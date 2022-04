L'oroscopo di oggi, mercoledì 6 aprile: la grande creatività dell'Acquario

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 6 aprile 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Splendida giornata, per voi. La carriera è l’argomento centrale: le idee tenute in caldo maturano velocemente, anche grazie a trovate illuminanti. L’amore è fonte di consolazione e se non vi siete fatti avanti, provateci! Sarete abilissimi con le parole.

Toro. 21/4 – 20/5

Il lavoro è il perno odierno, soprattutto se retribuito quanto basta per consentirvi spese improrogabili e qualche piacevole acquisto in libreria. La fanno facile gli amici, minimizzano le vostre preoccupazioni. Se provassero a mettersi nei vostri panni, però...

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna protagonista nel vostro segno, in buona armonia con il Sole e Mercurio. Contate sulla prontezza di riflessi per rimuovere intralci e risolvere problemi. In primo piano l’agilità mentale, il vostro punto di forza, resa costruttiva da azioni tempestive e mirate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Chiarezza con conoscenti e persone che frequentano l’ambiente lavorativo: c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Prestate attenzione nei rapporti di amicizia: piccole incomprensioni in agguato. Esprimete le vostre esigenze.

Leone. 23/7 – 23/8

Una bella sensazione di rinascita, con la Luna e Mercurio strettamente allacciati. Nell’attività, serenamente, pareggiate gli arretrati e smaltite tutti gli appuntamenti. Piacevole interscambio con i soci, anche se con mano ferma tenete sempre il polso della situazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Gemelli è inquieta e un po’ distratta. Fortunatamente, in quanto alla professione, siete come sempre ineccepibili e con i piedi ben piantati per terra. Niente vi viene regalato: la vostra preparazione è ferrea, tanto da tener testa a qualsiasi interlocutore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete tra i segni più favoriti, questo mercoledì, con la Luna in buon aspetto. Con i collaboratori andate d’accordo e gli impegni scivolano via rapidamente.Il rapporto di coppia mostra qualche crepa di troppo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi date parecchio da fare, ma non vi pesa. La prospettiva di un guadagno extra, di un incentivo vi incoraggia a continuare nella direzione intrapresa. Se siete rimasti indietro con alcuni lavoretti domestici, dateci dentro: i risultati saranno appaganti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mercurio vi incita all’azione, ad essere pratici. Non avete l’indole per fare la parte della vittime, come protagonisti convincete molto di più! L’atteggiamento sospettoso del partner è irritante. Senza giustificarvi, difendete la vostra libertà di azione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Curate i dettagli di un progetto: anche se è un compito noioso, può fare la differenza e dare alle vostre iniziative migliori probabilità di riuscita. La vostra cordialità potrebbe essere fraintesa da un collega che prova un certo interesse per voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Momento di grande creatività. L’amore è un’alchimia, un processo in continua trasformazione. Incontri bellissimi e inaspettati, se siete single. Con l’arrivo di consistenti guadagni, potete togliervi degli sfizi. Variazioni assicurano gratificazioni e serenità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Come ogni giorno feriale, c’è da lavorare e voi non vi tirate indietro. Anzi, ci date dentro con energia, per smaltire oneri e incombenze. Il senso pratico primeggia sull’umore, le intuizioni escono dal letargo per concludere un buon affare.

