L'oroscopo di oggi, martedì 12 aprile: la Bilancia e le persone che contano

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 12 aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in Leone, rafforzata dal corroborante apporto del Sole, la giornata è ideale per lo studio, le iniziative professionali e per fare dello sport. Si prospettano ore piacevoli, arricchite da incontri stimolanti: le vostre aspirazioni non verranno deluse..

Toro. 21/4 – 20/5

Risveglio a scarso rendimento, offuscato da qualche tensione. Comincerete a carburare nel pomeriggio, risolvendo con un colpo di genio i problemi. Finanze permettendo, premiate le attenzioni del partner organizzando un tête-à-tête romantico..

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il mattino ha l’oro in bocca, sotto l’egida della Luna in Leone. I programmi di lavoro, le amicizie e l’amore procedono senza intoppi. Approfittatene! Parole incisive, a cui fanno seguito azioni efficaci. Sicuri di voi stessi, riuscirete a mediare con diplomazia.

Cancro. 22/6 – 22/7

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare di sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Leone. 23/7 – 23/8

Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non fatevi bloccare da banali difficoltà. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante gli inevitabili piccoli imprevisti.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’attività procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare mai la guardia e di applicarvi con attenzione costante a ogni vostra faccenda. Chiarite una questione controversa, realizzate un’idea operando con il naturale buonsenso che vi è proprio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è la vostra immagine pubblica. Siete in forma, intrecciate relazioni interessanti con persone che contano. Se allo specchio non siete soddisfatti, convincetevi che andate benissimo così: non siate troppo esigenti con voi stessi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Atmosfera sottotono, come di solito accade quando la Luna visita il segno del Leone. Possibili rimedi? Una giornata di riposo: tutto può attendere. La quotidianità con le sue dinamiche vi assorbe e lascia poco spazio al piacere di vivere. Come mai tante ansie?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Calore, grinta ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siete in una botte di ferro. Persino il partner cede le armi. Un incontro casuale porta sorprese. Forse non sarà l’anima gemella, ma vi darà un po’ di benefica spensieratezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella professione siete attivi e determinati, ma ci sono progetti da rinviare per mancanza di tempo e di scarsa collaborazione da parte degli altri. Siete sotto la protezione di Cupido, potete lasciarvi andare e farvi cullare dal suo caldo abbraccio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrebbe andare meglio, ma non va affatto male. La Luna vi rallenta, ma le prospettive sono rosee. Vi gettate alle spalle ogni genere d’incertezza. Il cielo vi invita a una socialità disinvolta, ma non seguite troppi stimoli, potrebbe entrare in gioco la confusione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affari e lavoro vi vedono bendisposti e intraprendenti, ma riorganizzate le idee o rischiate passi falsi. Nei sentimenti valorizzate ciò che avete. Dedicatevi a organizzare un viaggio o a nuovi interessi, prima di essere risucchiati dai tanti impegni.

© Riproduzione riservata