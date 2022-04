Oroscopo settimanale: giorni felici per il Toro, euforia e curiosità per i Gemelli

Settimana apparentemente calma, ma Mercurio agita gli animi di alcuni, mentre le energie solari migrano in un'altra dimensione zodiacale, pronta a favorire altri elementi tra i dodici. Buona settimana a tutti!

Ariete

Questa è una settimana improntata sull'osservazione del circostante e di tutto ciò che comporta rendervi consapevoli della vostra vita, della vostra gravità rispetto ai moduli espressivi degli altri in cui per adesso non vi rivedete. Complice anche l'abbandono del Sole dai vostri gradi inizia un periodo di riflessione individuale, forse non vi sentite particolarmente attratti da nulla ed anche al lavoro non sembrate stimolati al massimo, anzi, in molti si potranno accorgere del vostro calo di interesse. Forse state solo chiedendovi il perchè delle vostre diversità poiché siete consapevoli di avere un valore che ha bisogno di determinati volumi di riscontro che per adesso non trovate. Niente paura, tra un po' arriveranno pianeti veloci che dinamizzeranno la vostra situazione.

Toro

Il vostro cielo è super dinamizzato da un Mercurio che non vi farà mancare proprio nulla, il vostro cielo sarà decisamente pieno di attrattive, da sotto tanti punti di vista. Non basta che un pianeta attraversi i gradi di un segno, ma la quantità di aspetti che forma durante il suo passaggio che rende il transito veramente significativo. Ed è proprio quello che succederà a voi, il vostro animo è alla ricerca di stimoli e Mercurio ve ne darà a iosa, ma adesso concentratevi sulle relazioni, dove, quelle antiche sembrano andare verso una consapevolezza, mentre le nuove potranno sorprendervi ed innamorarvi tanto da farvi sentire forti e pieni di vigore. Il sole sta per entrare nei vostri gradi e vi renderà immensamente felici.

Gemelli

Euforici e curiosi come non mai state affrontando una bella settimana piena di grande tensione e di grande realizzazione. Il cielo provvederà a rendervi davvero pieni di diramazioni affettive e sembrate avere curiosità di sapere quale ritorno avete ottenuto da direzioni sociali in cui avete investito. Gente nuova o anche conosciuta a cui vi riproponete in chiave diversa, anche se Mercurio sembra latitare sarà invece dai meandri del vostro inconscio che vi attiverà emozioni ed intuizioni che a volte potrebbero essere solo delle vostre aspettative. Ma non tralasciate di vivere con intensità il prossimo weekend in cui la passione e la voglia di amare saranno protagoniste nella vostra vita e creeranno una pulsione nuova alla quale non saprete resistere.

Cancro

È proprio la posizione di Mercurio a farvi sentire più forti e più concreti, i vostri desideri sembrano trovare riscontro nella realtà, è tipico del vostro dolce carattere farvi illusioni maggiori e nutrire aspettative davvero forti. Ma stavolta siete ben piazzati e molto della vostra realtà vi darà conferme davvero importanti. In amore non chiedete troppo e non divorate il partner di attenzioni, Marte tra poco vi chiederà di rimettervi in forma e di seguire meglio la linea, mentre le piacevolezze familiari vi portano un po' via, gli alti e bassi in amore sembrano essersi stabilizzati e voi state vivendo un periodo che porterà tanti nuovi risvolti. Sfruttate bene questa posizione e cercate di fare del vostro meglio per non cadere in ripetitive perdite di tempo tra frivolezze sociali e prospettive che non vi danno nulla.

Leone

Mercurio è in posizione di quadratura con i vostri gradi, ed ecco che torna un po' di agitazione che vi rende i piani un po' più rocamboleschi. Il vostro cielo sembra infatti accusare una certa stanchezza nel modo di comunicare e di agire, ma bolle dentro di voi un' irrefrenabile iperattività che esige da voi grande flessibilità e notevole voglia di fare. Mentre il dialogo in amore sarà da tenere sotto controllo in maniera molto attenta, poiché rischiate di dire e o fare qualcosa di fastidioso, cercate quindi di ironizzare su e di cercare una via divertente per esternare e rendervi conto sempre di più che la vostra vita ha preso un corso nuovo e che molte mutazioni da qui all'estate avranno il compito di dare una definizione nuova. Vale anche per il lavoro dove proverete a cambiare tutto se non addirittura a cambiare lavoro.

Vergine

Un poderoso trigono del Sole che vi dà energia e uno da parte di Mercurio che vi dà forza e vi rende iperattivi, desiderosi di aprirvi e di fare di tutto perché la vostra realtà sia felicemente piena. È un momento da sfruttare al massimo, gli astri vi renderanno gradevolissimi agli occhi degli altri e vi costringeranno a divellere le solite barriere che ogni tanto mettete tra voi ed una socialità che invece per adesso vi apre nuovi orizzonti. È il tempo di cogliere i frutti di tanti investimenti anche lavorativi che vi hanno messo a dura prova ma che adesso si trasformano in regali meritati traguardi voluti, e, sintesi quasi perfetti coerentemente all' impegno profuso, continuate a coltivare questo stato di cose con grazia e leggerezza.

Bilancia

Settimana molto varia di stati umorali che intervengono da pianeti in posizioni lontane. Ecco che tra poco il Sole smetterà di farvi sentire scarichi terminando la sua opposizione dall'ariete e tornerà la voglia di vivere e di espandervi. Ma la settimana sarà a lungo calma e riflessiva, pensieri ballerini ed originali si affolleranno nella vostra mente, come un puzzle che si compone dandovi una visione più ampia e nuova della vostra vita e cercando di mettervi in contatto con i vostri veri desideri, come se aveste sopportato a lungo qualcosa che adesso non ha più ragione di essere tenuta ancora in seno alla vostra vita. Ecco che il weekend sarà denso di fantasie, voglia di fuga e curiosità per qualcuno che desiderereste tanto conoscere meglio e leggerne le coordinate che per adesso vi sembrano illeggibili.

Scorpione

Il cielo muove energie nel punto più distante da voi sulla ruota zodiacale, e voi per una sorta di attrazione verso quel movimento che ancora non riuscite a fare vostro tentate di inseguire le scie di cose, eventi e persone che vi trascinano in quel caos di eventi che però ancora non dominate. Forse dovreste riflettere un po' meglio su attrazioni casuali e su relazioni o semplici rapporti da poco iniziati, il vostro cielo è decisamente da controllare e dosare, la vostra voglia di esternazione purtroppo corre il rischio di essere ripetitiva e piena di insicurezze, me è anche il momento delle attrazioni nuove, quindi concentratevi su quelle e cercate di scegliere bene. Questa settimana inizierà l'opposizione del Sole, vi potreste sentire un po' stanchi di bagordi.

Sagittario

Seppure per molti è una settimana abbastanza calma, per voi inizia un periodo di ricerca e di caoticità intorno, forse perchè state vivendo un momento davvero intenso e pieno di rivalsa che vi condurrà a trovare nuove direzioni, ma la fase del weekend vi richiederà riposo e vi raccomanderà di non prendere decisioni troppo avventate. Anche in amore siete smaniosi di riempirvi di impegni per non concentrarvi troppo sulla dinamica a due che ha bisogno invece di essere alleggerita. Il vostro cielo è decisamente mutato ed aspetta una svolta che non tarderà ad arrivare con i passaggi di una primavera inoltrata, intanto tenetevi in allenamento.

Capricorno

Si formerà a breve uno splendido trigono nel vostro cielo tra Plutone ed il Sole, l'unico capace di dipanare le ombre di Plutone e di sciogliere le nebbie che da tempo credevate essere una cortina di cose poco chiare. Ma forse sono i vostri dubbi visto che negli ultimi mesi avete compiuto evoluzioni davvero significative e piene di grande soddisfazione, adesso creatività rediviva e voglia di fare si impadroniranno di voi e vi faranno sentire che avete gli strumenti in mano per cambiare le vostre realtà. In amore passione ed attrazione regnano sovrani e voi avete voglia di costruire qualcosa di nuovo e di grande per voi stessi. Non siate semplicemente assoluti come al solito nel giudicare gli altri e trasformate il più possibile ciò che potete.

Acquario

Sembra che per adesso chiunque faccia del proprio meglio per innervosirvi o destabilizzarvi e voi stanchi un po' di questo Mercurio avverso che vi rende sgradevole ogni forma comunicativa vi chiudete un po' in voi stessi. In questa settimana sopporterete poco chi tenterà a tutti i costi di parlarvi non tenendo conto che non ne avete nessuna voglia. Forse è il vostro carattere atto a guardare sempre avanti a non volere assolutamente voglia di reiterare comunicazioni e rapporti che avete ormai consegnato al tempo. Non fatevi quindi sgomentare se il vostro fascino unico e la voglia di riavervi da parte di altri non coincide alla vostra. Del resto il senso del futuro ce l'avete voi nello zodiaco, mica tutti e dodici, ma non escludete nulla, non c'è bisogno di rispondere per come pensate veramente, anche in amore non combattete verbalmente con il partner.

Pesci

Ben quattro pianeti ospiti nei vostri gradi ed in più l'appoggio del Sole che vi farà sentire forti. Cosa desiderare di più?! Il vostro è il cielo migliore dello zodiaco per adesso, ma non per questo le stelle smettono di raccomandarvi concretezza e pratica che saranno necessari, anche a contrastare uno stress da “carico astrale" visto che ospitate così tanti indici planetari. Le suggestioni infatti corrono il rischio di essere fin troppe e di mettervi nella condizione di non focalizzare bene l'obiettivo, ma è l' unico stress che correte in mezzo a questo lungo ed infinito stato di grazia planetaria che le stelle vi elargiscono e vi raccomandano di concentrare verso direzioni costruttive e sensate. In amore si sfora la magia, c'è un grande allargamento della vostra dimensione affettiva che non dovrà però dormire sugli allori. Nutrite i rapporti neofiti e cercate di rendere eterni quelli storici!

