, insieme a Chiara Ferragni, aveva mostrato nei giorni scorsi le foto di una cena romantica a Milano, la prima uscita dopo l'intervento. Il rapper ironizzava sul modo di brindare, non con l'alcol bensì con le medicine. Dopo la convalescenza trascorsa nella sua casa a Milano i due hanno passato la Pasqua sul lago di Como con la sua famiglia e sono stati diversi i selfie e le foto pubblicate.

Fedez sta pian piano recuperando le forze e già pensa al suo prossimo ritorno sul palco.

