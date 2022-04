BeReal, successo per il nuovo social americano: cos'è e come funziona

Il nuovo social americano BeReal sta riscuotendo un notevole successo. È l'opposto di Instagram, perchè non è possibile ritoccare le foto e si può mostrare solamente la vera vita degli utenti. Bastano due minuti per scattare un selfie e una foto di quello che si sta facendo e condividerle entrambe come post. Stop dunque a modifiche e ritocchi e proprio il fatto di mostrarsi al naturale sta favorendo successo tra gli studenti dei college statunitensi.

BeReal, cosa è

BeReal, è stato introdotto alla fine del 2020 dai francesi Alexis Barreyat e Kévin Perreau ma ha ottenuto una vera popolarità soltanto di recente. L'obiettivo è creare uno spazio in cui le persone possano mostrare davvero come sono fatte le loro giornate, discostandosi dai social con filtri inverosimili.

BeReal, come funziona

BeReal non permette di caricare foto dalla propria galleria, né di aggiungere filtri. Una volta al giorno, in un orario sempre diverso e casuale, l'utente riceve una notifica: "Hai due minuti per scattare e vedere quello che fanno i tuoi amici". È in quel momento che bisogna fotografare sé stessi attraverso la camera anteriore del cellulare, poi cambiarla e mostrare ciò che si sta facendo. Pubblicata la combo, si ottiene l'accesso alla homepage con tutti i post condivisi dagli amici. Il social non prevede nessun follower e nessun like, e come spiegato dagli sviluppatori è "un modo unico per scoprire la vita reale dei tuoi amici". L’unico modo per interagire con gli altri utenti è tramite le RealMoji o attraverso i commenti che è possibile scrivere sotto alle immagini pubblicate.

BeReal, le piattaforme

Fino ad adesso, il social BeReal è disponibile solamente in lingua inglese, francese e spagnola, ma è già presente su iOS e Instagram sui rispettivi App Store. È gratis in tutti i Paesi in cui è distribuito, anche in Italia.

BeReal, come iscriversi

Per iscriversi bastano le proprie informazioni di base e creare un cosiddetto RealMoji, il sostituto delle emoji classiche che serve da interazione con gli amici.

