L'oroscopo di oggi, domenica 20 marzo: il cielo armonico della Bilancia

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 20 marzo 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

La forza di volontà con cui portate avanti i vostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Intenso dinamismo e belle ambizioni. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa? Tra gli amici troverete qualcuno pronto a darvi una mano.

Toro. 21/4 – 20/5

Tante cose da sbrigare e poco tempo a disposizione. Però non dimenticate le piccole attenzioni che rendono vivo il rapporto e non vanno trascurate. Per ammorbidire anche il partner più esigente, un complimento, un gesto romantico, un “ti voglio bene”.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sereni, traboccanti di amore e buone intenzioni, date al cuore il posto che gli spetta, ponendolo al centro della scena, senza tentennamenti. Una mostra d’arte visitata con la persona del cuore vi procurerà dolci suggestioni. Una cena romantica.

Cancro. 22/6 – 22/7

La posizione della Luna oggi è simile a una puntura di zanzara: il fastidio passa in fretta. Un buon repellente? Lavoro, amici e tanta leggerezza. Conciliare lavoro e famiglia è un’impresa difficile ma non impossibile: con qualche aggiustamento si può.

Leone. 23/7 – 23/8

Ha un che di prodigioso il passaggio della Luna in Bilancia, ottima mediatrice. Fra voi e gli altri intercorrono cordialità, rispetto e gentilezza. Le vostre e altrui esigenze si coniugano armoniosamente. Siete sulla stessa barca e remate all’unisono.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari potete rilassarvi. Difendete la vostra privacy dalle interferenze esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il transito della vostra Luna avviene in un cielo ricco di aspetti armonici. Il partner invia segnali di distensione e sul lavoro avete buone opportunità. Siete in vena di coccole, di storie romantiche, ma grazie all’intercessione di Saturno anche di progetti costruttivi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Domenica poco stimolante, in apparenza. Tuttavia se il fuori tace, il lavorio interiore produce buoni frutti in termini di propositi costruttivi. Buona musica, introspezione e amicizie consolatorie renderanno più lieve un momento di malinconia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Affiancata da Saturno, la Luna gestisce la giornata con equilibrio. Né troppo né troppo poco, in ogni situazione siete perfettamente misurati. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riuscite a giostrare dinamiche complicate uscendone vincenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per dei lavoratori indefessi come voi la domenica può risultare impegnativa, specie se per quieto vivere vi tocca presenziare ad un evento mondano. Sarebbe un peccato se per il vostro spirito schivo non approfittaste di un’opportunità per stringere contatti utili.

Acquario. 21/1 – 19/2

In trigono a Saturno, la Luna in Bilancia acquista sostanza e ve la restituisce sotto forma di determinazione, lungimiranza e idealismo. I sogni cedono spazio alla realtà, avete ottime ragioni per rallegrarvi, tuffandovi con gioia nel presente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un problema imprevisto potrebbe bloccare un progetto a cui state lavorando da tempo. Armatevi di santa pazienza: è uno stallo momentaneo. La routine appare confortevole quando, come oggi, avvertite stanchezza e un pizzico di pigrizia.

